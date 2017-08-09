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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8826) Укрзализныця (1159) Сарган (204) Бальчун Войцех (113)

 Во время руководства "Укрзализныцей" Бальчун фактически самоустранился от своих непосредственных обязанностей, - Сарган

бальчун войцех

В Генпрокуратуре Украины заявили, что глава Укрзализныци Войцех Бальчун на своем посту самоустранился от своих непосредственных обязанностей и не занимался эффективным управлением предприятием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Также читайте: Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни, - Бальчун о работе в "Укрзализныце"

"Неделю назад Генпрокурор Юрий Луценко направил на имя премьер-министра. Гройсмана письмо, в котором указал на ненадлежащее выполнение правлением ПАО "Укрзализныця" возложенных обязательств. И имел на то основания. В частности, органами прокуратуры и другими правоохранительными органами на сегодня расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением служебными лицами ПАО "Укрзализныця", - написала она.

"Все же помнят обыски в УЗ только за эти полгода. Так вот. Статьей 98 Устава ПАО "Укрзализныця" именно на правления ПАО "Укрзализныця" возлагаются функции контроля за работой структурных подразделений и филиалов. Напомню, что с 20 апреля 2016 года председателем правления ПАО "Укрзализныця" был назначен Войцех Бальчун, польский рокер", - отметила Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян

"Так вот теперь самое интересное: председатель правления длительный период на рабочем месте НЕ НАХОДИЛСЯ (87 дней со 145 рабочих в 2016 г. и 45 из 103 в 2017 г.). Следствием установлено, что от исполнения своих непосредственных обязанностей.Бальчун фактически самоустранился, эффективное руководство не совершал, что негативно отразилось на деятельности общества и состоянии законности на железнодорожном транспорте в целом", - резюмировала пресс-секретарь Генерального прокурора.

Напомним, 9 августа Войцех Бальчун подал в отставку с поста главы государственного предприятия "Укрзализныця".
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И как вы смеете порочить великого руководителя? Он во время отсутствия готовился к главному - обеспечивал чемоданы для зарплаты и откатов.
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Бальчун вывел государственное предприятие, которое белее 10 лет показывало в год 10 млрд убыток и дотировалось за счет налогоплательщиков с бюджета на минимально прибыльный уровень функционирования... и больше ему нихрена сделать не дали...
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Да він просто 3аїбався з такими жлобами і хапугами воювать.
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Бальчун все сделал правильно, он хотел реформировать обновить вагонный парк, обновить пути, но это сделать не возможно если правительство и парламент лоббируют интересы олигархов и почти за бесценок заставляют Укрзализныцю перевозить им грузы, у нас тарифы на грузоперевозки ниже чем в восточной Европе в 5-10 раз... если их не поднять то за кокой фиг строить новые дороги и модернизировать парк вагонов, Бальчун на это ответа от правительства не получил и понимая, что ничего сделать-реформировать не сможет честно ушел в отставку...
Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
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Поднимать тарифы - все мастера, а вот про зарплаты почему-то забывают!
В Европе и зарплата в 5-10 раз выше и поднимать нужно начинать с зарплат!
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А давайте продавать металлопрокат Ахметова ниже в 5 раз ринковых цен, электричество его ТЭЦ и бензин и газ, а почему это только должно касаться перевозок ЖД, да перевозки людей должны дотироваться, но за перевозку грузов олигархи бизнесс должны платить ринковую цену...
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Рыночная - значит определяется спросом и предложением, а не монополистом посчитавшим, что в 5 раз поднятые тарифы "рыночные".
Ахметов и другие барыги во власти - такие же "рыночные" цены ставят, как и ЖД!
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Рыночная цена определятся себестоимостью, топлива, электричества, цены за рельсы их укладки, обслуживания износа оборудования состава, + 5-10% годовой прибыли, если этого нет тогда нахер выбросить такие ЖД перевозки, пусть бизнес возит свои товары как хочет, покупает автотранспорт, самолёты-пароходы, строит себе свою ЖД дорогу и возит в убыток...
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У некоторых барыг с этого момента начинается обильное слюноотделение, ведь сейчас начнут делить сладкий и калорийный "пирог" под названием "Укрзанізниця"
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Ну началось, сейчас обольют грязью по полной. А когда приглашали на работу говорили что гений просто.
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А министр Омелян что говорил на заседании КМУ год тому назад? Тогда Гройсман его публично унижал! Такое впечатление, что нарочно назначили начальником ЖД негодного человека из числа иностранцев, чтобы опорочить идею приглашать топ менеджеров из-за границы.
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О,начали вылезать говорящие дупы,обеляющие тех,кого надо. Сторонником Бальчуна не являюсь,но, как вижу "Омєл'ян-косопизд" добился таки своего.
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Почалась піар-акція по приниженню Бальчуна та обмазуванню його лайном! Дебіли, чому ж раніше ніхто до Бальчуна не вивів Укрзалізницю зі страшних збитків в 17 млрд грн на рік? Де ви були кідари, коли в 2014 році розкрадали Укрзалізницю до приходу Бальчуна? Скільки Ви кримінальних справ за 2014 рік розслідували? Де вироки судів по цим справам? Всі розвалились в судах? Всіх звільнили на підписку? Як можна бути такими тварями? Подякуйте людині що вона зберегла десятки мільярдів державних грошей за 2,5 роки роботи, які не встигла вкрасти мафія! Таке враження що генпрокурватура на службі у мафії як головний говномет олігархів.
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До разума не достучаться. Омелян буквально с первого дня занимался его дискредитацией и то, что УЗ слезла с шеи бюджетных вливаний - ему серпом по гениталиям. Генпрокуратура фиксирует только случаи взяток и откатов. Отпускают не они, а суды. Эти факты действительно есть, но в чём виноват Бальчун? Ему что, дали волю поувольнять всех, кого считал нужным? Фигу. Остались все уроды на своих местах, не мог же он 24 часа в сутки держать за руку всех этих взяточников. По такой логике и Генпрокурор должен отвечать за тех, кого ловят на взятках в прокуратуре.
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ага. все так. самоустранился. УЗ по жизни в убытках, а тут прибыли. и надо же такому случится - как раз во время "самоустранения" Бальчуна.
чудеса по-новому от гепгокугога юГика.
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Если Бальчун такой плохой - разогнать нах-н всю комиссию, которая его выбирала и чинуш, которые его продвигали и утверждали.
А то у них все "иностранцы" - сначала хорошие менеджеры и отличные профессионалы. И гражданство им быстрее чем АТО -кам, и пиар, мядальки от презика. А затем - такие бяки. Гнать в шею всех И продвигающих и утверждающих - это их косяк тоже.
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Аха-ха... Супрун на очереди. Вот тогда заживем, а то уже достали эти гастролеры, ведь как прекрасно было раньше...
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Так и будет. Уже начинается кампания против нее.
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45/103 в 2017! Це більше ніж народні обранці. До того управляти компанією можна і без кабінету, а ось приймати закони обовязково потрібно в залі ВР!
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Классная схема была отработана барыгами. Берешь варяга, рекламируешь на весь мир, потом окунаешь его в коррупционное местное болото. И начинаешь по-тихонечку, не заметно блокировать его инициативы, в целом работу. Потом горестно разводишь руками со словами " Может, конечно, у себя на Родине, у него и получалось..... но не в Украине....". Проект "варяг" закрывается и продолжается такой знакомый до боли и отработанный годами Дерибан. Всем спасибо. Все свободны!
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Украинцы должны сами решать свои проблемы, ни один иностранец не в состоянии изменить Украину.
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для этого необходимо иметь соответствующее действительности представление о том, кого и почему можно называть украинцем, но именно этого все ответственные лица в Украине боятся как огня
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украинцы или маланцы? вы определитесь,чё то я на наших рынках не видел ни одного директора базара украинца.
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Система власти в Украине не позволяет нам решать наши проблемы...

