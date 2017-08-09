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 "Я начал вас убивать 25 лет назад и буду это делать, пока вы или все не сдохнете, или пока не уйдете из Украины, Грузии и всего Кавказа", - грузинский полковник - российским оккупантам

грузия

Полковник ВС Грузии, инструктор-доброволец украинских военных Ираклий Курасбедиани предупреждает российских оккупантов, что будет их продолжать уничтожать, как последние 25 лет, пока они не уйдут из Украины, Грузии и всего Кавказа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook 8 августа в восьмую годовщину российской оккупации земель Грузии в 2008 году.

"Дорогие" кацапы, в этот день я хочу вам напомнить, что начал я вас убивать 25 лет назад, и 9 лет назад занимался тем же, да и между нами тоже, потом продолжил 3 года назад в 14 году... Делал это и вчера... и сегодня вечером буду то же самое делать, и завтра!!! Ну привычка у меня такая. Уж очень хорошо это у меня получается:)!! И буду это делать, пока вы или все не сдохнете, или пока не уйдете из Украины, из Грузии и со всего Кавказа!!!" - отметил грузинский полковник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Отправить Путина в Гаагу": В Санкт-Петербурге оформили "повестки" Путину и Медведеву за Украину и Грузию. ФОТО


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4 года назад мы бы его не поняли...((
Но - НЕ СЕЙЧАС...!
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У меня соседи - беженцы из Абхазии . Я его 22 года понимаю .
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Ви не зрозуміли би, а я зрозумів би навіть у 2008. 8.8.08 я відпочивав у Ніколаївці (крим, на північ від ватостополя). Пансіонатик належав кримським татарам. Там приймалися шикарні канали новин із Туреччини. Завжди хтось із кримських татар перекладав для відпочивальників. Особливо проємно було дивитися сюжет про ганебне повернення підбитих кацапських "плавзасобів" до ватостополя. Хто сам чапав і трошки димив, кого тягли на буксирі. Якби Ющенко мав справжні яйця, він би наполіг на тому щоби не пускати в наші територіальні води кораблі агресора. А реально - щось прокукурікав і металобрухт з частково пошкодженим м'ясом зайшов до місці дислокації. Українці, молдовани і половина беларусів, які там відпочивали, аплодували грузинам.
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в 2008 НАЧАЛ понимать.. не всё - но многое. Особенно когда кацапы врали в лицо что "Грузия на нас напала!"
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Перепрошую, скільки років Вам було у 2008? Мені у 1968 (!) році, коли совок ввів танки до Чехії, було 16. Я й до того знав ЩО таке совок, кпсс і нквд, але танки у Празі були останньою краплиною щоби визначити свою громадянську позицію на все життя.
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Украинцы это понимают уже на протяжении веков. Грёбаный касаб не изменился с тех пор.
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кто как. вот и скажите спасибо за все происходящего кто был слепым 4, 10, 15 лет назад....
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а у нас цензор видаляє коменти, якщо кацапа ублюдком мокрожопим назвеш...
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Так то ж на кацапсячих... А коли на наших українських називаєш вЄщі своїи іменами то негоже...
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хорошее признание для Гааги .
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В Гааге за убитую военную русскую свинью еще спасибо скажут.Их никто не заставляет ехать убивать в соседние страны.Этот грузин просто утилизатор биомусора.
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да, он один сразу может рассказать про преступления кацапов и в Грузии и в Украине
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кто с мечом к нам пришел - тот этим мечом и получит. И Гаага это подтвердит)
кацапы немало получали - раз знают эту поговорку
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Может, в Нюрнберге осудили хоть одного борца с фашизмом? Думаю, и в Гааге не осудят.
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дурак?поясни что значит признание для Гааги
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За уничтоженое такое говно как вы и прочее касаботухлое недонечто дают Нобелевскую премию .
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Кацапчику, ти чому приліз сюди під американським прапором? Під кацапським не пущають? То й не лізь, біосміття. У нас б'ють не по паспорту, а по мармизі. "Па морді" - так на вашому мокшанському суржику це називається?
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Ты реально думаешь, что российский фашизм оправдают в Гааге? ))))))))
А раз нет - то гореть вам всем в аду и долгих счастливых лет всем тем, кто вас туда отправляет.
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ВОТ БЫ ТАКОГО НА МЕСТО СТАЛИНА В СОВРЕМЕННУЮ РАШКУ!!!
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Они выбирают чахлое чмо . Традиция такая .
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Побольше тебе их уничтожить и самому дожить до глубокой старости.
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В министры обороны его,вместо соплежуев типа Муженко.
