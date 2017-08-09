 Прокуроры и детективы вычитывают подозрение Довгому: в ближайшее время оно будет объявлено, - Холодницкий

Об этом в среду в комментарии журналистам заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прокуроры и детективы вычитывают подозрение (Довгому. - Ред.), и думаю, оно в ближайшее время будет объявлено", - сказал Холодницкий.
Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.
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