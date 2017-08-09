EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  5701  67
Все про:Керченский пролив (196) Керчь (364) Крым (20370)

 Оккупанты перекрыли Керченский пролив

керчь

Российская Федерация запретила движение всех кораблей в Керченском проливе, за исключением судов военно-морского флота РФ и кораблей федеральных органов безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", соответствующее распоряжение издала российская администрация морских портов Черного моря.

"С целью обеспечения безопасности мореплавания при проведении морских операций при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив... запретить с 06.00 до 18.00 мск 9 августа 2017 года плавания всех кораблей и судов через Керченский пролив", - говорится в документе.

Это не касается кораблей Черноморского флота России, судов органов безопасности России, и кораблей, которые ведут строительство транспортного перехода через Керченский пролив из России в оккупированный Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный арбитражный суд рассмотрит жалобу Украины о компенсации Россией убытков от Керченского моста, - Омелян
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
прут арку.... только успеют ли они её поставить за один день на место?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо сразу иск на них за нарушение морского права.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так уже же подали, даже выразили обеспокоинность
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вавилонская башня.
С теми же последствиями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацап,з ким ти розмовляєш,ми замерзли ще взимку 2015 року.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хай будують, в рашці чим ближче до жо"и, тим більше "строєк вєка")
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это фейк. Моста нет, там 50 метров ила на дне и сейсмически нестабильная зона. Ничего там невозможно построить, все снесет ледоход.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нифига положим все на дно аккуратно.......чтобы проезд был.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Смисл всього цього мосто херування в простому блокуванні судоходства. В результаті цього, якась баржа з прапором тумби- юмби загружена какашками бегемотів уібЙоться в стійку моста, а какашки дивним чином вибухнуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нету ничего, я вам говорю. Я читал на цензоре и на корре. У путина врут про крымский мост. При таких санкциях ничего невозможно построить, только хорохорятся на публику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебя первого по этому мосту и отправим . А лучше под мост на надувном матраце положим во время испытаний сего моста . Так ты внесёшь свою посильную лепту в вяликую руцкую мячту .
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Попытки уговорить себя, что это невозможно и ничего более. Там уже был один мост, который строился в условиях войны, был на половину из дерева, сваи стояли в 2 раза реже чем у нынешнего и заглублены были минимально - потому его ледоход и снес, сейчас там все по-другому, за 70 лет, если ты не заметил, многое поменялось. Единственная причина, почему проект может обломаться - нехватка денег, а чисто с инженерной точки зрения там все нормально. Посмотри какие там сваи ставят и на какую глубину.
Можно конечно и дальше орать, что нихера у ни них не получится, но потом, когда получится, будет гораздо обиднее. Но это все фигня для тебя и таких как ты. Когда мост заработает, будешь говорить "спасибо кацапам за мост от нашего Крыма в нашу Кубань, скоро мы это все себе вернем".
 показать весь комментарий
Ответить
 
===Когда мост заработает===

А когда там штормами разнесет к е.ене матери с жертвами, тогда тоже на ж.пу будешь падать....
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
"требования к сейсмической устойчивости потребовали обеспечить закрепление капитального моста на сваях длиной 64-90 метров, доходящих до плотных коренных глин для исключения усадок свайного фундамента после землетрясения"
 показать весь комментарий
Ответить
 
и сильнейшие штормы в этом районе ... Как раз на 100 метровые сваи "наложатся" (((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вроде ж уже построили. Ударными темпами. Из немецких комплектующих. Еще в 1944.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
торгові партнери петра порошенка ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...шош у тебя все кацапы...кто не уважает твоего кормильца...шош ты такой варЭнык просто полтавский...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кем еще может быть семнович? на еврейца явно не тянешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хм. Неплохо. Значит скоро развязка. Ох отпахали они, ох и нарыли они там. Как они захекались ха это время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Керченский пролив - международная судоходная линия, как еще путлер должен насрать на головы международной общественности, чтобы уже избавили мир от этого шизоида.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фюрер может только сам яд принять.
Пора ему уже и в бункер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не успеет, а если и уронить, то скорее всего на себя, и я скажу- так и надо, там не о ком жалеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а зону ракетных пусков там объявить - кишка тонка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можна зразу в міжнародні суди подавать і все вигравать.
ТОму що скрізь це територія України.
Але це не з нашими жлобами і співробітниками КДБ-ФСБ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не волнуйтесь за него, он договориться.
Кого нибудь из де Путатов продаст или купит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, влетів Великий князь всього Даунбаса і це ще не кінець дійства!!! Хай знов з Тарутою погудят!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, когда этот мостик йопнется? Неужели найдутся смельчаки, которые по нему поедут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот мне интересно, КОМУ сейчас платят украинские корабли за проход в Керченском проливе???? и как это согласуется с УКРАИНСКИМИ законами???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересный вопрос. Если русня денег не берет, то значит признает, что Крым не совсем их.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понравилось! Не могу не поделиться:
Молдавия запретила въезд Рогозину.
В ответ Россия запретила ввоз молдавской свинины.
Это самый симметричный ответ в истории человечества.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все адекватно, ті заборонили в"їзд свині, а свині заборонили ввезення свинини !!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поправочка. Не молдавской,а румынской свинины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
гигант ты своим лазером порежь его на куски ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не в курсе, но из опыта ожидания при строительстве 2-х Босфорских мостов: это на три дня, по идее. Если у них уже краны сверхмощные готовы. А сборы- имеют право брать. Они обеспечивают лоцманскую проводку, и дноуглубительное, маячное и другое навигационное обеспечение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там и ранее были непонятки. Именно- по судоходному каналу! Кто и за шо отвечает и кому и скока причитается. Канал-то был- между... А страдали- моряки. И посадки на мель случались.И иной шухер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверно президент Украины уже распорядился поручить министерству юстиции и МИД подать в суд на рашу за нарушение морского законодательства...
Да?
 показать весь комментарий
Ответить
 
МИД обеспокоенность выразит. А может и озабоченность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Захоронят" звучить саме так,як і має бути у випадку дохлої кацапні.Неначе відходи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну і ответочка, кацапські поїзда їздять , літаки літають, фури їздять. Пора навчитись давати гідну відсіч а не жувати соплі і слухати х.р знає яких радників всіх з різних сторін.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И ЭТО ТОЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОБАВЛЕНО В ДЕЛО О ВОЗМЕЩЕНИИ УКРАИНЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА СО СТОРОНЫ РАСЕИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И это прекрасно. Для суда над РФ по поводу нарушенияы морского права ничего прекраснее придумать невозможно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И как ни "СТРАННО", это совпадает с раискими учениями ( в Белоруси а если еще и Крым "подтянется" (((. То чисто - БЛОКАДА Мариуполя (((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 2 ч.2 часа назад
На Дальнем Востоке за сутки выгорело 200 тыс гектаров леса. В Якутии площадь выгоревшего леса - 1.2 млн га. Это 67% площади Израиля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а про подводные лодки ничего не сказали ? можно ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты перекрыли Керченский пролив
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти