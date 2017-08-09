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Все про:завод (331) Крым (20372) Фирташ (984) ЧП (294)

 В одном из цехов "Крымского Титана" в оккупированном Армянске обрушилась кровля, производство остановлено

завод титан

Утром 9 августа обрушилась кровля одного из цехов на территории химического предприятия "Крымский Титан" в оккупированном Россией Армянске. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"В одноэтажном здании на территории предприятии Армянского филиала ООО "Титановые инвестиции" произошло обрушение конструкций кровли на площади около 3,5 тыс. кв. м. По предварительной информации, на работу предприятия это не повлияло. Угрозы для здоровья сотрудников предприятия и дальнейшего обрушения нет", - сказано в сообщении МЧС России.

В пресс-службе также заверили, что превышения концентрации опасных химических веществ на территории Армянска, Красноперкеопска и Красноперекопского района не обнаружено.

В ведомстве уточнили, что информация о ЧП поступила в экстренные службы сегодня 4:40. В связи с происшествием на предприятии работает межведомственная оперативная группа из представителей российской администрации города, специалистов МЧС и предприятия. Ситуация находится на личном контроле начальника крымского главка МЧС России Сергея Шахова.

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Из-за частичного обрушения крыши в цеху филиала предприятия "Титановые инвестиции" (ранее завод "Крымский титан") в Армянске остановили технологический процесс производства диоксида титана.

"9 августа, около 4:30 утра, произошло частичное обрушение кровли второго отделения цеха производства диоксида титана №1. В результате происшествия пострадавших нет, технологический процесс остановлен, оборудование остановлено, последствия обрушения локализованы. На предприятии создана комиссия, обстоятельства обрушения выясняются", - сказала начальник отдела по связям с общественностью завода Юлия Дмитриева.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" было переименовано в "Юкрейниан кемикал продактс".
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Іншого навіть в голову не приходило... підтримую
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не совсем. Дело в том что этот титан до сих пор запитан от Херсонщины электрикой и газом и естественно через него электроснабжение далее на Евпаторию и Джанкой.
То что он работал и работает это особая благодарность шыкаладной питорасне.
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То продєлкі Правого Сектора. Знов заслали ДРГ.
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та мабуть, але для чого ти лякаєш кацапів?!
вони тепер каміння не будуть чекати, все на ПС списувати) будуть!
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Это тот самый "Крымский титан" на который по сей день Украина поставляет эл.энергию и сырье?
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Він самий. Тільки не питайте: "При чому тут Порошенко і його зв'язки з Фірташем?"
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та да , , тока мну сегодня сказали , шо в ялте кайфово , , источнику верю , ,
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Работал и работает. Правда выбросов сейчас немного меньше. Но как блеят шыкаладные черти тамжынашилюди - адиннарот. И рузький со щирым украинским мыролюбным реформатором братьянавекъ.
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здадут тиан на метал, в раше так всегда.... камни с неба....
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Рабочий "Крымского Титана" такой суровый, что обрушившийся на него потолок 3.5 тыс. кв.м, не прервал рабочий процесс. Уррря!
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ай..ай..ай....теперь фирташ с шоколадным на бабки линяют....но ничего они найдут на чем отыграться
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Да вон цену на водку подняли,по просбам трудящихся))
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По предварительной информации, на работу предприятия это не повлияло. Угрозы для здоровья сотрудников предприятия и дальнейшего обрушения нет... Жалко Шо нЄт...
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Без продукції кримського Тітану Фірташа уся аерокосмічна галузь паРаши накривається мідним тазом
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Да это ладно, а вот сколько миллионов налогов каждый месяц Фирташ перечисляет в бюджет окупантов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ одном из цехов "Крымского Титана" в оккупированном Армянске обрушилась кровля, производство остановлено
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