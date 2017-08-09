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 Россия усиливает контроль на границе с оккупированной Луганщиной, - Тымчук

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Россия усиливает пограничный контроль на автомобильных пунктах пропуска на неконтролируемом Украиной участке госграницы в Луганской области ("ЛНР").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, при пересечении гражданами российского ПП "Гуково", их паспортные данные вносятся в соответствующую компьютерную базу Пограничной службы ФСБ РФ. При этом, в зависимости от имеющейся о личности информации, в отношении данного лица осуществляется упрощенный, обычный или усиленный пограничный и таможенный контроль.

"Такая практика создает значительные очереди при попытках граждан оккупированных территорий выехать на территорию РФ, что вызывает их недовольство", - написал Тымчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила к границе с Украиной батальонно-тактическую группу из Чечни, - ИС

Вместе с тем, как отметил руководитель группы ИС, согласно достигнутым договоренностям между Пограничной службой РФ и "пограничной службой ЛНР", для граждан "республики", которые обязуются на территории России не покидать пределы Ростовской обл., оформление страхового полиса на легковой автомобиль не является обязательным.
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Небольшой оффтоп.
Давненько про "сирийский блицкриг" )(уйла не сплетничали.
Вчера асадитские СМИ, а следом за ними и российские, начали трубить об очередной "победе" вселенского масштаба над ИГИЛ - взятии городишка Сухна.
Правда как уже сегодня сообщили более-менее честные асадитские корреспонденты, которые там находятся, до "взятия" там так же далеко, как и месяц назад, когда начались штурмы Сухны.
Очень интересен расклад сил в этом "эпичном батле".
С асадитской стороны там около 1700-1800 рыл (сборная солянка из иранцев, ливанцев, афганцев и совсем чуть-чуть сирийцев). Плюс к ним ЧВКшники Вагнера числом в 100 - 150 рыл. Их поддерживает артиллерийская группа из 18-20 пушек и РСЗО ( в том числе шестиствольная батарея "Мста-Б", обслуживаемая "ихтамнетами") и пяток танков.
Ну и кацаполеты бомбят ту Сухну и окрестности, шо дурные.
Со стороны ИГИЛ там ... аж 200 - 250 рыл на тачанках с пулеметами и парой минометов. Половина из них это числа не профессиональные вояки, а взявшиеся за оружие жители самого городка Сухна.
Отака фигня. Я желаю ИГИЛ поскорее загнуться, но не могу не отметить, что бои за Сухну - яркий пример того, как бывает, когда у обороняющихся есть мотивация, а у штурмующих её нет совсем.
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Хех! Казав я кацапам шо вони ще матимуть мороку з тими лугандонами.
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Прежде Игорь Кондратюк часто бывал в России, в частности, участвовал в программе «Что? Где? Когда?», но в связи с политической ситуацией последние два года продюсер воздерживается от поездок на «запрещенную территорию».
«Мне сейчас не хочется ехать в Россию. У меня такая позиция, что все-таки эта страна является агрессором. Я, воспитанный в советские времена на том, что гитлеровская Германия - страна, в которую было нельзя ездить советским людям в 1941-1945 годах, считаю сейчас это запрещенной территорией», - заявил Кондратюк.
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Страны нет , совести нет , даже не народ , а просто жители , потому , что родины у них нет .
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