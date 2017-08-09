 Оклады госслужащих, отвечающих за кибербезопасность, будут увеличены на 20%, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых Кабмином на заседании без обсуждения. Согласно проекту решения правительство увеличило оклады госслужащих, которые выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий на 20%.
Кроме того, Кабмин установил, что оклады первых замов руководителей отдельных структурных подразделений госорганов могут устанавливаться на 3% ниже оклада руководителя соответствующего подразделения.
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Вначале нужно найти и выклянчить деньги для их достойной оплаты.
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