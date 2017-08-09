 "Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 9 августа на брифинге в Кабинете Министров Украины, министр соцполитики Андрей Рева напомнил журналистам об успешном принятии в парламенте проекта закона о пенсионной реформе, а также сообщил о решениях Кабмина, которые систематизируют работу над реформой.
"Мы рассчитываем закончить эту работу до начала следующей сессии ВР, - сказал Рева. - В случае, если мы успеем провести все эти действия, будут пересчитаны пенсии всем нашим пенсионерам, будет упразднено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров. Самое главное в том, что реформа позволит установить такие параметры пенсионной системы, которые обеспечат соответствие ее доходов и расходов, что обеспечит регулярный рост выплат".
По словам Ревы, на первом этапе будет наведен порядок в солидарной системе и пенсионном обеспечении военнослужащих. После этого, будут введены изменения в накопительную систему.
"Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти. Но параметры системы не позволяют ни одному правительству этого делать, - уверен Рева. - Для того, чтобы система начала работать, мы должны привести в соответствие доходы и расходы системы".
Также он акцентировал внимание на том, что людям, у которых будет менее 15 лет страхового стажа, пенсия выплачиваться не будет. Также правительство намерено минимизировать преждевременный выход на пенсию (кроме работающих на вредных производствах и военнослужащих).
Также Андрей Рева выразил уверенность в том, что в парламенте уже есть консенсус в вопросе принятия пенсионного законодательства.
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Пересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева(70)
Нормальный процесс индексации пенсий начнется с 2021 года, - Рева(57)
Пенсионная реформа может быть окончательно принята в сентябре, - Рева(55)
Поданный в ВР законопроект о повышении пенсий – только часть будущей пенсионной реформы, - Рева(64)
Правда щодо пенсійної реформи(0)
Увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию начнется с января 2018 года, - Рева(174)
Базовые нормы в пенсионной реформе остались неизменными, поэтому согласование с МВФ не нужно, - Рева(40)
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А в ідеальному випадку,жалюгідних подачок-пенсій можна позбутись(мається наувазі зростання до адекватного достатнього розміру) тільки після приходу до влади професіоналів!!!
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если у власти жадный и продажный)
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Она должна "расти", по 200 грн в год!
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