 Поезд столкнулся с легковым автомобилем на Ивано-Франковщине: 4 человека погибли, двое из них - дети, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"9 августа в пгт. Большовцы Галицкого района произошло столкновение пассажирского поезда Киев - Ворота и легкового автомобиля ВАЗ. В результате ДТП 4 человека погибли, из них 2 - дети", - сказано в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели осуществили деблокирования погибших из салона автомобиля и забрали поврежденный автомобиль с колеи.
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Вероятность того, что это ведро с гайками заглохло на переезде, или у него отвалилось колесо-очень большая!!!!
Но 10 летние Европейские иномарки "сильно загрязняют атмосферу"...
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очень торопятся - куй с вами, но детям зачем оборвали жизни(((
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Блядь, у авторов есть среднее образование (для начала)?
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На выкуп Привата-есть. ((
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