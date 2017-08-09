 Порядок с дорогами мы наведем. Направим на эту область 15 млрд грн., полученных от перевыполнения планов по таможне, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 9 августа.
"Мы направим почти 15 млрд грн от перевыполнения (планов) по таможне на дороги. Порядок с дорогами мы наведем, - сказал глава правительства. - Мы можем обеспечить стремительный рост - я в этом убежден. Можем заработать достаточно денег в стране - для обороны, инфраструктуры, здравоохранения и образования и инвестировать средства в социальные стандарты жизни граждан".
Как сообщалось ранее, в этом году "Киевавтодор" планирует отремонтировать 300 км дорог
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Запорожье...Мер города - ахметовский буряк, глава ОДА - служитель всем царям и режимам - брыль.
В прошлом году у меня во дворе сделали внутридворовую дорогу. До ремонта на 10-ти метрах была одна яма сейчас - четыре. На микрорайоне "Южный" под ремонт дорог на 200 метрах разделительной полосы положили дорогущщий рулонный газон.За все время ни разу не поливали.Газон издох через месяц.Дорогу "Запорожье-Токмак-Бердянск" ремонтировала бригада, на вооружении которой было помятое ведро для смолы, веник, 300-летний трактор "Беларусь" с примастыренной к нему спереди 200-литровой бочкой в качестве катка, при этом смола варилась в этом же ведре на придорожном костре...
Деньги освоят, сомнений нет!
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Ты уже навел порядок в тарифах.
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p.s. и запишите себе на лоб наверно - что дороги! нужно! делать ночью!, чтобы не создавать дискомфорт окружающим...
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