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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кабмин (10452) пенсионеры (624) пенсионная реформа (961) пенсионный возраст (746) пенсия (1657) Рева (233)

 "Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева

рева

Министр соцполитики рассказал о перспективах пенсионной реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 9 августа на брифинге в Кабинете Министров Украины, министр соцполитики Андрей Рева напомнил журналистам об успешном принятии в парламенте проекта закона о пенсионной реформе, а также сообщил о решениях Кабмина, которые систематизируют работу над реформой.

"Мы рассчитываем закончить эту работу до начала следующей сессии ВР, - сказал Рева. - В случае, если мы успеем провести все эти действия, будут пересчитаны пенсии всем нашим пенсионерам, будет упразднено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров. Самое главное в том, что реформа позволит установить такие параметры пенсионной системы, которые обеспечат соответствие ее доходов и расходов, что обеспечит регулярный рост выплат".

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По словам Ревы, на первом этапе будет наведен порядок в солидарной системе и пенсионном обеспечении военнослужащих. После этого, будут введены изменения в накопительную систему.

"Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти. Но параметры системы не позволяют ни одному правительству этого делать, - уверен Рева. - Для того, чтобы система начала работать, мы должны привести в соответствие доходы и расходы системы".

Также он акцентировал внимание на том, что людям, у которых будет менее 15 лет страхового стажа, пенсия выплачиваться не будет. Также правительство намерено минимизировать преждевременный выход на пенсию (кроме работающих на вредных производствах и военнослужащих).

Также Андрей Рева выразил уверенность в том, что в парламенте уже есть консенсус в вопросе принятия пенсионного законодательства.
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я б ще зауважив,що поки апетити деяких осіб не зменшаться,або не подавляться - -пенсії не ростимуть.
А в ідеальному випадку,жалюгідних подачок-пенсій можна позбутись(мається наувазі зростання до адекватного достатнього розміру) тільки після приходу до влади професіоналів!!!
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Индексация пенсии регулируется постановлением Кабмина. Отмена незаконного 15% налога для работающих пенсионеров регулируется постановлением Кабмина. До чого тут реформа???
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Рева попал в ступор.Он долдонит только одно: пенсия должна расти.Но относительно всего остального пенсия остаётся на месте.
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Рева напоминает курицу которая сидит на гнезде.Кудахчет и кудахчет а яиц нет.
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пенсия должна быть достаточной для обеспечения достойного уровня жизни без всяких "расти", игра в неизменно отстающий от уровня жизни рост пенсий преступление против народа
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После его ахинеи на 112 по поводу еды и голодомора тут даже не стоит вопрос,кто у власти , дураки это еще очень и очень мягко
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Пенсия рости это хорошо -- тов . Рева !!! Все ЦЫГАНЕ Украины уже получают ПЕНСИЮ выше чем КОМБАТ -- майор Украины . Браво товарищ замполит РЕВА !!! Вы как то считаете умно -- майор комбат получал в 2007 году чуть больше 320 долларов в месяц пенсии -- а сегодня чуть меньше ста долларов . Вы просто кудесник и меценат тов . Рева -- и наш благодетель . Сообщаю с 1 октября 20017 года поднимут пенсии всем "цыганам" -- кроме военных , СБУ и полиции . На силовиков только ЗАКОН готовят -- а когда его будут принимать неизвестно . Оклад по должности комбрига --1200 гривен сегодня и оклад за звание генерал майора --140 гривен ( это за то что он военный ) . Правда красивая арифметика ???
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Кабмин уже три раза поднимал цены на водку,в семь раз поднял цену на газ,три раза поднимал цену за электроенергию,цена выросла на хлеб,мясо,рыбу,сало,картошку,растительное и сливочное масло на всю молочную продукцию, А ВОТ ПЕНСИИ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ.Большое спасибо кабмину за заботу о старшем поколении.
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забыл сказать что будет с пенсиями
если у власти жадный и продажный)
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Пенсия - это Вам не зарплата депутатов, ее нельзя взять и в 5 раз поднять!
Она должна "расти", по 200 грн в год!
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Ещё как зависимо. Чем хуже власть, тем хуже жизнь простого украинца.
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Вы не правы --- в Украине --как и в России власть сама по себе --народ сам по себе . Зарабатывают и те и другие у кого на сколько мозгов хватает . Страдают те у кого уже нет сил зарабатывать или еще нет . Дети , калеки и старики .А это не красиво как то .
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Если бы так было, то эти мозги не выезжали бы в другие страны, и это не красиво как то.
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Всем добавят примерно по 100 гривень! Вот заживём теперь! А инвалидам вообще хер что добавят потому как у них вообще нет стажа! Живите как хотите твари!
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Олег Иванов bf9cf779,-откуда ты такой пиздливый вылез,у моей тёщи пенсия 1600гр,а у её соседки инвалида по слабоумию 3200гр.....
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Пенсия ? Расти ? Она не может расти,пока ревы не висят на фонарях !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева
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