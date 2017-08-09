 Во время руководства "Укрзализныцей" Бальчун фактически самоустранился от своих непосредственных обязанностей, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Неделю назад Генпрокурор Юрий Луценко направил на имя премьер-министра. Гройсмана письмо, в котором указал на ненадлежащее выполнение правлением ПАО "Укрзализныця" возложенных обязательств. И имел на то основания. В частности, органами прокуратуры и другими правоохранительными органами на сегодня расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением служебными лицами ПАО "Укрзализныця", - написала она.
"Все же помнят обыски в УЗ только за эти полгода. Так вот. Статьей 98 Устава ПАО "Укрзализныця" именно на правления ПАО "Укрзализныця" возлагаются функции контроля за работой структурных подразделений и филиалов. Напомню, что с 20 апреля 2016 года председателем правления ПАО "Укрзализныця" был назначен Войцех Бальчун, польский рокер", - отметила Сарган.
"Так вот теперь самое интересное: председатель правления длительный период на рабочем месте НЕ НАХОДИЛСЯ (87 дней со 145 рабочих в 2016 г. и 45 из 103 в 2017 г.). Следствием установлено, что от исполнения своих непосредственных обязанностей.Бальчун фактически самоустранился, эффективное руководство не совершал, что негативно отразилось на деятельности общества и состоянии законности на железнодорожном транспорте в целом", - резюмировала пресс-секретарь Генерального прокурора.
Напомним, 9 августа Войцех Бальчун подал в отставку с поста главы государственного предприятия "Укрзализныця".
2282 43
Кабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян(115)
Луценко написал обращение к Гройсману о нецелесообразности продления контракта с Бальчуном, - "Украинская правда"(79)
Ж/д ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной, несмотря на объявленный Бальчуном пропуск 25 грузовых поездов в сутки, едва пропускает 17, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко(20)
Государственная аудиторская служба проверит деятельность "Укрзализныци", - Омелян(21)
На Киевском железнодорожном вокзале месяц не могут починить эскалатор. ФОТОФАКТ(0)
В ближайшие дни "Укрзализныця" объявит тендер на закупку еще 1 тысячи полувагонов, - Бальчун(26)
С начала года прибыль "Укрзализныци" выросла на 3,9 млрд, а капитальные инвестиции - на 180%, - Бальчун(54)
Ответить
Ответить
Ответить
Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
Ответить
В Европе и зарплата в 5-10 раз выше и поднимать нужно начинать с зарплат!
Ответить
Ответить
Ахметов и другие барыги во власти - такие же "рыночные" цены ставят, как и ЖД!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чудеса по-новому от гепгокугога юГика.
Ответить
А то у них все "иностранцы" - сначала хорошие менеджеры и отличные профессионалы. И гражданство им быстрее чем АТО -кам, и пиар, мядальки от презика. А затем - такие бяки. Гнать в шею всех И продвигающих и утверждающих - это их косяк тоже.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наша демократия особенная... она похожа на рабовладельческую власть, с той разницей, что нашим людям-рабам раз в пять лет разрешают выбирать себе хозяина...
