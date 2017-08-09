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 Политика Украины
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Все про:Довгий (413) Холодницкий (361) САП (579)

 Прокуроры и детективы вычитывают подозрение Довгому: в ближайшее время оно будет объявлено, - Холодницкий

довгий

Народному депутату Олесю Довгому в ближайшее время объявят подозрение.

Об этом в среду в комментарии журналистам заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прокуроры и детективы вычитывают подозрение (Довгому. - Ред.), и думаю, оно в ближайшее время будет объявлено", - сказал Холодницкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля. ФОТОрепортаж

Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.
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а в цього екземпляра, строк позовної давнини) не вийшов?
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Да клал он на ваше уведомление, Рада не дала согласие на задержание и арест. Это все шоу. Никого из топовых коррупционеров и уж тем более олигархов не посадили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуроры и детективы вычитывают подозрение Довгому: в ближайшее время оно будет объявлено, - Холодницкий
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