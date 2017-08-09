 СБУ проводит обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания, - Гитлянская

Об этом сообщает само издание "Страна.ua", передает Цензор.НЕТ.
"В офисе "Страны" только что начался обыск. Кроме того, сотрудники СБУ ворвались в квартиры двух журналистов издания. Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.
В определении суда говорится, что обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны". В издании отмечают, что это новое дело и утверждают, что оно сфабриковано.
"Это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето - первый произошел 22 июня", - напоминают в издании.
"Следователи Службы безопасности Украины проводят в Киеве санкционированные судом обыски в редакции Интернет-издания "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны). Сотрудники спецслужбы при осуществлении следственных действий проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну. Сайт Интернет-издание "Страна.ua" работает в штатном режиме", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.
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