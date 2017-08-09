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 Политика Украины
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 Кабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян

омелян

Временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов.

Как передает Цензор.НЕТ, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил об увольнении с должности главы ПАТ "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна.

Кабмин удовлетворил заявление, которое ранее подал сам Войцех Бальчун. Временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов.

Также Омелян сообщил, что на предприятии были обнаружены многочисленные злоупотребления, расследованием которых займется ГПУ и Нацполиция.

"Это будет предупреждением будущему руководству "Укрзализныци", что нужно работать на государство", - сказал он.

Также он отметил, что лично с Бальчуном не общался, поскольку тот находится за границей.

На вопрос журналистов о положительных изменениях за время работы Бальчуна на посту главы ПАТ "Укрзализныця", Омелян ответил:

"До последнего времени, это должен был быть ремонт эскалатора на Киевском железнодорожном вокзале, но теперь он снова не работает", - сказал Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня мы рассмотрим заявление об увольнении Бальчуна с поста главы "Укрзализныци", - Гройсман
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призываю эвропейский банк и мировой банк не дат ни цента больше украйне
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Тепер можна починати Майдан, бо мафія розпочала знищення останньої державної монополії.
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никакой ответственности , теперь нужно взыскать с того кто взял его на роботу
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Да ладно, теперь при Омеляне заживем. Поезда перестанут за границу ходить, лоукосты не будут летать, зато будет хаб по закупке дп для УЗ! У зрадофилов праздник.
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Невосполнимая утрата... Экономика обрыдалась.
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Добился таки омелян своего. интересно - чем ему поляк не угодил сразу? ну посмотрим каким будет наступний гравець
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Более успешный и креативный менеджер всегда поперёк горла недалёким, самовлюблённым придурками.
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От кормушки оторвал, лишил УЗ возможности бабло из бюджета высасывать, в плюс вывел. Мало для ненависти Омеляна?
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, , чи ни новость , , а скока зарплату обещают ? , , вот думку гадаю , кого заместить , кличка / хацкевича / чи бальчуна ? , или на цензоре исчо моск согражданам / иностранце-иноверцам повыносить ?
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Если Бальчун уволился, следом за ним Омеляна нафиг с пляжа. Более тупого, бездарного, самовлюблённого самодура трудно себе и представить!
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омелян просто отрабатывает свои сребреники. он ничего не решает. все вопросы к его хозяину.
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Он ничего не отрабатывает. Там обычная коалиционная мулька-договорняк. Порох не трогает НФ-овских задрыпанцев, а фракция НФ - БПП-эшных. Это то, что касается полит. роскладов. А Омелян просто гавкучая, завистливая шавка. Потому и гавкал против Бальчуна, зная, что его не снимут, пока Яценюк не предложит другую свою шавку. А Яценюку это нафиг не надо.
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омеля всетаки згриз бальчуна и тепер зализница будет убиточной
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Переходим на самогон, Кабмин повысил оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочную продукцию на 19,4%.
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Ах ты ж сука!
Тибя ЛИЧНО приковать к рельсам и при плохих результатах - кофисковаить ВСЁ твоё личное имущество и на зону на 20 лет!
ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЕШЬ?
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Я почему то даже не сомневался,что Бальчуна уволят!
Здравствуй хфедорыч!
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Сколько иностранцев уже выгнали. Один Мишико чего стоит. Фактически выгнали уже всех.
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Вот смотрю я на этот цирк с приглашением варягов и потом их планомерным увольнением - и смех берет от всего этого! Всех кого Петруччо пригласил из-за бугра оказались сплошь "не компетентные"

если не сказать хуже - воры.Та шо вы гаварите! Ну не может же быть, что люди прекрасно справлявшиеся на подобных должностях у себя на родине - у нас, вдруг поголовно, стали несостоятельны! Музыканты, профессионально игравшие у себя - в нашей консерватории, оказывается - жалкие уличные музыканты. Ну надо же?! А в консерватории ничего не надо "подкрутить"? Это такая ненавязчивая попытка внушить, что у нас, дескать, свой - особый - путь развития экономики? Так мы уже это проходили - про особый путь развития. Когда и волки и овцы в одном загоне. Алексеевич строит вертикаль под себя, как заклятый друг сцарь-Вовка ?

Тот же Саакашвилли - с кем он был в контрах во время губернаторства - с Аваковым, Яйцепуком и Насировым. Батюшки-святы - святые же люди!!

Короче вся эта херня шита белыми нитками по черному. Идет расчистка дороги для своих мразей. Но не напрямую грубо и примитивно, а через отрицание, через втирание Западу мысли что "Ну мы старались, вы же видите, и ваших проффи даже привлекали, но что-то у них не очень получилось. Видимо у нас своя специфика, то се..." Какая у вас специфика, псы смердячие?! Плотно закрепиться у корыта, вытеснив прежних рыговских свиней - вот и вся ваша специфика! Это вы "западным партнерам" втирайте про "Краина на шляху реформ" а я то вижу, что вы - уроды, занимаетесь косметическим ремонтом. У вас даже Маккейн через полгода станет "непрофесийным и корумпованым" случись ему стать у нас каким нибудь министром.

Но чудес не бывает. Всему виной мы, народ Украины. Нам вливают в уши всякие Ляшки, Мураевы, Шуфричи, Тимошенки, порохоботы,рыгонаваты, зрадофилы, Монтяны, "свободовцы" и прочие работники ртом.
Вы знаете почему Чубаров или Джемилев не идут в высшие эшелоны власти страны? Потому что знают - их там быстро, всякие Яценюки, дискредитируют, вымажут дерьмом и они в результате этого не смогут делать для своего крымско-татарского народа даже тот минимум, что могут делать сейчас. Вот и все. Ведь понятно, что влияя на страну в целом - можно делать и для своих людей добра больше, чем только занимаясь вопросами оккупированного полуострова. Но не идут, парадокс да? Хе-хе, какой такой парадокс-шмарадокс,э?!

Зато другая национальность заполонила все органы власти, хотя не имеет в Украине даже куцого островка где нибудь на Шацких озерах, не то что полуостров. Но это бы черт с ним, но они же забыли про то что евреи должны держаться одни-другого! Они сруться за кусок мацы друг с другом и в результате страдают все миллионы жителей Украины! Товарищи Израильтяне - заберите этих своих мутировавших и пришлите нам других, нормальных! Оказывается "своя специфика" действует на только на бальчунов - но и на ваших представителей. У вас они почему то понимают и доказывают делом, что только консолидация всех и вся во имя государства может спасти страну, а у нас они - извините - дерьмо дерьмом, пусть даже и кошерное.
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Е..ать помойка, а не страна. Откровенно уже власть угорает над тупым и убогим населением. Ах, ну да - вече щас соберут непременно, Порошенко в два счета вышвырнут, как проффесора. Да, нерабы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян
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