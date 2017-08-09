 Варшава не согласна принимать мигрантов, которых привозят в страну силой, - МИД Польши

Об этом глава польской дипломатии сказал в интервью BBC World, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
"Мы не согласны с предложенной Еврокомиссией программой по релокации (переселению беженцев, - ред.) из-за ее противоречия с международными и европейскими договорами и законодательством. "Локация" является эвфемизмом, поскольку на практике, решение заключается в перевозе службами людей, которые не хотят быть перевезенными и не хотят жить, например, в Польше", - сказал Витольд Ващиковский.
Напомним, в сентябре 2015 года государства-члены ЕС договорились о распределении между странами-членами 160 тыс. беженцев, которые находятся в лагерях в Италии и Греции. В Польшу, согласно договоренностям, должны были приехать около 7 тыс. человек. в основном из Сирии и Эритреи. "Ситуация после терактов в Париже изменилась. Мы не готовы принять предложенное количество беженцев", - сказал тогда премьер-министр Польши Беата Шидло.
Глава польской дипломатии пояснил, что поляки не согласны принимать мигрантов, которых привозят в страну силой и которые не хотят здесь жить. Он подчеркнул, что в последние годы Польша приняла тысячи мигрантов из Украины, где на востоке страны продолжается война.
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такие как ющер, ахметов, порошенко, янукович
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Смуглым и неспокойным бездельникам-иноверцам всячески препятствуют, а толерантным, работящим и близким по вере и языку Украинцам-режим наибольшего благоприятствования.
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