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 Среди пострадавших во время землетрясения в Китае граждан Украины нет, - МИД

землетрясение

Граждане Украины не пострадали в результате землетрясения и оползней в Китае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Консульской службы МИД в Twitter.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время землетрясения в Китае (Сычуань)", - говорится в сообщении.

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В настоящее время известно, что количество жертв землетрясения в провинции достигло 19 человек.
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Зато очень много граждан Украины пострадало в результате геноцида устроенного властью Украины !!!
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Какой именно властью. О Геноциде нации я слышу с 91 года. И о этом говорят те кто устроил геноцид ещё при коммунистах. Так что то такэ. Украинец без геноцыду не украинец.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСреди пострадавших во время землетрясения в Китае граждан Украины нет, - МИД
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