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Все про:посол (1160) Финляндия (276) заробитчане (124) Олефиров (6)

 "Не "исчезли", - посол Олефиров уверен, что прибывшие на заработки в Финляндию украинцы нашли другую работу

финляндия

Украинцы, которые прибыли в Финляндию для сбора ягод и исчезли, вероятно, нашли другую работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

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"Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией. Наша "горячая" (линия): +358-40-471-92-00", - отметил он.

В Департаменте консульской службы украинского внешнеполитического ведомства также сообщили, что консул проверяет информацию об исчезновении украинцев.

Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщила, что в Финляндии пропала группа сборщиков ягоды из 40 человек: 37 граждан Украины и трое граждан Эстонии.
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Скоро в Украине исчезнут Украинцы,просто найдут другую работу,в Финляндии,Польше,Чехии....
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Так а кем оно править будет? Пенсами и мусарами?
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на его век хватит... Ему не нужно 40 млн. украинцев, ему достаточно и 10 млн., что бы работали на его предприятиях, на предприятиях олигархов, в охране, в мусарне...
Остальные - лишние для него.
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На его век хватит,все под Богом ходим,и еще не известно кому сколько отмерено.
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посол Олефиров уверен, что прибывшие на заработки в Финляндию украинцы нашли другую работу
Ага..... вот только ВСЕ опрошенные работодатели в один голос заявляют что не знают ничего про эту группу людей.
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Они собирали лесные ягоды.Для этого в Финляндии не надо никаких разрешений.Могли сами приехать,курсировать по стране без всяких работодателей.Но скорее всего тут без наших хитросделанных посредников не обошлось,завезли людей и бросили,а после того,как огласка пошла,испугались и быстро им работу нашли.
За посредничество(за деньги) в трудоустройстве там огромные штрафы
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Если приехали по биопаспорту как туристы на 90 дней и работают нелегально, то никто и не признается... кому охота на штрафы попадать...
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Может, они особые грибы нашли и сейчас обнимают семиногих единорогов? Фильм "грибы" помните?
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Украинское государство позаботится о тебе, украинец! Как внутри него, так и за его пределами.
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"Не "исчезли", - посол Олигофренов уверен, что прибывшие на заработки в Финляндию украинцы нашли другую работу.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Не "исчезли", - посол Олефиров уверен, что прибывшие на заработки в Финляндию украинцы нашли другую работу
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