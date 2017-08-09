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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1420) увольнение (1430)

 ​Замглавы Минздрава Сивак уволилась

сивак

Заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак приняла решение уволиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в Facebook.

"Сегодня мой последний день в должности заместителя министра здравоохранения в составе этой команды. Сообщаю об этом, так как не хочу, чтобы это породило слухи, догадки и версии", - написала она.

По словам Сивак, уволиться из Министерства здравоохранения она решила прежде всего из-за разногласий в подходах к командной работе и потери взаимного доверия. Также она пообещала позже детальнее рассказать о причинах своего ухода.

Отметим, Сивак в Минздраве занималась вопросами европейской интеграции.

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що дівчата) не поділили?
"По словам Сивак, уволиться из Министерства здравоохранения она решила прежде всего из-за разногласий в подходах к командной работе и потери взаимного доверия.Источник:https://censor.net.ua/n451033"
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Сначала тщательный аудит деятельности.Если притензий не будет у соответствующих органов проверки - вы свободны на все четыре стороны.Это пора вводить,как правило,а не исключение.
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Тобто заради циркуляції припущеннь, здогадок та версій вона це і написала. Молодець.
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Очень надеюсь, что не скоро. И только после того, как в Украине начнет действовать хоть какая-то медицина, а не то, шо сичас.
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а супрун точно сможет это обеспечить или это твои догадки?
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В основном, конечно, догадки. Согласен. Но, она пока единственная из всех, кто пытается сделать действительно что-то реальное. Сам имею отношение к медицине и общаюсь с компетентными в этом вопросе людьми. И это не считая того, что имею такое счастье, как диабет, и нуждаюсь в постоянном медицинском контроле, найти который в Украине, чтобы был адекватным, практически нереально. Так что, искренне надеюсь, что ей удастся сделать хоть что-то, так как медицины в Украине практически не существует, не говоря уже о бесплатной.
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Те , що вона робить називатися одним простим словом - геноцид !
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А я называю геноцидом ту "медицину", которая как бы существует в Украине сейчас. Возьми статистику по смертности и долгожительству в Украине. Сравни с развитыми странами. Сделай выводы. С цифрами сложно спорить.
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С цифрами сложно спорить

Так ти і не сперечайся - за останні 3-4 роки статистика смертності , в Україні , лише погіршується і продовжує погіршуватись - "доктор Смерть" (як цю И.О. міністра вже називають) цьому активно сприяє !
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Випадкові люди. Без досвіду організації роботи в галузі ОЗ. Ніхто з них у тому Міністерстві (з Міністринею включно) в очі не бачив ФАПа (фельдшерсько-акушерського пункту), амбулаторії, районної лікарні сільського району. Крім, звісно "зразково-показових виїздів" з підстриженою (і підкрашеною) травою і полянами."Рехфформатори" х-ві.
PS Звільняється не тому, що не згідна з антинародною і антидержавною політикою Міністерства, а тому, що НЕ ПОДІЛИЛИСЯ...., або треба "робити ноги".
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