 Оккупанты перекрыли Керченский пролив

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", соответствующее распоряжение издала российская администрация морских портов Черного моря.
"С целью обеспечения безопасности мореплавания при проведении морских операций при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив... запретить с 06.00 до 18.00 мск 9 августа 2017 года плавания всех кораблей и судов через Керченский пролив", - говорится в документе.
Это не касается кораблей Черноморского флота России, судов органов безопасности России, и кораблей, которые ведут строительство транспортного перехода через Керченский пролив из России в оккупированный Крым.
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С теми же последствиями...
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Можно конечно и дальше орать, что нихера у ни них не получится, но потом, когда получится, будет гораздо обиднее. Но это все фигня для тебя и таких как ты. Когда мост заработает, будешь говорить "спасибо кацапам за мост от нашего Крыма в нашу Кубань, скоро мы это все себе вернем".
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А когда там штормами разнесет к е.ене матери с жертвами, тогда тоже на ж.пу будешь падать....
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Пора ему уже и в бункер.
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ТОму що скрізь це територія України.
Але це не з нашими жлобами і співробітниками КДБ-ФСБ
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Кого нибудь из де Путатов продаст или купит.
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Молдавия запретила въезд Рогозину.
В ответ Россия запретила ввоз молдавской свинины.
Это самый симметричный ответ в истории человечества.(с)
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Да?
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Ещё один шахтёр случайно заблудился
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На Дальнем Востоке за сутки выгорело 200 тыс гектаров леса. В Якутии площадь выгоревшего леса - 1.2 млн га. Это 67% площади Израиля.
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