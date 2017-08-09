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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Кабмин (10447) связь (225) Гройсман (3259) 4G (8)

 Кабмин запускает процедуру продажи лицензий связи 4G

4g

Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 9 августа, принял решение о старте процедуры продажи лицензий связи 4G.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Представляя соответствующее решение, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что это очередной шаг на пути экономического укрепления Украины, и развитие телекоммуникационной отрасли - это дополнительный драйвер экономического роста.

Глава Правительства подчеркнул, что конкурс по продаже лицензий будет происходить максимально прозрачно, а его результаты в перспективе принесут государству новые технологии, а бюджету - дополнительные доходы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав изменил нормы электромагнитных излучений для ускорения внедрения 4G, - комитет ВР

"Мы рассчитываем, что публичная продажа позволит привлечь средства в бюджет, но самое главное - будет создана современная инфраструктура, которая будет развивать национальную экономику", - сказал Гройсман.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Степан Кубив подчеркнул, что внедрение в Украине связи 4G является крайне важным, ведь наше государство в этом аспекте отстает от ведущих стран мира. И принятие правительственных решений - давно назревший шаг.

"Внедрение 4G расширит возможности государства и бизнеса в различных сферах жизни, позволит получить прирост ВВП и обеспечит создание новых рабочих мест", - сказал он.

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Поки не освоєні частоти на 3G продавати будь які інші частоти не можна! Це маразм! Забирайте в Ахметова частоти які він не використовує і продавайте іншим операторам! Скільки буде тривати цей ідіотизм? Хочуть розікрасти все що лишилось в Україні, навіть вільний частотний ресурс - мародери куєві.
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Сдаю эфир, дорого. Частоты Рината Ахметова готовят к 4G-тендеру
16.11.2016 Группа компаний СКМ Рината Ахметова и крупнейший мобильный оператор Киевстар могут заработать на 4G-конкурсах более 1 млрд грн. НКРСИ им поможет
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«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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Полностью с тобой согласен. И это подтверждает статья "4G-связь: в Украине начинаются бои без правил".
Подробности читайте на УНИАН:
https://economics.unian.net/transport/1534946-4g-svyaz-v-ukraine-nachinayutsya-boi-bez-pravil.html
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Игорь, извини, но ты - тупая Овца. Не комментируй то в чем ты совершенно не разбираешься.
То что ты сейчас сказал созвучно примерно такому:
Не надо строить новые автобаны, потому, что у нас не все дороги отремонтированы в районах.
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Поцик, в Європі ліцензії на 3G продавали по 1,5 млрд евро, а в Україні їх продали по 2 млрд грн! Різницю відчуваєш? Кому занесли відсотки від різниці? Правильно в рошен! Тепер хочуть продати частоти на 4G, щоб російські оператори Київстар та МТС остаточно поділили між собою частотний ресурс і не боялись появи нового мобільного оператора! Хто від цього програє - народ України, якого будуть і надалі примушувати платити за говняний сервіс російських говнооператорів! Хто від цього отримає відкати - знову рошен.
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С нашей ценой на мобильную связь операторам большой тройки и так не стоит переживать о появлении нового игрока. Что собственно и подтвердил тендер на 3G частоты.
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да ладно брехать. Телефоны поддерживаюшие 4 G есть, а связи нет.
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не вижу смысла(( хотя всё правильно: барыжить надо лицензиями на 3G, потом на 4G, когда все внедряют 5G. в результате получим 60% покрытие устаревшей передачей данных.
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Все это кто? в скольких странах европы уже 5G?
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Verizon тестирует 5G в десятках стран, даже на мордоре((, Apple тоже. В Норвегии и Ю.Корее уже есть работающие сети. В Финляндии практически готовы к запуску. Продолжать?
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не надо ля ля или давай пруфы

Експерти оцінюють, що перші ознаки розгортання комерційних мобільних мереж на основі 5G можуть з'явитися у 2020 р., а більш широкомасштабне впровадження почнеться лише з 2025 р.[18]
Південна Корея планує розгорнути мережу 5G до Зимових Олімпійських Ігор 2018 року які будуть проводитись в цій країні.[7] Японія теж планує мати працюючу мережу 5G до Літніх Олімпійських Ігор 2020 року.[7]
В лютому 2017 року на Світовому Конгресі Мобільних технологій в Барселоні представники Samsung заявили що перша комерційна мережа 5G буде запущена на початку 2018 року.[19]
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не тупи. я тебе привел информацию о планах по внедрению с 2020 года. у тебя есть опровержение? вперед. тебя то в гугле не забанили
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тяжело что-то доказывать человеку, который не может найти телефон с 4G по вменяемой цене))
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продолжай!
"Verizon тестирует"
В Норвегии и Ю.Корее уже есть работающие сети. Ну когда у нас будет плотность такая как в корее тогда и поговорим.