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муженко не соплежуй, к сожалению, а обычный предатель.
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Спасибо огромное - 25 х 365 раз! Украина никогда не забудет тех, кто рядом с нами утилизирует кацапских уродов!
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КацаПсинские шакалы в состоянии войны с 1569 года и она не прекращалась ни на один день...,это кремлевский наркотик типа Мильдоний с Боярышкай...
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О. В 1569 году поляки разорвали наш народ на две части: на нынешних украинцев и на белорусов. А до этого мы были одним народом-русинами.
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23 декабря 1569 года Иван Грозный сжёг на костре Митрополита всея Мацковии Филиппа,паству и Церковь,,с тех пор так и идёт эта кровавая вакханалия по сей день...
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Кацапня уже в Кирилловку ездит и никого не боится....
мы все трусы просто
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Кирилловка это где и почему никого там она не боится?
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Кирилловка это ПГТ -курорт в Запорожской области, на берегу Азовского моря. Касабы если там и есть, то сидят как мыши и путена херами обносят, от того и не боятся "биндерафцеф".
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границ на РАБссии в мире нет и они нигде не заканчиваются.Плешивый педофил.2016 год.Что это означает в переводе с "дипломатического", догадайтесь с 1 раза...
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Настоящий ПОЛКОВНИК! МУЖИЧАРА! А у нас куча генерал-полковников,типа гелетея.
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Коваленко Игорь,я в армии давно,а вот ты,вшивый диванный танкист наверное своим босам из хуйлостана стучишь об обстановке в Украине?И не тебе гнидоед мне указывать что делать,всосал сученок?
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С грузина вояка, как с говна пуля. Настоящий воин не треплется.
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)) Скоро побачимо, які вояки з бульбашОв. В смислі не побачим.
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"Я начал вас убивать 25 лет назад и буду это делать, пока вы или все не сдохнете, или пока не уйдете из Украины, Грузии и всего Кавказа", - грузинский полковник - российским оккупантам - Цензор.НЕТ 6025
Саакашвили в Вильнюсе: РФ собирается занять и аннексировать Беларусь
https://charter97.org/ru/news/2017/8/9/259147/
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Она аннексирована РАБссией после ухода Станислава Шушкевича и Вячеслава Кебича...Михо Проснись...
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Побольше бы таких военных в украинской армии.
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шикарна заява, особливо на фоні наших генштабівських недотьоп, бажаю, великий воїне, тобі довгих років життя, хай мрії твої справдяться, щастя та успіхів
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Справжня людина у своєму житті повинна:
1 - посадити дерево,
2 - побудувати будинок,
3 - виховати сина,
4 - вбити кацапа,
5 - вбити синичку.
Якщо Ви запитали чому синичку, то Ви - Справжня Людина.
Бо пункт 4, як правило, сумнівів не викликає !
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в Ютьюбе есть реальное видео.
Штурм Грозного.площадь Минутка.
и больше и смотреть ничего не нужно.
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Думается что Порошенко скоро всех наших добровольцев объявит персонами нон-грата и вышлет из Украины. Печально, но к этому идёт. Ведь в Украине воюют только сторонники Миши, а подонки, сторонники Иванишвили изо всех сил стараются засунуть Сакартвело обратно в русню. И именно с ними и дружит Порошенко.
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В цивилизованной стране его давно бы привлекли за разжигание, но это ж Украина
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Рюсский мир типа,монголы атакуют, буряты защищаются... а чечены на якутов не идут в атаку... и все рюсския..
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Разжигание чего? Призывать к убийству оккупанта и агрессора - это моральное право любого народа, подвергнувшегося агрессии. Смерть русским оккупантам! Слава Украине!
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Какой оккупант и агрессор? На Украине идёт гражданская война, когда граждане с украинскими паспортами убивают других граждан с украинскими паспортами.
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ВАТАновые Тухесы не горят,поскольку население РАБссии на сегодня меньше 90 млн.
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экзотическая у человека работа-образ жизни - кацапов уничтожать....
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Этот герой пусть расскажет, как бежал до Тбилиси или дальше, бросив оружие и технику, в августе 2008. Грузины смелые языком.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я начал вас убивать 25 лет назад и буду это делать, пока вы или все не сдохнете, или пока не уйдете из Украины, Грузии и всего Кавказа", - грузинский полковник - российским оккупантам
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