Были одни гандоны при власти, пришли другие и рвутся к ней третьи.... К власти доверия нет, но и легального механизма до выборов их убрать нету... у народа есть только возможность выбирать власть, но убрать ее, если эта власть не выполняет своих предвыборных обещаний нет. Перед выборами все поголовно врут и впаривают избирателям ложь..., все говорят одно и тоже: выберите нас и станете жить лучше... одни обещают забрать заводы у олигархов и вернуть в государственную собственность - а в реале болт... другие обещают снизить налоги поднять производство - а в реале болт... третьи говорят о контрактной армии - а в реале болт..., все обещают бороться с коррупцией и победить - а в реале очень большой болт... Люди наивно верят обещаниям, ибо психологически проще верить в обещания с позитивным, хорошим результатом, а получают болт на следующие пять лет, и не могут с этим ничего поделать... нужен закон "відкликання виборчого голосу", должен быть механизм не только избрания власти, но и ее увольнения, если эта власть не оправдывает надежд ее избирателей, и без всяких там революций, а просто если власть теряет поддержку своих избирателей, нужен простой механизм, как отправить ее в отставку-убрать ее и отдать свой голос людям, которые возможно не будут лгать..., а не оставлять возможность пять лет безнаказанно и бездарно управлять страной... не видит народ улучшений за пол года, не верит поступкам власти за это время, пошли вон...., власть потеряла доверия избирателей, пошла вон!!!... иначе в нашей стране ничего не поменяется....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Были демоны, но они самоликвидировались
Ответить
Совок возвращается даже в мелочах. Даже в традициях. В 1978 году Президиум Верховного Совета СССР лишил гражданства СССР Ростроповича и Вишневскую, когда они были на гастролях за границей. В 2017-м Пётр Алексеевич отнял гражданство у Саакашвили, как только тот поехал в Штаты. А теперь Гройсман уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", пока он был в Китае... Я вот думаю, не пора ли парткомы возвращать?.. Какой партии, спрашиваете?.. Известно какой. - БПП - Большевистской ПП.
Ответить
Ответить
Например, он воюет с главой Укрзализныци Балчуном, который не пускает его в откаты.
Но очень дружен с главой Укравтодора Новаком.
Его заслуги оценены в 900% премии.
На вряд ли за качество дорог.
Ответить
А Бальчун просто сделал все грузоперевозки для всех одинаковые , вот ахметина руками омеляна и выгрыз его.
Ответить
Т.ен., совершал неэффективное руководство?
И прибыль УЗ была липовой?
А все воры в УЗ были приняты на работу при Бальчуне?
Или таки раньше?
И замов себе Бальчун подбирал сам, или ему таки назначили?
Надеемся, что Бальчун таки напишет воспоминания о своей работе в УЗ, где расскажет о теневых сторонах ее деятельности.
Ибо ГПУ не стремится об этом рассказать, почему-то.
Ответить
"Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни. Страна, где до этого я был только раз. Другая корпоративная культура, правовая среда, обычаи, другой язык. Выигранный конкурс был для меня и неожиданностью, и вызовом, и личным испытанием", - написал он
"Еще будет время, чтобы подробно рассказать о моих достижениях. Пока могу высказаться кратко. Произошло значительное улучшение финансового состояния общества. За 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Удалось достичь заметных успехов в улучшении нашей кредитной политики. За период с июня 2016 года до июля 2017 года погашено финансовых обязательств на сумму 8,7 млрд грн, при этом кредитный портфель уменьшился на 15%, или 6,6 млрд грн, и на 01.08.2017 составил 37,3 млрд грн. В 2016 году было выплачено 15,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды. За 6 месяцев 2017 года уже выплачено более 8 млрд грн, что на 1,1 млрд. грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Мы обеспечили значительный рост грузооборота. За 1 полугодие 2017 года тарифный грузооборот составил 94,9 млрд т-км, что на 6,1% больше аналогичного периода 2016 года, а среднесуточная нагрузка вагонов возросло на 13,3%. При этом были привлечены дополнительные объемы транзитных перевозок. За 1 полугодие 2017 объем транзитных перевозок составил 10,5 млрд ткм, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сообщил Бальчун.Источник: https://censor.net.ua/n451009
Ответить
Ответить
Ответить
Ну хоть бы один "госпидар" задумался о том, что они хором ляпают на Бальчуна!
"Самоустранился и не выполнял", нанеся тем самым госпредприятию " прибыль за отчетный период", причем "впервые за надцать последних лет".
Цука, т.е. если бы он еще и смог работать вместо бодаться с коррумпированной насквозь системой, то могло случиться вообще " непоправимое" с точки зрения этих икспердов от власти - Укрзализныця стала бы развиваться и обновляться за счет ПРИБЫЛЕЙ!!!
Это же ужас-ужас! Запилы бюджета в опасносте!
Если правда, что народ достоен своих правителей, то Украина - страна непуганных идиотов под управлением лучших из граждан - Ылиты, млять...
Ответить