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 Поляков купил от имени своей сестры квартиру в Киеве, - САП

Соломенский суд по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры арестовал оформленную на сестру нардепа Максима Полякова квартиру в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда от 1 августа.

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Прокурор САП Максим Кравченко отметил, что Национальное антикоррупционное бюро изучает обстоятельства, что могут свидетельствовать о незаконном обогащении Полякова, получении в собственность активов, законность происхождения которых не доказана.

НАБУ выяснило, что в 2013-2017 гг. Поляков выдал ряд доверенностей своей парламентской помощнице Татьяне Любонько. В дальнейшем Любонько как доверенное лицо внесла на банковские счета сестры нардепа Елены Исаевой деньги, происхождение которых неизвестно.

3,83 млн грн было внесено на счет в "Диамантбанке" и 3,23 млн грн на счет в "Укрэксимбанке". Деньги вносились с 24 мая 2016 по 27 апреля 2017.

Незадолго до внесения первого транша сестра Полякова выдала своему брату доверенность на распоряжение имуществом, приобретение имущества и представительство сроком до 2026 года.

28 апреля 2017 помощница Полякова, используя доверенность, оформила покупку квартиры на имя его сестры.

Прокурор САП сообщил, что фактически в квартире проживает Максим Поляков и его родня.

Квартира находится в киевском ЖК "Кристалл Парк" по проспекту Победы.

Максим Поляков подозревается в получении неправомерной выгоды. Поэтому целью обеспечения конфискации имущества Полякова и сохранения доказательств в уголовном производстве суд наложил арест на квартиру.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

Также подозрение вручено народному депутату Бориславу Розенблату, помощника которого задержали с сумкой, где было $200 тыс.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.






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Как только эти уроды переходят на государеву службу, их родня становится сказочно богата, за очень короткий срок.
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Это да, некоторые даже на нелюбимую тёщу недвижимость оформляют лишь бы не на себя.))
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Это все конечно хорошо...
Но поляков-это воша в украинском парламенте...
Хотелось бы видеть как САП и НАБУ арестовывает активы ляшка,боко с всякими шуфричами и прочей поепенью...
Беда полякова в том, что он и нахер никому не нужен...
Давайте нам реальных дел!
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Вошей тоже нужно давить, а то они уже вкрай охренели, "слуги народа", бля ...
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Я не спорю...
Но,как показывает дело полякова-розенблата, воши часто живут на крысах...
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Одно греет душу. Что эти уроды так долго в политике и так хорошо притерлись, что если дай бог их дадавят - то ради смягчения могут рассказать очень очень много интересного. Ведь вся верхушка и ВР и АП и КМ не очень то и маскирует свои делишки. Все все знают.
Только боюсь "не дадут". Или суд отпустит "полечится на воды в Куршавель" - ведь все высокопоставленные барыги очень больны, еле ходят, даже в суде сидеть не могут - только под капельницей или колясочке.
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Вот у нас как законы пишутся и решаются шкурные интересы - за взятки.
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И этот все пытается доказать , что он честный и порядочный...Пора уже взорвать эту ВР со всеми депутатами , а по другому этих коррупционеров не победить...
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Читаю:." ....3,83 млн грн было внесено... 3,23 млн грн на счет....Деньги вносились с 24 мая 2016 по 27 апреля 2017....."
А в это время шла ВОЙНА!!!
Вот сука продажная!!!

Источник: https://censor.net.ua/n451012
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоляков купил от имени своей сестры квартиру в Киеве, - САП
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