Наша демократия особенная... она похожа на рабовладельческую власть, с той разницей, что нашим людям-рабам раз в пять лет разрешают выбирать себе хозяина...
Были одни гандоны при власти, пришли другие и рвутся к ней третьи.... К власти доверия нет, но и легального механизма до выборов их убрать нету... у народа есть только возможность выбирать власть, но убрать ее, если эта власть не выполняет своих предвыборных обещаний нет. Перед выборами все поголовно врут и впаривают избирателям ложь..., все говорят одно и тоже: выберите нас и станете жить лучше... одни обещают забрать заводы у олигархов и вернуть в государственную собственность - а в реале болт... другие обещают снизить налоги поднять производство - а в реале болт... третьи говорят о контрактной армии - а в реале болт..., все обещают бороться с коррупцией и победить - а в реале очень большой болт... Люди наивно верят обещаниям, ибо психологически проще верить в обещания с позитивным, хорошим результатом, а получают болт на следующие пять лет, и не могут с этим ничего поделать... нужен закон "відкликання виборчого голосу", должен быть механизм не только избрания власти, но и ее увольнения, если эта власть не оправдывает надежд ее избирателей, и без всяких там революций, а просто если власть теряет поддержку своих избирателей, нужен простой механизм, как отправить ее в отставку-убрать ее и отдать свой голос людям, которые возможно не будут лгать..., а не оставлять возможность пять лет безнаказанно и бездарно управлять страной... не видит народ улучшений за пол года, не верит поступкам власти за это время, пошли вон...., власть потеряла доверия избирателей, пошла вон!!!... иначе в нашей стране ничего не поменяется....
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не знаю кто там прав,кто виноват...но понравилась зрадо позиция.которые вовсю клеймили заробочанина -поляка,а теперь переобулись в прыжке и рьяно его защищают
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А Генри Форд было дело утверждал, что лучший руководитель тот, отсутствие которого на рабочем месте не сказывается на текущей деятельности подразделения компании... может в этом все дело, а?
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У нас депутаты всех уровней самоустраняются от своих непосредственных обязанностей и чё мы не жужимс.
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Странная логика, если человек не в кабинете то и не работает? Страна немаленькая и нужно изучить положение дел на местах, побывать на вокзалах, депо и тп.
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Наша власть показала место украинцев в своей стране. Править могут жиды и паны.
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странно. почему все успешные реформаторы у нас оказываются "неэффективнымиписдаболами"? кого ни возьми тот у наших покращунов - самоустраняется... проще говоря-опускает руки
Были демоны, но они самоликвидировались
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Юрий Касьянов

