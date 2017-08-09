 "Сегодня мы рассмотрим заявление об увольнении Бальчуна с поста главы "Укрзализныци", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 9 августа, впервые за последние три недели открылось заседание Кабинета Министров Украины. Правительство планирует рассмотреть около сотни вопросов.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что в стране проводится конкурс для введения новой системы связи 4-g. Премьер поблагодарил вице-премьера Кубива за обеспечение прозрачности процедур, связанных с введением инноваций.
Также Гройсман сообщил о том, что правительство продолжает плотную работу, направленную на реформу здравоохранения. В частности - развитие кардиоцентров и программы "Доступные лекарства".
Кроме того, глава правительства сообщил о намерении поддерживать доступность образования в отдаленных районах страны. В частности, в горных районах Карпат. Для этого он дал поручения профильным министерствам, которые займутся перераспределением средств.
Также Гройсман анонсировал решение кадровых вопросов:
- Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Бальчуна об увольнении с должности главы "Укрзализныци". Это решение он принял самостоятельно, и я хотел бы поблагодарить его за работу, - сказал он. - Причина такого решения - личные обстоятельства.
Стоит отметить, что также сегодня Кабмин рассмотрит изменения в Налоговый кодекс и КПК. Также, министр юстиции Павел Петренко выступит с докладом об изменениях в законе о полиции, связанных с ратификацией международного соглашения с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.
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