"В Финляндии практически готовы к запуску."
И того, по факту осталась с Европы одна страна - Норвегия. И я еще не углубляюсь в область покрытия. МОжет там несколько БС в крупных городах.
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ну радуйся, тому, что у нас есть - участвуй в тестировании 3G
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ну как бы 3G у нас никто уже не тестирует а за три года стандарт вошел прочно в работу и все операторы его предоставляют довольно уверенно и качественно.
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о каком операторе идет речь? если о лайфе то это оператор сотовый а не мобильный - он по населенным пунктам в основном. А если киевстар или водафон - то 3G есть везде где есть покрытие сети в принципе. Единственно что - мой телефон переходит на эйдж в случаи слабого сигнала. залезь в бункер - нет триджи. вылези - будет
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Ну не везде. Есть карта покрытия. У меня в селе его нет. Покрытие закончилось в 200 метрах от дома Да и сделать его проблемно. Мы не в европе. К ближайшей БС где я живу не подведены кабеля скоростного интернета, то есть она при всем желании не сможет раздавать качественный 3G.
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А если киевстар или водафон - то 3G есть везде где есть покрытие сети в принципе.

Единственно что - мой телефон переходит на эйдж в случаи слабого сигнала. залезь в бункер - нет триджи. вылези - будет
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Стрелок вон выше правильно написал. И это все будет в корее и японии где плотность населения очень большая. В Украине и 4G будет только в больших городах гдето в местах скопления людей.
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Понты, опять понты. 3G даже в Киеве еле работает, а тут уже 4G. Ню-ню, хоть бабла в бюджет получат.
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Ну может на твоём фрештел и летит по всей стране или как там тебе заказали постить. А Лайф и КС в Киеве пятнами.
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фрещтел покрытее говно 4g, а вот 3g водафон, или интелтелеком по всей Украине
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попробуй на 20-30 км от населенного пункту отъехать, там не то, что 3G не работает, там даже EDGE не всегда ловит.
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посмотри покрытие Интел телеком по Украине, даже ловит в сёлах без газу
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Я говорил о сотовых операторах. Интеллектом - это обрубок, по нему ты не позвонишь.
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Интертелеком предоставляет услуги голосовой связи. не нужно тут ля-ля
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100 минут в месяц за 50 грн - это просто супер. Обычный обрубок, добавить тут нечего.
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одно без другого не бывает в нормальных странах или я должен каждый раз симку менять, когда нужно позвонить или в интернет зайти?
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спс, но китайское говно как-то не хочеться брать.
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у тебя какието проблемы.
"20-30 км от населенного пункту отъехать, там не то, что 3G" - осмотри покрытие Интел телеком по Украине
"Интеллектом - это обрубок, по нему ты не позвонишь" - Интертелеком предоставляет услуги голосовой связи.
"100 минут в месяц за 50 грн - это просто супер" - тебе стоит зайти и посмотреть что твои операторы предлагают. Киевтар предлагает 100минут на другие сети за 65 грн в месяц что больше интертелекома.
Следующая притензия - он не красный и имя его не водафон/кивстар etc.

все кому нужна в основном GSM связь используют GSM операторы. Кому нужен интернет - intertelecom. Кому нужно и одно и другое - покупают двухсимочный телефон с поддержкой CDMA. Даже если бы покрытие 3G от GSM операторов было везде то нафиг оно сдалось с такими конскими тарифами? 125грн за 6000Мб в киевстара. Я за 230 в месяц по 150 000Мб выкачиваю.
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у меня нет никаких проблем. Проблема одна - В Украине нет нормального оператора, который бы предоставлял, качественное 3G покрытие и связь. За такое не жалко отдавать деньги. А то, что советуешь ты - это просто т.н. "костыли".
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Интертелеком за 50 грн в месяц - в сети бесплатно а на другие сети 100минут

Киевстар за 65 грн в месяц - в сети бесплатно а на другие сети 100минут

Киевстар еще и без нормального интернета.

по факту я за 270грн в месяц имею обычную GSM связь + CDMA с безлимитным интернетом.
В Украине ни один оператор GSM связи не может мне предоставить такой тариф.

Но обрубком считаеться интертелеком
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Не говори ерунды. Интертелеком работает почти везде.
Скорость хорошая как для безпроводного интернета. по крайней мере везде где я был в Украине он работал. + по дороге я работал в интернете и даже в глугих полях на перегоная интертелеком работал.
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лайф 3G аналогично. причем даже не только в моей районном центре в 250000 а и в райцентрах помельче. Правда в них иногда вместо лайфа водафон рулит. Видать где кто договорился о монополии. Меня все устраивает
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значит мой двухлетний смартфон с 3G пока менять не стану. подожду когда появится четверка и аппараты по вменяемой цене под новый стандарт
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Переход на 4G (LTE) - это переход на более высокие частоты, что обеспечивает значительно более высокую пропускную способность связи (очень большое количество каналов). А это отражается на скорости передачи данных и бесперебойной работе Интернета.
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Вопрос сейчас в другом: Нельзя допускать до тендера (конкурса) КС и Водафон. Это кацапские операторы. Надо все отдать lifecell b привлечь совершенно нового иностранного оператора. А еще лучше национализировать КС и потом продать его норвежцам - "теленор"
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без тебя, эксперта, разберутся кого можно допускать, а кого нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин запускает процедуру продажи лицензий связи 4G
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