 Минюст передал полиции и НАБУ около 20 дел о рейдерстве, - Петренко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире одного из телеканалов.
"Порядка 20 уголовных дел были переданы Министерством юстиции в Нацполицию и НАБУ касательно конкретных фигурантов еще за прошлый год и за начало этого года. Я очень рассчитываю, что эти дела будут доведены до конца", - заявил Петренко, информируя о результатах действия антирейдерского закона.
Он отметил, что в Украине рейдерство "процветало 25 лет и было безнаказанным".
"Фактически это был такой способ, в том числе и с привлечением государственных органов, отнятия бизнеса и собственности. Мы ввели реальную уголовную ответственность за незаконный захват чужого имущества в конце прошлого года", - отметил министр юстиции, напоминая о принятии антирейдерского закона, которым установлена уголовная ответственность до 10 лет тюрьмы за рейдерство.
По словам Петренко, в 2013, 2014, 2015 годах в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в среднем ежегодно поступало от 1000 до 3000 жалоб. Зато в 2017 году, отмечает министр, после принятия антирейдерского закона количество жалоб уменьшилось в десятки раз.
"Если на сегодняшний день мы имеем восемь месяцев 2017 года, фактически жалоб, имеющих признаки рейдерства, поступило в Министерство юстиции порядка 30", - отметил Петренко.
Он подчеркнул, что сейчас важно, чтобы лица, которые фиксируются как нарушители, реально несли уголовную ответственность и получали сроки заключения, предусмотренные Антирейдерским законом.
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