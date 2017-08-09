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 Еврокомиссия успешно протестировала готовность украинской ГТС к отопительному сезону, - "Нафтогаз"

газ гтс

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает об успешном тестировании представителями Совместного исследовательского центра Генерального директората Европейской комиссии готовности украинской газотранспортной системы (ГТС) к новому отопительному сезону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

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В среду, представители Еврокомиссии совместно с представителя "Нафтогаза", "Укртрансгаза" и Минэнергоугля исследовали сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину в соответствии с методологией и стандартами Евросоюза, которые также закреплены в законе Украины "О рынке природного газа".

Речь идет о выявлении рисков для украинской ГТС, анализе вероятности кризисных явлений и последствий их возникновения, а также обновлении гидравлической модели, которая позволяет проводить моделирование ситуаций в ГТС с учетом реальных условий работы системы, поясняет украинский газовый монополист.

"Нафтогаз" указал, что результаты исследования являются базой для разработки комплекса превентивных мер, которые существенно повышают уровень готовности ГТС к чрезвычайным ситуациям.

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Помимо того представители Еврокомиссии предоставили рекомендации по совершенствованию Национального плана действий (эквивалент Кризисного плана действий в государствах-членах ЕС) и Правил о безопасности поставок природного газа (эквивалент Превентивного плана действий в государствах-членах ЕС).

Бенефициаром проведенного исследования является Минэнергоугля, исследование проводилось на средства Еврокомиссии в рамках оказания технической помощи. Проект реализуется уже второй год и в целом рассчитан на три года, уточнил НАК.

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Совместный исследовательский центр Генерального директората Еврокомиссии (Directorate General-Joint Research Center, DG-JRC) - орган Еврокомиссии, ответственный за методологическое сопровождение подготовки к возникновению кризисных ситуаций в газовой сфере во всех государствах-членах ЕС.
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