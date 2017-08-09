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 Беспилотник наблюдателей обстреляли в районе оккупированной Васильевки, - ОБСЕ

обсе

Беспилотник ОБСЕ был обстрелян во время мониторинга насосной станции в районе оккупированной Васильевки Донецкой области.

Об этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"При мониторинге с использованием БПЛА на насосной станции в Васильевке СММ ОБСЕ слышала 2 очереди и 3 выстрела из стрелкового оружия в радиусе 500 м. Необходимо устойчивое прекращение огня вокруг объектов жизнеобеспечения. Немедленно прекратите огонь!" - заявили в ОБСЕ.

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