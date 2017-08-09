 "Я начал вас убивать 25 лет назад и буду это делать, пока вы или все не сдохнете, или пока не уйдете из Украины, Грузии и всего Кавказа", - грузинский полковник - российским оккупантам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook 8 августа в восьмую годовщину российской оккупации земель Грузии в 2008 году.
"Дорогие" кацапы, в этот день я хочу вам напомнить, что начал я вас убивать 25 лет назад, и 9 лет назад занимался тем же, да и между нами тоже, потом продолжил 3 года назад в 14 году... Делал это и вчера... и сегодня вечером буду то же самое делать, и завтра!!! Ну привычка у меня такая. Уж очень хорошо это у меня получается:)!! И буду это делать, пока вы или все не сдохнете, или пока не уйдете из Украины, из Грузии и со всего Кавказа!!!" - отметил грузинский полковник.
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Но - НЕ СЕЙЧАС...!
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кацапы немало получали - раз знают эту поговорку
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А раз нет - то гореть вам всем в аду и долгих счастливых лет всем тем, кто вас туда отправляет.
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мы все трусы просто
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Саакашвили в Вильнюсе: РФ собирается занять и аннексировать Беларусь
https://charter97.org/ru/news/2017/8/9/259147/
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1 - посадити дерево,
2 - побудувати будинок,
3 - виховати сина,
4 - вбити кацапа,
5 - вбити синичку.
Якщо Ви запитали чому синичку, то Ви - Справжня Людина.
Бо пункт 4, як правило, сумнівів не викликає !
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Штурм Грозного.площадь Минутка.
и больше и смотреть ничего не нужно.
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