Совок возвращается даже в мелочах. Даже в традициях. В 1978 году Президиум Верховного Совета СССР лишил гражданства СССР Ростроповича и Вишневскую, когда они были на гастролях за границей. В 2017-м Пётр Алексеевич отнял гражданство у Саакашвили, как только тот поехал в Штаты. А теперь Гройсман уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", пока он был в Китае... Я вот думаю, не пора ли парткомы возвращать?.. Какой партии, спрашиваете?.. Известно какой. - БПП - Большевистской ПП.
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Бальчун и Растропович - равновеликие личности...
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Министр Омелян- человек многих талантов.
Например, он воюет с главой Укрзализныци Балчуном, который не пускает его в откаты.
Но очень дружен с главой Укравтодора Новаком.
Его заслуги оценены в 900% премии.
На вряд ли за качество дорог.

Во время руководства "Укрзализныцей" Бальчун фактически самоустранился от своих непосредственных обязанностей, - Сарган - Цензор.НЕТ 2299
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Когда уже увидим за решёткой - пороха , гройсмна , омеляна , югика , авкакова и всех сепаратистов , которые в ВР сидя. Вот тогда и будет порядок.
А Бальчун просто сделал все грузоперевозки для всех одинаковые , вот ахметина руками омеляна и выгрыз его.
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"эффективное руководство не совершал, что негативно отразилось на деятельности общества"

Т.ен., совершал неэффективное руководство?
И прибыль УЗ была липовой?
А все воры в УЗ были приняты на работу при Бальчуне?
Или таки раньше?
И замов себе Бальчун подбирал сам, или ему таки назначили?

Надеемся, что Бальчун таки напишет воспоминания о своей работе в УЗ, где расскажет о теневых сторонах ее деятельности.
Ибо ГПУ не стремится об этом рассказать, почему-то.
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Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявляет, что за время его работы в компании удалось улучшить все экономические показатели и восстановить репутацию "Укрзализныци" на международной арене
"Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни. Страна, где до этого я был только раз. Другая корпоративная культура, правовая среда, обычаи, другой язык. Выигранный конкурс был для меня и неожиданностью, и вызовом, и личным испытанием", - написал он

"Еще будет время, чтобы подробно рассказать о моих достижениях. Пока могу высказаться кратко. Произошло значительное улучшение финансового состояния общества. За 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Удалось достичь заметных успехов в улучшении нашей кредитной политики. За период с июня 2016 года до июля 2017 года погашено финансовых обязательств на сумму 8,7 млрд грн, при этом кредитный портфель уменьшился на 15%, или 6,6 млрд грн, и на 01.08.2017 составил 37,3 млрд грн. В 2016 году было выплачено 15,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды. За 6 месяцев 2017 года уже выплачено более 8 млрд грн, что на 1,1 млрд. грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Мы обеспечили значительный рост грузооборота. За 1 полугодие 2017 года тарифный грузооборот составил 94,9 млрд т-км, что на 6,1% больше аналогичного периода 2016 года, а среднесуточная нагрузка вагонов возросло на 13,3%. При этом были привлечены дополнительные объемы транзитных перевозок. За 1 полугодие 2017 объем транзитных перевозок составил 10,5 млрд ткм, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сообщил Бальчун.Источник: https://censor.net.ua/n451009
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ну уже б честно написала, что он отстранился ввиду полного саботажа со стороны системы ,поддерживаемой властью страны.
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Власть состоит из чистых дебилов или мастерски косит под них?!
Ну хоть бы один "госпидар" задумался о том, что они хором ляпают на Бальчуна!
"Самоустранился и не выполнял", нанеся тем самым госпредприятию " прибыль за отчетный период", причем "впервые за надцать последних лет".
Цука, т.е. если бы он еще и смог работать вместо бодаться с коррумпированной насквозь системой, то могло случиться вообще " непоправимое" с точки зрения этих икспердов от власти - Укрзализныця стала бы развиваться и обновляться за счет ПРИБЫЛЕЙ!!!
Это же ужас-ужас! Запилы бюджета в опасносте!
Если правда, что народ достоен своих правителей, то Украина - страна непуганных идиотов под управлением лучших из граждан - Ылиты, млять...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время руководства "Укрзализныцей" Бальчун фактически самоустранился от своих непосредственных обязанностей, - Сарган
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