 "Судилища, обыски и задержания, в том числе больных и пожилых людей", - Джемилев о методах оккупантов в Крыму

Об этом Джемилев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"9 августа - Международный день коренных народов мира. 2017 год - это десятилетняя годовщина принятия Декларации ООН о правах коренных народов. Декларация ООН о правах коренных народов принята 13 сентября 2007 года. Согласно ей основным критерием определения того или иного коренного народа есть собственное осознание им себя как коренного народа. Коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями. Также данная Декларация признает основные права человека и основные свободы коренных народов - право на свободу и равенство; на свободное определение своего политического статуса и осуществление своего экономического, социального и культурного развития; право на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев; право создавать и контролировать свои системы образования; право на участие в процессах принятия решений на всех уровнях по вопросам, которые могут затрагивать их права, жизнь и судьбу; право на земли, территории и ресурсы, и право на гарантированное пользование своими средствами, обеспечивающими их существование и развитие", - пояснил он.
"Конституционные реформы могут стать существенным шагом на пути к признанию, учету и поощрению прав коренных народов. Сегодня в Украине, благодаря инициативе Президента Украины начата работа над разработкой изменений в Основной Закон Украины относительно неотъемлемого права крымскотатарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства. Надеюсь, что в ближайшее время эта работа будет завершена и подготовленный законопроект будет поддержан народными депутатами Украины. На ряду с указанными процессами, которые происходят в Украине, в оккупированном Крыму пренебрежение правами человека доходит до небывалых масштабов, цинизма и абсурда! Судилища, обыски и задержания, в том числе больных, престарелых - это методы оккупантов, которые наивно предполагают, что это может запугать крымских татар. Однако, твердо верю за все придется отвечать, за все преступления в Международном суде ООН", - резюмировал Джемилев.
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