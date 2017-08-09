 Кабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил об увольнении с должности главы ПАТ "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна.
Кабмин удовлетворил заявление, которое ранее подал сам Войцех Бальчун. Временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов.
Также Омелян сообщил, что на предприятии были обнаружены многочисленные злоупотребления, расследованием которых займется ГПУ и Нацполиция.
"Это будет предупреждением будущему руководству "Укрзализныци", что нужно работать на государство", - сказал он.
Также он отметил, что лично с Бальчуном не общался, поскольку тот находится за границей.
На вопрос журналистов о положительных изменениях за время работы Бальчуна на посту главы ПАТ "Укрзализныця", Омелян ответил:
"До последнего времени, это должен был быть ремонт эскалатора на Киевском железнодорожном вокзале, но теперь он снова не работает", - сказал Омелян.
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Тибя ЛИЧНО приковать к рельсам и при плохих результатах - кофисковаить ВСЁ твоё личное имущество и на зону на 20 лет!
ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЕШЬ?
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Здравствуй хфедорыч!
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если не сказать хуже - воры.Та шо вы гаварите! Ну не может же быть, что люди прекрасно справлявшиеся на подобных должностях у себя на родине - у нас, вдруг поголовно, стали несостоятельны! Музыканты, профессионально игравшие у себя - в нашей консерватории, оказывается - жалкие уличные музыканты. Ну надо же?! А в консерватории ничего не надо "подкрутить"? Это такая ненавязчивая попытка внушить, что у нас, дескать, свой - особый - путь развития экономики? Так мы уже это проходили - про особый путь развития. Когда и волки и овцы в одном загоне. Алексеевич строит вертикаль под себя, как заклятый друг сцарь-Вовка ?
Тот же Саакашвилли - с кем он был в контрах во время губернаторства - с Аваковым, Яйцепуком и Насировым. Батюшки-святы - святые же люди!!
Короче вся эта херня шита белыми нитками по черному. Идет расчистка дороги для своих мразей. Но не напрямую грубо и примитивно, а через отрицание, через втирание Западу мысли что "Ну мы старались, вы же видите, и ваших проффи даже привлекали, но что-то у них не очень получилось. Видимо у нас своя специфика, то се..." Какая у вас специфика, псы смердячие?! Плотно закрепиться у корыта, вытеснив прежних рыговских свиней - вот и вся ваша специфика! Это вы "западным партнерам" втирайте про "Краина на шляху реформ" а я то вижу, что вы - уроды, занимаетесь косметическим ремонтом. У вас даже Маккейн через полгода станет "непрофесийным и корумпованым" случись ему стать у нас каким нибудь министром.
Но чудес не бывает. Всему виной мы, народ Украины. Нам вливают в уши всякие Ляшки, Мураевы, Шуфричи, Тимошенки, порохоботы,рыгонаваты, зрадофилы, Монтяны, "свободовцы" и прочие работники ртом.
Вы знаете почему Чубаров или Джемилев не идут в высшие эшелоны власти страны? Потому что знают - их там быстро, всякие Яценюки, дискредитируют, вымажут дерьмом и они в результате этого не смогут делать для своего крымско-татарского народа даже тот минимум, что могут делать сейчас. Вот и все. Ведь понятно, что влияя на страну в целом - можно делать и для своих людей добра больше, чем только занимаясь вопросами оккупированного полуострова. Но не идут, парадокс да? Хе-хе, какой такой парадокс-шмарадокс,э?!
Зато другая национальность заполонила все органы власти, хотя не имеет в Украине даже куцого островка где нибудь на Шацких озерах, не то что полуостров. Но это бы черт с ним, но они же забыли про то что евреи должны держаться одни-другого! Они сруться за кусок мацы друг с другом и в результате страдают все миллионы жителей Украины! Товарищи Израильтяне - заберите этих своих мутировавших и пришлите нам других, нормальных! Оказывается "своя специфика" действует на только на бальчунов - но и на ваших представителей. У вас они почему то понимают и доказывают делом, что только консолидация всех и вся во имя государства может спасти страну, а у нас они - извините - дерьмо дерьмом, пусть даже и кошерное.
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