EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Экономика
  208  18
Все про:Кабмин (10447) Гройсман (3259) Зубко (282) децентрализация (343) заседание правительства (61) территориальная община (20)

 Бюджеты местных общин в связи с объединением увеличиваются в 7-15 раз, - Зубко

зубко

Премьер-министр выразил радость от эффективности объединения общин.

Как передает Цензор.НЕТ, Кабинет министров сегодня рассмотрел вопрос объединения территориальных общин. Вице-премьер Геннадий Зубко внес на рассмотрение правительства решение об изменении перспективного плана развития Черниговской области.

- У нас продолжается процесс утверждения прямых бюджетных расчетов для объединенных территориальных общин, - сказал Зубко.

По его словам более 250 общин на сегодня ожидают назначения выборов на осень этого года. А процесс объежинения приводит к росту местных бюджетов в разы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что в 2014 году был начат процесс объединения общин.

- Сегодня я просто радуюсь от того, что люди соглашаются с этими инициативами и объединяются. Люди получают дополнительные средства. Фактически, бюджеты выросли на 100 миллиардов гривен. Раньше эти деньги распределялись в Киеве, в ручном режиме, - напомнил он. - Если мы передали эти деньги без коррупции на места, друзья на местах, донесите каждую гривну до ребенка в детском саду, до каждого больного в больнице, до ремонта дорог. Донесите качественно и честно и вас люди будут уважать. И страна изменится.

По словам премьера, за коррупцию на местах вообще надо давать "пожизненные сроки".

В ответ на реплику премьера Геннадий Зубко заявил о том, что в связи с объединением общин и децентрализацией значительно увеличиваются местные бюджеты.

- От 7 до 15 раз растут сегодня бюджеты местных общин, - сказал он.

Гройсман предложил также внести на рассмотрение парламента проект закона о том, что в пределах владений теробщины, распоряжаться землями будет соответствующий местный совет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну вроде логично собрались семеро скинулись по рублю ...стало у них семь рублей ....на семерых )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
увеличились и расходы, дороги, там где есть больницы,садики,школы. очень спорный это вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас в городе прикол невиданный. депутаты решают куда деть 90 лямов которые сверхплана поступили в бюджет в этом году и которые не успевают осваивать
 показать весь комментарий
Ответить
 
А всегда спускают деньги к концу года и естественно не успевают их освоить - дебилизм какой-то в такой экономике. Вот поэтому асфальт и бросают в снег.

 показать весь комментарий
Ответить
 
ты в календарь когда в последний раз смотрел? какой конец года? нынче начало августа. даже в/3 года не прошло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто сужу по прошлому году. На наш райсовет с опозданием пришли деньги и они должны были быстро их освоить. А бросать деньги без экономического анализа - глупо и есть длительные стройки. Вообщем заморочек много, поэтому я образно и сказал за асфальт.

 показать весь комментарий
Ответить
 
... да после избрания соевого ,практически сразу на просторах интернета образовалось прямо царствие небесное с добрым десятком счастливцев в нем поселившихся (ты в их числе ), и доктринка религиозная у них простая - нет президента кроме барыги и каменяр пророк его .
 показать весь комментарий
Ответить
 
вы больные зрадочерти. я ни слова не сказал ни о порошенко ни о президентстве и даже о гройсмане не упомянул. ты не найдешь ни одного моего сообщения в котором я восхваляю пороха на пустом месте. я выступаю только за одно - полный объем достоверной информации. я сообщил факт. он тебя не устраивает? не укладывается ровно между твоих ушей? сходи к доктору - тебе нарежут дополнительные извилины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты дурак. мне пох и на тебя и на твоих содуриков. и на слова твои плевать. у меня иимунитет на дебилов. я просто пытаюсь понять - вы по жизни такие или это приобретенное в результате травм головы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нажаль набуте .. набуте при спікуванні з такими підарасами як ти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще-то какой-то правительственный маразм, сначала децентрализуют, а затем укрупняют.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБюджеты местных общин в связи с объединением увеличиваются в 7-15 раз, - Зубко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти