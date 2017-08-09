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Все про:отставка (2359) Укрзализныця (1155) Бальчун Войцех (111)

 Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни, - Бальчун о работе в "Укрзализныце"

бальчун

Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявляет, что за время его работы в компании удалось улучшить все экономические показатели и восстановить репутацию "Укрзализныци" на международной арене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни. Страна, где до этого я был только раз. Другая корпоративная культура, правовая среда, обычаи, другой язык. Выигранный конкурс был для меня и неожиданностью, и вызовом, и личным испытанием", - написал он

"Еще будет время, чтобы подробно рассказать о моих достижениях. Пока могу высказаться кратко. Произошло значительное улучшение финансового состояния общества. За 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Удалось достичь заметных успехов в улучшении нашей кредитной политики. За период с июня 2016 года до июля 2017 года погашено финансовых обязательств на сумму 8,7 млрд грн, при этом кредитный портфель уменьшился на 15%, или 6,6 млрд грн, и на 01.08.2017 составил 37,3 млрд грн. В 2016 году было выплачено 15,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды. За 6 месяцев 2017 года уже выплачено более 8 млрд грн, что на 1,1 млрд. грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Мы обеспечили значительный рост грузооборота. За 1 полугодие 2017 года тарифный грузооборот составил 94,9 млрд т-км, что на 6,1% больше аналогичного периода 2016 года, а среднесуточная нагрузка вагонов возросло на 13,3%. При этом были привлечены дополнительные объемы транзитных перевозок. За 1 полугодие 2017 объем транзитных перевозок составил 10,5 млрд ткм, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сообщил Бальчун.

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"Изначально было известно, что эта миссия не продлится вечно. Я понимал, что, в первую очередь, на мои плечи ляжет бремя организации процесса управляемости фирмой. Ситуация, которую я застал, была намного сложнее, чем можно было кому-то представить. Несколько месяцев пролетели очень быстро. Итак, мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения. Но многое и не получилось, что является естественным, учитывая масштабы проблем "Укрзализныци", - отметил Бальчун.

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"Должен сказать, что многим обязан поддержке премьер-министра Гройсмана, первого вице-премьера Кубива, вице-премьера Кистиона, председателя наблюдательного совета УЗ Кравцова. Ежедневная критика также была для меня дополнительной мотивацией. В то же время, я всегда понимал, насколько стратегическим предприятием является УЗ и какие ограничения это накладывает в моей деятельности по той прозаической причине, что я иностранец. Сегодня выражаю благодарность всем украинцам, которые каждый день передавали мне личные слова поддержки. Буду держать кулаки за новую команду в "Укрзализныце", за дальнейшие реформы и, со своей стороны, буду делать все, чтобы реализовать проекты компании на международных рынках. "Укрзализныця" и Украина - навсегда в моем сердце..." - резюмировал Бальчун.
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Прилетит к нам волшебник
В голубом вертолете
И порядок в Украине наведет
И раздаст всем эскимо...
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Капец, комментирующие, вы давно в наших поездах ездили ? Это ад, ехал три дня назад в плацкарте, это душегубка. Не знаю какие он там достижения привел,но в пасажирских перевозках улучшений ноль.
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За покращення питайте у тих, хто 26 років возив пасажирів у бидловозках-вагонах виробництва ГДР 1976 року, постійно підвищуючи ціни на квитки. А комфорт у совковому залізяччі не затверддений ЦК КПСС. Савєццкіє гражданє ва ізбєжаніє тлєтворнава вліянія капіталізьма в відє буржуазна-імпєріалістічєскава камфорта далжни єздіть как скот.
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таки сожрали и этого. ждемс феерическое назначение на его место. кто же это будет? охранник винницкого рынка или охранник в завода рошен днище
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ну , я хачу баблом разжиться , , , правда в специфике министерства нифига не кумекаю , , но єто , говорят , и не нужно , , ,
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злили Бальчуна, усі його труди підуть на смарку, не з нашою владою робити реформи, ніхто в них не зацікавлений, а шкода
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як простий споживач за час його керування відмітив хіба що, підвищення цін, особливо чомусь на електричку. Каже що стали прибутковим підприємством, добре якщо так. Але непогано б за підвищенням цін спостерігати і підвищення якості послуг.
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Пассажирский транспорт у нас всегда был убыточным . Потому что цены на проезд всегда были намного ниже расходов на перевозки .. Таким образом власть , во все времена , пыталась понравиться избирателю . Бальчун , по причине того что он не политик , а чистый бизнесмен , видимо ,такого " юмора " не понял , и потому и начал подымать цены до реальной стоимости . ! Думаю это одна из причин по которой его " съели " . .
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навіщо підвищення якості? овці схавають і так і будуть вихваляти Білого брата, який "підірвав здовов'я" на службі Україні і поїхав відпочивати
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Значит сначала "Укрзализныця" своим коштом будет забесплатно возить товары олигархов, а когда ее миллиардные убытки нужно будет как то реструктуризировать, то ее раздерибанят на несколько частей и объявят что нужно срочно приватизировать. Бо Государство ж - дите малое, и собственник неэффективный, эгеж ? И самые лакомые куски заберут за искусственно созданные долги. Ото Ахметов еще наварится - мама не горюй.
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Як Ви смієте таке говорити! Завдяки Укрзалізниці діє національна програма порятунку країни "ЧиКАЛяд Рошен в кожен дім".
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Очень жаль... Балчун хоть жил на свою зп 400 тыс грн, а новый глава Укрзализныци при аналогичной зп будет иметь виллы и проч. имущества на десятки миллионов коррупционного происхождения.
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вот такая и вайна в провительство одни гражданий РФ, сбу работает на фсб
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а еще наверное, самая доходная,,,,
взяткодательство выросло в разы!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни, - Бальчун о работе в "Укрзализныце"
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