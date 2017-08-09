 Поляков купил от имени своей сестры квартиру в Киеве, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда от 1 августа.
Прокурор САП Максим Кравченко отметил, что Национальное антикоррупционное бюро изучает обстоятельства, что могут свидетельствовать о незаконном обогащении Полякова, получении в собственность активов, законность происхождения которых не доказана.
НАБУ выяснило, что в 2013-2017 гг. Поляков выдал ряд доверенностей своей парламентской помощнице Татьяне Любонько. В дальнейшем Любонько как доверенное лицо внесла на банковские счета сестры нардепа Елены Исаевой деньги, происхождение которых неизвестно.
3,83 млн грн было внесено на счет в "Диамантбанке" и 3,23 млн грн на счет в "Укрэксимбанке". Деньги вносились с 24 мая 2016 по 27 апреля 2017.
Незадолго до внесения первого транша сестра Полякова выдала своему брату доверенность на распоряжение имуществом, приобретение имущества и представительство сроком до 2026 года.
28 апреля 2017 помощница Полякова, используя доверенность, оформила покупку квартиры на имя его сестры.
Прокурор САП сообщил, что фактически в квартире проживает Максим Поляков и его родня.
Квартира находится в киевском ЖК "Кристалл Парк" по проспекту Победы.
Максим Поляков подозревается в получении неправомерной выгоды. Поэтому целью обеспечения конфискации имущества Полякова и сохранения доказательств в уголовном производстве суд наложил арест на квартиру.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
Также подозрение вручено народному депутату Бориславу Розенблату, помощника которого задержали с сумкой, где было $200 тыс.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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Но поляков-это воша в украинском парламенте...
Хотелось бы видеть как САП и НАБУ арестовывает активы ляшка,боко с всякими шуфричами и прочей поепенью...
Беда полякова в том, что он и нахер никому не нужен...
Давайте нам реальных дел!
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Но,как показывает дело полякова-розенблата, воши часто живут на крысах...
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Только боюсь "не дадут". Или суд отпустит "полечится на воды в Куршавель" - ведь все высокопоставленные барыги очень больны, еле ходят, даже в суде сидеть не могут - только под капельницей или колясочке.
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А в это время шла ВОЙНА!!!
Вот сука продажная!!!
Источник: https://censor.net.ua/n451012
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