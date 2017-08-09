 Террористы не пропускают наблюдателей к границе с РФ, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженный террорист "ДНР" на блокпосте, расположенном на автотрассе Е58 к северу от оккупированного "ДНР" г. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя), не разрешил патрулю СММ двигаться на юг в сторону города и на восток в направлении границы с Российской Федерацией. По словам наемника РФ, команде Миссии не разрешается проехать в Новоазовск или в оккупированное "ДНР" пгт Седово (33 км к северо-востоку от Мариуполя)", - сказано в отчете.
"В пункте пропуска вблизи Успенки двое мужчин (один был вооружен, а второй - без оружия), ссылаясь на приказы своих руководителей, сообщили наблюдателям, которые только туда прибыли, что им нельзя пребывать на расстоянии менее 10 км от всех пунктов пропуска и приграничных районов, которые оккупированы", - добавили в ОБСЕ.
ОБСЕ проинформировала об этом СЦКК.
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ясна річ що не пустять бо тоді буде видно з яких "шахт" зброя їде в Україну!
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преставляю картину: стоит какой то бомж один на дороге непонятно чем вооруженный
подъезжает 5 белых сверкающих ленкрузеров обсе
бомж их посылает накуй, говорит моя дорога, дальше проезд платный
обсе дико извиняется и уезжает
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