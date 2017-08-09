 ​Замглавы Минздрава Сивак уволилась

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в Facebook.
"Сегодня мой последний день в должности заместителя министра здравоохранения в составе этой команды. Сообщаю об этом, так как не хочу, чтобы это породило слухи, догадки и версии", - написала она.
По словам Сивак, уволиться из Министерства здравоохранения она решила прежде всего из-за разногласий в подходах к командной работе и потери взаимного доверия. Также она пообещала позже детальнее рассказать о причинах своего ухода.
Отметим, Сивак в Минздраве занималась вопросами европейской интеграции.
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"По словам Сивак, уволиться из Министерства здравоохранения она решила прежде всего из-за разногласий в подходах к командной работе и потери взаимного доверия.Источник:https://censor.net.ua/n451033"
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Так ти і не сперечайся - за останні 3-4 роки статистика смертності , в Україні , лише погіршується і продовжує погіршуватись - "доктор Смерть" (як цю И.О. міністра вже називають) цьому активно сприяє !
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PS Звільняється не тому, що не згідна з антинародною і антидержавною політикою Міністерства, а тому, що НЕ ПОДІЛИЛИСЯ...., або треба "робити ноги".
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