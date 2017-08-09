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 Политика Украины
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Все про:алкоголь (1636) водка (209) Кабмин (10447) цены (2115)

 Кабмин повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия

водка

Минимальная розничная цена (МРЦ) на пол-литровую бутылку водки будет увеличена с 69,78 грн до 79,55 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно постановлению, принятому в ходе заседания правительства в среду, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия повысятся с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта. Оптово-отпускные цены на этот вид продукции повышаются на 19,4% - до 268,67 грн/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены на вина натуральные будут повышены на 12% - до 37 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты - на 7%, до 45 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л - на 13,3%, до 79,19 грн.

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Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с нынешних 336,22 грн за 1 литр 100%-го спирта до 386,98 грн, розничной - с 524,5 грн до 597,3 грн, "четыре звезды", соответственно, с 352,24 грн до 412,85 грн и с 599,5 грн до 645,17 грн, "пять звезд", соответственно, с 384,29 грн до 495,95 грн и с 599,5 грн до 692,6 грн.

Постановление вступит в силу с даты его публикации.
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Сразу видно в этой ветки алкашей))) Для нормальных людей, которые пьют по праздниках (или вообще не пьют), не проблема пару бутылок водки или вина купить для гостей за такие цены. А вот бухарям придется или завязывать или на страх и риск пить самогон от бабы мухи)))
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Очень пичально.....
У кабмина нет больше источников дохода кроме повышения цен на спиртное и сигапреты?????
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А как же бухтение про рыночне циноутворення и что газ такой же товар как хлиб или бензин? Вотка в рынок не входит, продавец труселей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия
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