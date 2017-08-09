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Все про:поезд (672) ГСЧС (1273) Ивано-Франковская область (301)

 Поезд столкнулся с легковым автомобилем на Ивано-Франковщине: 4 человека погибли, двое из них - дети, - ГСЧС

гсчс

На Ивано-Франковщине в результате столкновения поезда с легковым автомобилем погибли 4 человека, двое из них - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"9 августа в пгт. Большовцы Галицкого района произошло столкновение пассажирского поезда Киев - Ворота и легкового автомобиля ВАЗ. В результате ДТП 4 человека погибли, из них 2 - дети", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юноша погиб от удара током при попытке сделать селфи на грузовом поезде на Киевщине, - ГСЧС

Прибывшие на место происшествия спасатели осуществили деблокирования погибших из салона автомобиля и забрали поврежденный автомобиль с колеи.
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ВАЗ!!!!!! Металоллолом на колёсах!
Вероятность того, что это ведро с гайками заглохло на переезде, или у него отвалилось колесо-очень большая!!!!
Но 10 летние Европейские иномарки "сильно загрязняют атмосферу"...
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ну вот как можно с детьми в авто - рваться ПРОСКОЧИТЬ перед поездом???
очень торопятся - куй с вами, но детям зачем оборвали жизни(((
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Возможно и не оборудован. Там однопутка и небольшая интенсивность движения
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А что за поезд "Киев-Ворота"?...И автомобиль, наверное, убрали с колеи, а не "забрали".
Блядь, у авторов есть среднее образование (для начала)?
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Мне кажется, что правильнее озаглавить - "Автомобиль столкнулся с поездом". Ведь автомобиль имеет больше степеней свободы в передвижении, а поезд привязан к железной дороги и лишен возможности маневрировать. А то заголовок уже подразумевает вину поезда.

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Только в нашей стране автомобили загоняют ездить на рельсы. Нигде в мире нет столько переездов, нигде машины не стоят часами, пропуская эти гробы. И руководство железки даже ухом не ведет, продолжая убивать людей.
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Чтоб строить путепроводы-нужны деньги. В стране их нет.
На выкуп Привата-есть. ((
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоезд столкнулся с легковым автомобилем на Ивано-Франковщине: 4 человека погибли, двое из них - дети, - ГСЧС
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