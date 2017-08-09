 За три года поддержка регионов из госбюджета увеличилась в 33 раза, - Зубко. Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, так вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прокомментировал изменения в Государственный бюджет Украины на 2017 году (Закон № 2137), обнародованные 2 августа 2017.
По его словам, вместе с ростом местных бюджетов существенно увеличиваются и объемы государственной финансовой поддержки на развитие общин и развитие местной инфраструктуры. В текущем году эта сумма достигает 16,5 млрд грн. По сравнению с 2014 годом объем общей бюджетной поддержки регионов увеличился в 33 раза.
По мнению Зубко, децентрализация предоставляет регионам уникальные возможности для социально-экономического роста. Он отметил, что средства местным бюджетам на развивающиеся проекты выросли до 16, 5 млрд грн.
Вице-премьер также отметил, что в этом году введен новый вид субвенции местным бюджетам, направленной на развитие системы здравоохранения в сельской местности, объем которой составляет 4 млрд грн. Ее распорядителем определен Минрегион.
"В условиях децентрализации эти средства будут стимулировать местные общины обеспечивать новое качество услуг на местном уровне - медицины, образования, админуслуг и безопасности на своих территориях. Это - возможность создать лучшие условия для обслуживания людей, а также инвестировать в инфраструктуру", - подчеркнул Зубко.
По его словам, на 2017 год предусмотрена финансовая поддержка местного и регионального развития на сумму около 16 млрд грн:
- 6,5 млрд - субвенция на социально-экономическое развитие;
- 270 млн грн - средства на строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины;
- 4,0 млрд грн - субвенция на развитие системы здравоохранения в сельской местности;
- 3,5 млрд грн - Государственный фонд регионального развития;
- 1,5 млрд грн - субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ;
Кроме того, он сообщил, что в 2017 году предусмотрено 650 млн грн на проекты регионального развития за счет средств государственного бюджета, полученных от ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании Программы поддержки секторальной политики - Поддержка региональной политики.
Напомним, в 2014 году регионам из государственного бюджета на поддержку социально-экономического развития было предусмотрено лишь 0,5 млрд грн. В 2016 году объем средств на реализацию инфраструктурных проектов вырос почти на 7 млрд грн и составил 7,3 млрд грн.
За эти средства были реализованы 5904 проекта по поддержке местного и регионального развития. 523 органа местного самоуправления получили средства на проекты социально-экономического развития.
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они там в кабмине, перед тем как ляпать, вообще общаются между собой или, за наполнением карманов, не успевают?
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