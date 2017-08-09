 Российские ДРГ и снайперы прибыли в район Докучаевска: наблюдают за силами АТО, хорошо снаряжены, без каких-либо отличительных знаков, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"В настоящее время они ведут активное наблюдение за передним краем ВСУ, отлично маскируются на местности, из их состава выделено несколько снайперских пар, оперирующих на переднем крае, к активным инфильтрационным действиям данные группы пока не приступали. Отмечается появление военнослужащих из состава данных групп в самом Докучаевске - в контакты с местным населением не вступают, хорошо снаряжённые, передвигаются группами по 3-4 человека, всегда с оружием, используют несколько гражданских автомобилей в качестве транспорта, не имеют никаких отличительных знаков - "колорадских" ленточек, нашивок, шевронов или знаков различия. В городе покупали бутилированную воду и сигареты", - написал он.
Как сообщалось ранее, по данным Генштаба, в настоящее время на оккупированном Донбассе находятся до 40 тысяч вооруженных наемников.
3606 27
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
"Я начал вас убивать 25 лет назад и буду это делать, пока вы или все не сдохнете, или пока не уйдете из Украины, Грузии и всего Кавказа", - грузинский полковник - российским оккупантам(112)
Беспилотник наблюдателей обстреляли в районе оккупированной Васильевки, - ОБСЕ(4)
Телевышка в Бахмутовке позволит увеличить аудиторию украинских телеканалов до 90 тыс человек, - Мининформполитики(13)
Патруль ОБСЕ смог проехать по трассе в Дебальцево только после того, как ее разминировали(8)
Что там в "ДНР"? Захарченко готовит очередные "чистки"(0)
Арбитр из оккупированного Крыма Вакс, включенный в базу "Миротворца", прекратил сотрудничество с ФФУ. ФОТО(35)
Кабмин рассмотрит постановление об упрощении перевозки имущества через админграницу с Крымом, - Черныш(30)
Ответить
Начиная с прошлой недели, по всей России замечено массовое перемещение военной техники. Значительная часть отмеченной техники перемещалась в сторону Украины.
02.08.2017 станция Лиски (Воронежская обл.) 05.08.2017 станция Краснодар-103.08.2017 станция Сергиев Посад (Московская обл.)08.08.2017 станция Нерехта (Костромская обл.)07.08.2017 станция Зимовники (Ростовская обл.)
Tags:
Ответить
Интересно, порошенко награды на 24 августа готовится вручать гЫнЫралам муженкам/гелетеям и тп
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а "Європа мовчала"...
Ответить
Ответить
Лысенко рассказал по тв, Тымчук глубокомысленно напечатал у себя на сайте спротив инфо
аналитическую статью и канец.
А народ на передовой должен автоматами 1957 выпуска воевать против приехавших танков
и то, если разрешит рос СЦКК с укр генералами.
Зато маршируют репетиции до дня независимостиуже 3 месяца - еще с мая.
И еще турчинова дадут на десерт в видео по тестированию нового оружия.
Но народ на передовой молчит.
Партии Свобода и Азов с Сектором в Киеве тоже молчат.
Почему молчат?
Нарабытывают рентинг на выборы на количестве убитых побратимов на фронте??
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но увы, зная кто развалил свои булки в генштабе - становится грустно.
Ответить
Ответить
Ждут пока их начнут мочить?
Ответить
Ответить
Ответить