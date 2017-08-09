 Телевышка в Бахмутовке позволит увеличить аудиторию украинских телеканалов до 90 тыс человек, - Мининформполитики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.
По словам министра информационной политики Украины Юрия Стеця, согласно расчетам, именно благодаря запуску бахмутовской телерадиопередающей станции аудитория украинских телеканалов и радиостанций в Луганской области вырастет до 85-90 тысяч человек.
"Охват населения сигналом украинских радиостанций увеличится на 102%, аналогового телевидения - более чем на 450%, вернется украинское цифровое телевизионное вещание в стандарте DVB-T2. Эти цифры важны, поскольку речь идет о людях, проживающих на "линии разграничения", - отметил Стець.
Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко отметил, что для бахмутовской РТС на первом этапе выделены 3 аналоговых канала, 7 - цифровых и 4 FM-радиочастоты.
Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко отметил, что для бахмутовской РТС на первом этапе выделены 3 аналоговых канала, 7 - цифровых и 4 FM-радиочастоты. "В первую очередь будет обеспечено вещание программ Национальной общественной телекомпании Украины: "UA:Перший", "Украинская радио", региональных программ "ЛОТ" и "Пульс", а также радиостанции Министерства обороны Украины - "Армия FM", - рассказал Юрий Артеменко. - в общем, на первом этапе будет организовано вещание 12-ти общенациональных и местных телеканалов, а также 4-х радиостанций. Их количество постепенно будет увеличиваться".
Напомним, что развитие телерадиовещания в зоне проведения АТО и на территорию Крыма осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины.
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:D
Это из старого совдеповского анекдота. Как шаг, так и пятилетка и нужно прошагать 5км.
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