 "Не "исчезли", - посол Олефиров уверен, что прибывшие на заработки в Финляндию украинцы нашли другую работу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.
"Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией. Наша "горячая" (линия): +358-40-471-92-00", - отметил он.
В Департаменте консульской службы украинского внешнеполитического ведомства также сообщили, что консул проверяет информацию об исчезновении украинцев.
Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщила, что в Финляндии пропала группа сборщиков ягоды из 40 человек: 37 граждан Украины и трое граждан Эстонии.
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Остальные - лишние для него.
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Ага..... вот только ВСЕ опрошенные работодатели в один голос заявляют что не знают ничего про эту группу людей.
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За посредничество(за деньги) в трудоустройстве там огромные штрафы
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