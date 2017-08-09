EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Технологии
  1339  3
Материалы по теме:
Все про:оккупация (7220) крымские татары (1622) Чийгоз (133)

 "Это прямая обязанность гражданина - защищать целостность своей страны. Это был долг!", - Чийгоз на судилище оккупантов

чийгоз

Один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз на судилище оккупантов 9 августа отметил, что его дело носит политический характер и что участники на митинге 26 февраля 2014 года "защищали целостность своей страны" в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Это прямая обязанность гражданина - защищать целостность своей страны. Это был долг! Умысла на совершение противоправных действий не было, мы проводили мирный митинг", - сказал Чийгоз.

Он подчеркнул, что так называемому суду предоставлены видеоматериалы, доказывающие его слова.

Ахтем Чийгоз высказал предположение, что так называемый суд над ним проводится с целью запугивания крымскотатарского народа. Также он подверг критике показания трех "секретных свидетелей", которые были представлены стороной обвинения.

В подконтрольном Кремлю так называемом "верховном суде Крыма" 9 августа продолжились прения сторон по делу одного из лидеров крымских татар, арестованного Ахтема Чийгоза.

Читайте также: Чийгоз сегодня выступит с последним словом в "суде" оккупантов, - Полозов

7 августа "прокурор" Анастасия Супряга запросила для Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские оккупанты обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" "суд" оккупантов рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля так называемый суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Честный человек - оскорбление рашизма и кремлядей. Они честности не прощают...
Уже поэтому все нормальные люди хотят распада рашки и смерти кремлядских нелюдей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Анастасию Супрягу будут содержать в ватном зверинце .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиТехнологии"Это прямая обязанность гражданина - защищать целостность своей страны. Это был долг!", - Чийгоз на судилище оккупантов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти