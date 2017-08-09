 Среди пострадавших во время землетрясения в Китае граждан Украины нет, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Консульской службы МИД в Twitter.
"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время землетрясения в Китае (Сычуань)", - говорится в сообщении.
В настоящее время известно, что количество жертв землетрясения в провинции достигло 19 человек.
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