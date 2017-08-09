 Названы имена 7 задержанных по делу о расхищении средств проекта "Стена"

Об этом сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас прокурор вместе с детективами наводят коррективы на всех подозрениях и, я думаю, сегодня будут объявлены все подозрения. Далее будем избирать меру пресечения", - сказал он.
По словам Холодницкого, прокуроры будут ходатайствовать в суде об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которого для всех фигурантов не должна быть "на всех" 16 млн грн.
Руководитель САП отметил, что у следствия есть выводы проектно-градостроительной экспертизы, подтверждающие нанесение ущерба в 16 млн 688 тыс. грн при строительстве "Стены".
"Работы были выполнены некачественно и не по тем условиям, которые были выставлены, и не в тех объемах, которые были задекларированы в актах выполненных работ. Вместо дороги в три метра местами дорога была построена шириной два метра двадцать сантиметров. То есть в случае чрезвычайной ситуации техника на такой дороге не могла бы разъехаться", - отметил Холодницкий.
Он сообщил, что правоохранители во вторник задержали начальника управления департамента ресурсного обеспечения ГПСУ Александра Атаманюка, бывшего начальника первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ Владимира Цалко, офицера производственно-технического отделения, который должен был контролировать строительство, Вячеслава Майдановича, а также директоров фирм, которые осуществляли строительство.
"Задержаны Агаверди Адилов директор ООО "БуцЦетр Витязь", которое осуществляла работы; Александр Кашуба, директор ООО "Агентство защиты информации"; Сергей Значко, бывший заместитель руководителя ГП "Черниговский облавтодор", и Александр Хвищук, один из посредников, который был координатором между субъектами хозяйствования, которые эти работы частично вели, частично не вели, и должностными лицами Государственной пограничной службы", - цитирует Холодницкого "Главком".
Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".
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А проект вроде уже пару лет сам по себе, и до недавнего времени о нем и не вспоминали, видимо Гройсману не до обустройства границы.
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