 Бюджеты местных общин в связи с объединением увеличиваются в 7-15 раз, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, Кабинет министров сегодня рассмотрел вопрос объединения территориальных общин. Вице-премьер Геннадий Зубко внес на рассмотрение правительства решение об изменении перспективного плана развития Черниговской области.
- У нас продолжается процесс утверждения прямых бюджетных расчетов для объединенных территориальных общин, - сказал Зубко.
По его словам более 250 общин на сегодня ожидают назначения выборов на осень этого года. А процесс объежинения приводит к росту местных бюджетов в разы.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что в 2014 году был начат процесс объединения общин.
- Сегодня я просто радуюсь от того, что люди соглашаются с этими инициативами и объединяются. Люди получают дополнительные средства. Фактически, бюджеты выросли на 100 миллиардов гривен. Раньше эти деньги распределялись в Киеве, в ручном режиме, - напомнил он. - Если мы передали эти деньги без коррупции на места, друзья на местах, донесите каждую гривну до ребенка в детском саду, до каждого больного в больнице, до ремонта дорог. Донесите качественно и честно и вас люди будут уважать. И страна изменится.
По словам премьера, за коррупцию на местах вообще надо давать "пожизненные сроки".
В ответ на реплику премьера Геннадий Зубко заявил о том, что в связи с объединением общин и децентрализацией значительно увеличиваются местные бюджеты.
- От 7 до 15 раз растут сегодня бюджеты местных общин, - сказал он.
Гройсман предложил также внести на рассмотрение парламента проект закона о том, что в пределах владений теробщины, распоряжаться землями будет соответствующий местный совет.
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