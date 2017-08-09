 Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни, - Бальчун о работе в "Укрзализныце"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни. Страна, где до этого я был только раз. Другая корпоративная культура, правовая среда, обычаи, другой язык. Выигранный конкурс был для меня и неожиданностью, и вызовом, и личным испытанием", - написал он
"Еще будет время, чтобы подробно рассказать о моих достижениях. Пока могу высказаться кратко. Произошло значительное улучшение финансового состояния общества. За 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Удалось достичь заметных успехов в улучшении нашей кредитной политики. За период с июня 2016 года до июля 2017 года погашено финансовых обязательств на сумму 8,7 млрд грн, при этом кредитный портфель уменьшился на 15%, или 6,6 млрд грн, и на 01.08.2017 составил 37,3 млрд грн. В 2016 году было выплачено 15,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды. За 6 месяцев 2017 года уже выплачено более 8 млрд грн, что на 1,1 млрд. грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Мы обеспечили значительный рост грузооборота. За 1 полугодие 2017 года тарифный грузооборот составил 94,9 млрд т-км, что на 6,1% больше аналогичного периода 2016 года, а среднесуточная нагрузка вагонов возросло на 13,3%. При этом были привлечены дополнительные объемы транзитных перевозок. За 1 полугодие 2017 объем транзитных перевозок составил 10,5 млрд ткм, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сообщил Бальчун.
"Изначально было известно, что эта миссия не продлится вечно. Я понимал, что, в первую очередь, на мои плечи ляжет бремя организации процесса управляемости фирмой. Ситуация, которую я застал, была намного сложнее, чем можно было кому-то представить. Несколько месяцев пролетели очень быстро. Итак, мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения. Но многое и не получилось, что является естественным, учитывая масштабы проблем "Укрзализныци", - отметил Бальчун.
"Должен сказать, что многим обязан поддержке премьер-министра Гройсмана, первого вице-премьера Кубива, вице-премьера Кистиона, председателя наблюдательного совета УЗ Кравцова. Ежедневная критика также была для меня дополнительной мотивацией. В то же время, я всегда понимал, насколько стратегическим предприятием является УЗ и какие ограничения это накладывает в моей деятельности по той прозаической причине, что я иностранец. Сегодня выражаю благодарность всем украинцам, которые каждый день передавали мне личные слова поддержки. Буду держать кулаки за новую команду в "Укрзализныце", за дальнейшие реформы и, со своей стороны, буду делать все, чтобы реализовать проекты компании на международных рынках. "Укрзализныця" и Украина - навсегда в моем сердце..." - резюмировал Бальчун.
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В голубом вертолете
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взяткодательство выросло в разы!!!
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