EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  509  6
Материалы по теме:
Все про:обыск (1197) СБУ (14692) СМИ (3335) государственная тайна (9) Гитлянская (102)

 СБУ проводит обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания, - Гитлянская

сбу

В офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua", а также по месту жительства двух журналистов во вторник проводится обыск.

Об этом сообщает само издание "Страна.ua", передает Цензор.НЕТ.

"В офисе "Страны" только что начался обыск. Кроме того, сотрудники СБУ ворвались в квартиры двух журналистов издания. Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В редакции сайта "Страна.ua" во время обыска найдена флешка с секретной информацией Минобороны, - СБУ

В определении суда говорится, что обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны". В издании отмечают, что это новое дело и утверждают, что оно сфабриковано.

"Это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето - первый произошел 22 июня", - напоминают в издании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ вручила Гужве повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане. ДОКУМЕНТ

"Следователи Службы безопасности Украины проводят в Киеве санкционированные судом обыски в редакции Интернет-издания "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны). Сотрудники спецслужбы при осуществлении следственных действий проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну. Сайт Интернет-издание "Страна.ua" работает в штатном режиме", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Суспільство має віднайти дуже простий принцип, який проводить межу між свободою слова і антидержавною діяльністю. Поки що цим займається СБУ, а не журналістська братія.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦИТАТА:*В издании отмечают, что это новое дело и утверждают, что оно сфабриковано.Источник: https://censor.net.ua/n450999*___интересно было бы услышать от редакции прокацапского ресурса, что они согласны с обвинениями и хотят понести заслуженную кару
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если там уже Лукаш пасть в защиту открыла, то грехов по видимому много за этим изданием, другое дело захотят ли СБУ хорошо порыться, или и этого обвинения хватит на то чтобы договориться "по хорошему".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А журнализды рупора Кремля возмущались и писали гневные статьи на каждый обыск журналистов в мордоре?

Февраль 2017

В Москве проходит обыск у журналиста и правозащитницы Зои Световой. Как написал в Facebook ее сын журналист Тимофей Дзядко, обыск начался около 11 утра и связан с делом ЮКОСа и «Открытой Россией».
"Открытая Россия" в твиттере сообщает, что в обыске принимает участие 10 человек.

19.04.2016
Российские силовики проводят в Крыму обыск у журналиста местного филиала агентства Радио Свобода Николая Семены


И т.д. и т.п. ....


 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ проводит обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания, - Гитлянская
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти