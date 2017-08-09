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 Политика Украины
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Все про:дороги (1762) Кабмин (10447) ремонт (809) Гройсман (3259)

 Порядок с дорогами мы наведем. Направим на эту область 15 млрд грн., полученных от перевыполнения планов по таможне, - Гройсман

гройсман

Кабинет Министров Украины планирует в этом году направить на дорожные работы не менее 15 млрд грн, полученных от перевыполнения финансовых планов поступлений на Таможне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 9 августа.

"Мы направим почти 15 млрд грн от перевыполнения (планов) по таможне на дороги. Порядок с дорогами мы наведем, - сказал глава правительства. - Мы можем обеспечить стремительный рост - я в этом убежден. Можем заработать достаточно денег в стране - для обороны, инфраструктуры, здравоохранения и образования и инвестировать средства в социальные стандарты жизни граждан".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это то, что нам нужно для развития самолетостроения", - Гройсман о введении таможенных льгот при импорте товаров для авиастроения. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в этом году "Киевавтодор" планирует отремонтировать 300 км дорог

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это брехло обещало в прошлом году направить на ремонт дорог в 2017 году...два(!) миллиарда долларов!
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все в будущем времени. Перед выборами будущее время станет еще "будущее, чем будущее"
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за 15 млрд грн можна зробити тільки ямковий ремонт, на будівництво доріг йде 200-250 тис. доларів на 1км нової дороги. В Україні 169,5 тис. доріг, щоб їх всі переробити потрібно 42,25 млрд доларів.
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- Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка©
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Вы пока одни дороги доведете до ума, то другие уже разваливаться начнут...
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Рассказываю!
Запорожье...Мер города - ахметовский буряк, глава ОДА - служитель всем царям и режимам - брыль.
В прошлом году у меня во дворе сделали внутридворовую дорогу. До ремонта на 10-ти метрах была одна яма сейчас - четыре. На микрорайоне "Южный" под ремонт дорог на 200 метрах разделительной полосы положили дорогущщий рулонный газон.За все время ни разу не поливали.Газон издох через месяц.Дорогу "Запорожье-Токмак-Бердянск" ремонтировала бригада, на вооружении которой было помятое ведро для смолы, веник, 300-летний трактор "Беларусь" с примастыренной к нему спереди 200-литровой бочкой в качестве катка, при этом смола варилась в этом же ведре на придорожном костре...
Деньги освоят, сомнений нет!
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Странный способ. Может сначала нужно навести порядок в соответствующем ведомстве, а то при таких подходах никаких денег на "ремонт дорог" не хватит.
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"Правительство Украины намерено увеличить в 2017 году финансирование ремонта дорог до 30 миллиардов гривен (более одного миллиарда долларов). Об этом в среду, 22 марта, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман." ______________ ВИННИЦКОЕ ТРЕПЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пан премьер министр. А вы на газ и электрику поднимите цены ещё. Что бы люди не могли пользоваться. И всё на экспорт. Прикиньте скоко бабла будет. Девать не куда будет.
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Слушать Гройсмана - ето как в детстве слушать сказки).Счас деньги вкладиваются только в ОДИН % от всех дорог по Украине - и то ети дороги в ужасном состоянии.А когда будем ремонтировать 99%???????????????.ДА НИКОГДА .....Уж точно не при Гройсмане.
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Дебил! Направить, не факт что будет сделано! Направить,сделать,проконтролировать,проверить,посадить вора,а потом говори ,что ты пацан.
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Плановый ты наш! А может планы кэша пересмотрите и жабу зеленую на цепь посадите? Золотое правило красных директоров - воровать можно только с прибыли , внедрить в свои тупые головы не желаете?
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Кто-то потом эти бабки,кудат-то успешно перенаправляет!
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Хорош пи сс деть, местечковый ушлепок !
Ты уже навел порядок в тарифах.
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Гы..Гы...Гнося рассказывает нам что он заработает бабки...верим
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А не проще ли направить на дороги ВСЕ деньги, собираемые в виде акцизов от продажи ГСМ и запчастей.ведь эти деньги изначально предназначены на дороги. Сумма там в районе 50 миллиардов в год.
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ну так ликвидируй ШЕУ там дармоеды сидят на откатах и 1 раз в год осваивают бюджетные деньги и всё!!! больше они ничего не делают..... нужна организация по строительству! дорог! которая будет работать 24/7 и во всех областях и финансироватся централизировано за щёт вычета средств из региональных бюджетов, тогда и спрос будет с кого держать.... а то эти безликие людишки в оранжевых желетах дороги ремонтируют ровно на полгода но зато регулярно - каждый год просят новые деньги на старые ямы....

p.s. и запишите себе на лоб наверно - что дороги! нужно! делать ночью!, чтобы не создавать дискомфорт окружающим...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорядок с дорогами мы наведем. Направим на эту область 15 млрд грн., полученных от перевыполнения планов по таможне, - Гройсман
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