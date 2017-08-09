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 Крымчанину Эмирамзаеву, к которому оккупанты пришли с обыском, стало плохо: ему вызывали скорую помощь, - адвокат

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Жителю крымского поселка Кировское, крымскому татарину Умеру Эмирамзаеву, к которому с утра 9 августа оккупанты пришли с обыском, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.

Об этом 9 августа в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

"На данный пока известно, что Умеру Эмирамзаеву вызвали скорою. Что ему инкриминируют - неизвестно. На место выехал адвокат", - сказал Семедляев.

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Как сообщил крымскотатарский активист Абдуллах Якубов, у Эмирамзаева мальформация сосудов головного мозга.

Десятки людей пришли поддержать жителя крымского поселка Кировское Умера Эмирамзаева. Присутствующие на месте оккупанты при этом предупреждают их об ответственности за "публичное оскорбление представителей власти" и "несанкционированное массовое собрание".

"Народ собирается все больше и больше, Умер Эмирамзаев - очень известный человек, его очень любят в Кировском районе, он местный мулла, он торгует мясом и помогает населению реализовать его", - рассказал крымскотатарский активист Абдуллах Якубов.

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Российские оккупанты в среду, 9 августа, с утра пришли с обыском домой к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву.
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