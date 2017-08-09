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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10441) кадры (449) увольнение (1428) Укрзализныця (1153) Гройсман (3255) заседание правительства (60) Бальчун Войцех (109)

 "Сегодня мы рассмотрим заявление об увольнении Бальчуна с поста главы "Укрзализныци", - Гройсман

гройсман

Правительство впервые проводит заседание после трехнедельного перерыва.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 9 августа, впервые за последние три недели открылось заседание Кабинета Министров Украины. Правительство планирует рассмотреть около сотни вопросов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что в стране проводится конкурс для введения новой системы связи 4-g. Премьер поблагодарил вице-премьера Кубива за обеспечение прозрачности процедур, связанных с введением инноваций.

Также Гройсман сообщил о том, что правительство продолжает плотную работу, направленную на реформу здравоохранения. В частности - развитие кардиоцентров и программы "Доступные лекарства".

Кроме того, глава правительства сообщил о намерении поддерживать доступность образования в отдаленных районах страны. В частности, в горных районах Карпат. Для этого он дал поручения профильным министерствам, которые займутся перераспределением средств.

Также Гройсман анонсировал решение кадровых вопросов:

- Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Бальчуна об увольнении с должности главы "Укрзализныци". Это решение он принял самостоятельно, и я хотел бы поблагодарить его за работу, - сказал он. - Причина такого решения - личные обстоятельства.

По его словам, при руководстве Бальчуна на предприятии произошли положительные изменения и в ближайшее время будет назначен временно исполняющий обязанности главы "УЗ", а в дальнейшем, нового руководителя назначат через конкурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман собирает заседание правительства

Стоит отметить, что также сегодня Кабмин рассмотрит изменения в Налоговый кодекс и КПК. Также, министр юстиции Павел Петренко выступит с докладом об изменениях в законе о полиции, связанных с ратификацией международного соглашения с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.
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- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (c)
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Выдавили мрази честного человека. В этой шайке ему делать нечего. Поставят теперь вора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сегодня мы рассмотрим заявление об увольнении Бальчуна с поста главы "Укрзализныци", - Гройсман
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