 Кабмин повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно постановлению, принятому в ходе заседания правительства в среду, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия повысятся с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта. Оптово-отпускные цены на этот вид продукции повышаются на 19,4% - до 268,67 грн/литр 100%-го спирта.
Минимальные цены на вина натуральные будут повышены на 12% - до 37 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты - на 7%, до 45 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л - на 13,3%, до 79,19 грн.
Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с нынешних 336,22 грн за 1 литр 100%-го спирта до 386,98 грн, розничной - с 524,5 грн до 597,3 грн, "четыре звезды", соответственно, с 352,24 грн до 412,85 грн и с 599,5 грн до 645,17 грн, "пять звезд", соответственно, с 384,29 грн до 495,95 грн и с 599,5 грн до 692,6 грн.
Постановление вступит в силу с даты его публикации.
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У кабмина нет больше источников дохода кроме повышения цен на спиртное и сигапреты?????
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