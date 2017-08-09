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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2956) граница (3121) задержание (6058) хищение (329) Холодницкий (361) САП (579)

 Названы имена 7 задержанных по делу о расхищении средств проекта "Стена"

стена

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду объявят подозрения задержанным лицам, причастным, по данным следствия, к хищению средств проекта "Стена".

Об этом сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас прокурор вместе с детективами наводят коррективы на всех подозрениях и, я думаю, сегодня будут объявлены все подозрения. Далее будем избирать меру пресечения", - сказал он.

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По словам Холодницкого, прокуроры будут ходатайствовать в суде об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которого для всех фигурантов не должна быть "на всех" 16 млн грн.

Руководитель САП отметил, что у следствия есть выводы проектно-градостроительной экспертизы, подтверждающие нанесение ущерба в 16 млн 688 тыс. грн при строительстве "Стены".

"Работы были выполнены некачественно и не по тем условиям, которые были выставлены, и не в тех объемах, которые были задекларированы в актах выполненных работ. Вместо дороги в три метра местами дорога была построена шириной два метра двадцать сантиметров. То есть в случае чрезвычайной ситуации техника на такой дороге не могла бы разъехаться", - отметил Холодницкий.

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Он сообщил, что правоохранители во вторник задержали начальника управления департамента ресурсного обеспечения ГПСУ Александра Атаманюка, бывшего начальника первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ Владимира Цалко, офицера производственно-технического отделения, который должен был контролировать строительство, Вячеслава Майдановича, а также директоров фирм, которые осуществляли строительство.

"Задержаны Агаверди Адилов директор ООО "БуцЦетр Витязь", которое осуществляла работы; Александр Кашуба, директор ООО "Агентство защиты информации"; Сергей Значко, бывший заместитель руководителя ГП "Черниговский облавтодор", и Александр Хвищук, один из посредников, который был координатором между субъектами хозяйствования, которые эти работы частично вели, частично не вели, и должностными лицами Государственной пограничной службы", - цитирует Холодницкого "Главком".

Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".
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их надо туда замуровать ходят легенды, что для строительства это хорошо действует
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а потом на экскурсиях можно украденные деньги вернуть
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так что плюсуйте, наберем 20 тысяч лайков - на рассмотрение президенту. А исполнителем можно взять китайские госслужбы, специализирующиеся на борьбе с коррупцией, профессионалов, короче.
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Для этого надо замуровывать так, чтобы головы торчали...

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Давайте Сєньку,головного архитектора стіни,бо ці затримані підсобники "ніхто" в проекті!
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Местные власти нужно было контролировать изначально, коненчо там воруют.
А проект вроде уже пару лет сам по себе, и до недавнего времени о нем и не вспоминали, видимо Гройсману не до обустройства границы.
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Якби не бажання попіаритись, то ця тема не була б цікава ні ГПУ, ні НАБУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазваны имена 7 задержанных по делу о расхищении средств проекта "Стена"
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