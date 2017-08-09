 "Это прямая обязанность гражданина - защищать целостность своей страны. Это был долг!", - Чийгоз на судилище оккупантов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Это прямая обязанность гражданина - защищать целостность своей страны. Это был долг! Умысла на совершение противоправных действий не было, мы проводили мирный митинг", - сказал Чийгоз.
Он подчеркнул, что так называемому суду предоставлены видеоматериалы, доказывающие его слова.
Ахтем Чийгоз высказал предположение, что так называемый суд над ним проводится с целью запугивания крымскотатарского народа. Также он подверг критике показания трех "секретных свидетелей", которые были представлены стороной обвинения.
В подконтрольном Кремлю так называемом "верховном суде Крыма" 9 августа продолжились прения сторон по делу одного из лидеров крымских татар, арестованного Ахтема Чийгоза.
7 августа "прокурор" Анастасия Супряга запросила для Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские оккупанты обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
"Дело Чийгоза" "суд" оккупантов рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля так называемый суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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Уже поэтому все нормальные люди хотят распада рашки и смерти кремлядских нелюдей.
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