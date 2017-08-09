 Кабмин запускает процедуру продажи лицензий связи 4G

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Представляя соответствующее решение, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что это очередной шаг на пути экономического укрепления Украины, и развитие телекоммуникационной отрасли - это дополнительный драйвер экономического роста.
Глава Правительства подчеркнул, что конкурс по продаже лицензий будет происходить максимально прозрачно, а его результаты в перспективе принесут государству новые технологии, а бюджету - дополнительные доходы.
"Мы рассчитываем, что публичная продажа позволит привлечь средства в бюджет, но самое главное - будет создана современная инфраструктура, которая будет развивать национальную экономику", - сказал Гройсман.
В свою очередь первый вице-премьер-министр Степан Кубив подчеркнул, что внедрение в Украине связи 4G является крайне важным, ведь наше государство в этом аспекте отстает от ведущих стран мира. И принятие правительственных решений - давно назревший шаг.
"Внедрение 4G расширит возможности государства и бизнеса в различных сферах жизни, позволит получить прирост ВВП и обеспечит создание новых рабочих мест", - сказал он.
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16.11.2016 Группа компаний СКМ Рината Ахметова и крупнейший мобильный оператор Киевстар могут заработать на 4G-конкурсах более 1 млрд грн. НКРСИ им поможет
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Подробности читайте на УНИАН:
https://economics.unian.net/transport/1534946-4g-svyaz-v-ukraine-nachinayutsya-boi-bez-pravil.html
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То что ты сейчас сказал созвучно примерно такому:
Не надо строить новые автобаны, потому, что у нас не все дороги отремонтированы в районах.
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Експерти оцінюють, що перші ознаки розгортання комерційних мобільних мереж на основі 5G можуть з'явитися у 2020 р., а більш широкомасштабне впровадження почнеться лише з 2025 р.[18]
Південна Корея планує розгорнути мережу 5G до Зимових Олімпійських Ігор 2018 року які будуть проводитись в цій країні.[7] Японія теж планує мати працюючу мережу 5G до Літніх Олімпійських Ігор 2020 року.[7]
В лютому 2017 року на Світовому Конгресі Мобільних технологій в Барселоні представники Samsung заявили що перша комерційна мережа 5G буде запущена на початку 2018 року.[19]
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"Verizon тестирует"
В Норвегии и Ю.Корее уже есть работающие сети. Ну когда у нас будет плотность такая как в корее тогда и поговорим.
"В Финляндии практически готовы к запуску."
И того, по факту осталась с Европы одна страна - Норвегия. И я еще не углубляюсь в область покрытия. МОжет там несколько БС в крупных городах.
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Единственно что - мой телефон переходит на эйдж в случаи слабого сигнала. залезь в бункер - нет триджи. вылези - будет
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"20-30 км от населенного пункту отъехать, там не то, что 3G" - осмотри покрытие Интел телеком по Украине
"Интеллектом - это обрубок, по нему ты не позвонишь" - Интертелеком предоставляет услуги голосовой связи.
"100 минут в месяц за 50 грн - это просто супер" - тебе стоит зайти и посмотреть что твои операторы предлагают. Киевтар предлагает 100минут на другие сети за 65 грн в месяц что больше интертелекома.
Следующая притензия - он не красный и имя его не водафон/кивстар etc.
все кому нужна в основном GSM связь используют GSM операторы. Кому нужен интернет - intertelecom. Кому нужно и одно и другое - покупают двухсимочный телефон с поддержкой CDMA. Даже если бы покрытие 3G от GSM операторов было везде то нафиг оно сдалось с такими конскими тарифами? 125грн за 6000Мб в киевстара. Я за 230 в месяц по 150 000Мб выкачиваю.
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Киевстар за 65 грн в месяц - в сети бесплатно а на другие сети 100минут
Киевстар еще и без нормального интернета.
по факту я за 270грн в месяц имею обычную GSM связь + CDMA с безлимитным интернетом.
В Украине ни один оператор GSM связи не может мне предоставить такой тариф.
Но обрубком считаеться интертелеком
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Скорость хорошая как для безпроводного интернета. по крайней мере везде где я был в Украине он работал. + по дороге я работал в интернете и даже в глугих полях на перегоная интертелеком работал.
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