EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  1028  18
Все про:мигранты (508) Польша (4004) Евросоюз (12083)

 Варшава не согласна принимать мигрантов, которых привозят в страну силой, - МИД Польши

ващиковский

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша не согласна с введением Брюсселем квот на мигрантов.

Об этом глава польской дипломатии сказал в интервью BBC World, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Также читайте: Зарплаты украинцев в Польше выросли после безвиза, - мониторинг

"Мы не согласны с предложенной Еврокомиссией программой по релокации (переселению беженцев, - ред.) из-за ее противоречия с международными и европейскими договорами и законодательством. "Локация" является эвфемизмом, поскольку на практике, решение заключается в перевозе службами людей, которые не хотят быть перевезенными и не хотят жить, например, в Польше", - сказал Витольд Ващиковский.

Напомним, в сентябре 2015 года государства-члены ЕС договорились о распределении между странами-членами 160 тыс. беженцев, которые находятся в лагерях в Италии и Греции. В Польшу, согласно договоренностям, должны были приехать около 7 тыс. человек. в основном из Сирии и Эритреи. "Ситуация после терактов в Париже изменилась. Мы не готовы принять предложенное количество беженцев", - сказал тогда премьер-министр Польши Беата Шидло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы не представляют миграционного риска для Евросоюза, - Мингарелли

Глава польской дипломатии пояснил, что поляки не согласны принимать мигрантов, которых привозят в страну силой и которые не хотят здесь жить. Он подчеркнул, что в последние годы Польша приняла тысячи мигрантов из Украины, где на востоке страны продолжается война.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
//поляки не эксплуатировали африку и ближний восток , пускай запад теперь и расхлебывает беженцев из своих бывших метрополий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не хитрость, а мудрость! Приятно пройтись по польским городам, в отличие от Парижа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хитрость видится в том, от беженцев с ближнего востока они пытаются отказаться , заявляя, что к ним едет много украинцев, при этом не забывая, особенно в последнее время, "набросить" на Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Однако из месяца в месяц условия для Украинцев в Польше становятся всё более благоприятными!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возможно. Но если там и дальше будут чересчур рьяно ворошить старое, то настроения могут измениться. Ну а скандальный дизайн паспортов, причем не только по отношению к Украине, выглядит неуместным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так или иначе Польша тянет Украину из ямы, куда ее столкнули кучма и его выкормыши,
такие как ющер, ахметов, порошенко, янукович
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотелось бы, чтобы эта помощь оказывалась без ненужного "охаживания" батогом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Європейська толерантність вилазить їм боком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немедленно,пока они на территории Италии,доведите им(10 раз в день по радио лагеря),что пособий никаких не будет.Каждую копейку должны ЗАРАБОТАТЬ.Сами не поедут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поедут. Но не факт, что действительно будут работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит умрут с голоду.Поляки у себя на Родине,чтобы есть работают.Украинцы в Польше,занимаются тем-же.Чем арабы не такие??? Да и ,с какого перепугу граждане страны должны обслуживать тунеядцев?Уверяю Вас,поляки этого не потерпят.Это не нынешние немцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто не хочет жить в Польше ? Украина разная , к сожалению , люди на западе очень отличаются от людей на востоке .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мудрая политика руководства Польши.
Смуглым и неспокойным бездельникам-иноверцам всячески препятствуют, а толерантным, работящим и близким по вере и языку Украинцам-режим наибольшего благоприятствования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Польская экономика почти полностью принадлежит немцам, которые из-за немцев вляпались в миграционный кризис. Не думаю, что немцы будут церемониться с поляками. Единственное, мигранты могут сами не поехать. Или поедут, зарегистрируются в Польше, а потом вернуться в Германию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А где ж демократические принципы? Совет Европы, с участием польских делегатов, принял решение о квотах для всей зоны ЕС. Поляки точно намерены в отрыв уйти, под покровительство США. Потом будут хозяевами Восточноевропейского Союза.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВаршава не согласна принимать мигрантов, которых привозят в страну силой, - МИД Польши
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти