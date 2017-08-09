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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1730) Кабмин (10447) госслужащие (201) кибербезопасность (195)

 Оклады госслужащих, отвечающих за кибербезопасность, будут увеличены на 20%, - Кабмин

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Кабмин на 20% увеличил должностные оклады государственным служащим, которые отвечают за кибербезопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых Кабмином на заседании без обсуждения. Согласно проекту решения правительство увеличило оклады госслужащих, которые выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий на 20%.

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Кроме того, Кабмин установил, что оклады первых замов руководителей отдельных структурных подразделений госорганов могут устанавливаться на 3% ниже оклада руководителя соответствующего подразделения.
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Всіх держчиновників які відповідають за кібербезпеку потрібно звільнити і набрати закордонних фахівців з досвідом в галузі кібербезпеки, або віддати цю сферу на аутсорсінг компаніям які будуть наймати відповідних фахівців і забезпечувати кібербезпеку державних ресурсів. Рішення уряду дивують ідіотизмом. Від того що нікчеми почне отримувати на 20% більше кібербезпека не покращиться.
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потрібно набрати закордонних фахівців
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Вначале нужно найти и выклянчить деньги для их достойной оплаты.
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Гроші знайде приватний сектор, який знайде потрібних фахівців і надасть потрібний сервіс.
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Мы говорим за ИБ в частном секторе, или таки в государственном, ась?
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Кібербезпека або є або її немає. Зараз кібербезпеки немає, але вона може бути якщо залучити приватний капітал і віддати забезпечення кібербезпеки держустанов на аутсорсінг спеціалізованим компаніям.
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Все правильно... За знание иностранных языков (с Гугл-переводчиком), за работу с компьютерной техникой (сидение в Интернете), теперь еще это... Побольше надбавок хороших и разных для бедных госслужащих - бюджет выжержит!
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правильно Владимир. Минимальная зарплата должна равняться на уборщиц Газпрома.
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Секретная информация об успехах проекта Пжыты по-новому не должна попасть в руки враху
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Ну да. Недавно же"ХАКЕРА" поймали.))) Ещё по квартире каждому и наградной пистоль
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОклады госслужащих, отвечающих за кибербезопасность, будут увеличены на 20%, - Кабмин
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