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 Российские ДРГ и снайперы прибыли в район Докучаевска: наблюдают за силами АТО, хорошо снаряжены, без каких-либо отличительных знаков, - ИС

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Северо-западнее Докучаевска (район породных отвалов севернее Центрального карьера, посёлок Ясное и высота 227.9) отмечается появление нескольких новых пехотных групп противника (скорее всего – ДРГ), укомплектованных кадровыми военнослужащими ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В настоящее время они ведут активное наблюдение за передним краем ВСУ, отлично маскируются на местности, из их состава выделено несколько снайперских пар, оперирующих на переднем крае, к активным инфильтрационным действиям данные группы пока не приступали. Отмечается появление военнослужащих из состава данных групп в самом Докучаевске - в контакты с местным населением не вступают, хорошо снаряжённые, передвигаются группами по 3-4 человека, всегда с оружием, используют несколько гражданских автомобилей в качестве транспорта, не имеют никаких отличительных знаков - "колорадских" ленточек, нашивок, шевронов или знаков различия. В городе покупали бутилированную воду и сигареты", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия усиливает контроль на границе с оккупированной Луганщиной, - Тымчук

Как сообщалось ранее, по данным Генштаба, в настоящее время на оккупированном Донбассе находятся до 40 тысяч вооруженных наемников.


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Отримали завдання споганити нам свято Незалежності, потвори.
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В РОССИИ, С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ, ОТМЕЧАЕТСЯ МАССОВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ (ФОТО)Aug. 8th, 2017 at 5:05 PMentry is in top1000 ratingРоссийские ДРГ и снайперы прибыли в район Докучаевска: наблюдают за силами АТО, хорошо снаряжены, без каких-либо отличительных знаков, - ИС - Цензор.НЕТ 4374

Начиная с прошлой недели, по всей России замечено массовое перемещение военной техники. Значительная часть отмеченной техники перемещалась в сторону Украины.
02.08.2017 станция Лиски (Воронежская обл.) 05.08.2017 станция Краснодар-103.08.2017 станция Сергиев Посад (Московская обл.)08.08.2017 станция Нерехта (Костромская обл.)07.08.2017 станция Зимовники (Ростовская обл.)
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чурки готовятся наступать в августе... "учения" в Беларуси, стягивание техники к границам Украины... Докучаевск - все звенья одной цепи.
Интересно, порошенко награды на 24 августа готовится вручать гЫнЫралам муженкам/гелетеям и тп
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Эту технику,если бы у нас был нормальный Генштаб,нужно было бы уничтожить еще до ее использования на линии фронта. А если бы Генштаб был бы не просто нормальный,а отличный,то эта техника не зашла бы вообще в Украину так как все дороги и мосты были бы уничтожены и подорваны. Про главнокомандующего я не пишу, потому что про клоунов зачем писать,пусть себе катается на самолетах как недавно в перерывах между кондитерскими делами.
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Все его генералы вместе с ним должны сидеть в тюрьме.
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шо су*а,ихтамнеты?!в шахтах снаряги накопали?
а "Європа мовчала"...
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Правильні координати + 122мм = органічні добрива
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А укр розведка все это увидела - поезда с танками, 600 тонн дизеля, доложила в Киев,
Лысенко рассказал по тв, Тымчук глубокомысленно напечатал у себя на сайте спротив инфо
аналитическую статью и канец.

А народ на передовой должен автоматами 1957 выпуска воевать против приехавших танков
и то, если разрешит рос СЦКК с укр генералами.

Зато маршируют репетиции до дня независимостиуже 3 месяца - еще с мая.

И еще турчинова дадут на десерт в видео по тестированию нового оружия.

Но народ на передовой молчит.
Партии Свобода и Азов с Сектором в Киеве тоже молчат.
Почему молчат?
Нарабытывают рентинг на выборы на количестве убитых побратимов на фронте??
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У народа "на передовой" и автоматов даже нет. Одни рогатки. Представляешь, какая зрада?
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Какие рогатки? Генштаб в соответствии с приказом №0024У/55 отобрал, остались только деревянные палки.
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Значит, стало еще хуже. Когда я был, у нас были рогатки. И плюс одна большая - ротная рогатка и, понятное дело, батальону были приданы две бригадные катапульты, запускающие ведра с горящей смолой во врага. И то с личного распоряжения "шоколадного барыги" (тм). Так что мы так ни разу катапультами и не воспользовались. Единственное, когда к нам на "ноль" начала регулярно ездить "Юлия Владимировна Тимошенко" (тм)....то ВОНА тайком от барыжного генштаба...начала в сумочке привозить в инвалидной коляске нам шарики от шарикоподшипников. Они все-таки дальше летели и кучность боя была выше. Но потом проклятому Гройсману про это настучал извечный враг Юлии Владимировны Роман Скрыпин...и Святой Чаечке пришлось выбирать, как всегда между жизнью и смертью. А у нее - дочка...сами понимаете. Дети - святое. Мать - одна. А еще и "Батькивщина" на шее...Пришлось с волонтерством Тигрюле завязывать. Мы опять перешли на щебень и шлак. Тяжело было. Но, ничего...выжили.
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Надо приземлить парочку,гонору и поубавится.
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А нашо про це всім знати ?Ну замітили ви їх , сидіт тихо, непоказуйте виду що замітили , рипнуться , зробите несподіванку.
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псов натасканных начали присылать, шваль закончилась, да только эти тоже закончатся, тогда и айда на москву голыми руками брать
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Очень надеюсь что наши снайперы тоже "охотятся", обучают молодежь на "практике", сдают "экзамены" поштучно.
Но увы, зная кто развалил свои булки в генштабе - становится грустно.
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Уверена,раз эта новость попала сюда,то наши бравые воины не меньше наблюдают за ними.Короче,-они смотрят на нас,а мы на них....Господи,да кого наши хлопцы уже здесь не валили,и "вымпелы" и "факелы"..Вспомнила фильм "300 спартанцев", где к царю Спарты Леониду подходит один из воинов и говорит- "Мой царь,неприятель уже приближается к нам". На что Леонид ответил- "Хорошо,это значит, и мы становимся ближе к нему".
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И что делают снайперы ВСУ?
Ждут пока их начнут мочить?
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Ждут, бедные. Стоят в полный рост..и...ждут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские ДРГ и снайперы прибыли в район Докучаевска: наблюдают за силами АТО, хорошо снаряжены, без каких-либо отличительных знаков, - ИС
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