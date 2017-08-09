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 Российское оккупационное командование ищет "неблагонадежных лиц" среди боевиков на Донбассе, - ГУР

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Командование оккупационных войск РФ ищет "неблагонадежных лиц" среди боевиков на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины, опубликованном в Facebook.

"Российское оккупационное командование проводит мероприятия по выявлению "неблагонадежных лиц" среди личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

Согласно данным разведки, с этой целью проводится сбор информации о военнослужащих, которые находились в плену, имели судимость и родственники которых проживают в Украине за пределами оккупированных территорий.

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Отмечается также, что формирование базы данных указанных лиц осуществляется на основании списков, предоставляемых командирами подразделений в штабы соединений и частей.

В дальнейшем за счет указанной категории личного состава в бригадах (полках) планируется формирование сводных передовых подразделений.

"В связи с этим, отдельные командиры используют свое служебное положение и предлагают военнослужащим избежать попадания в "черные списки" за взятку", - отметили в пресс-службе ГУР Минобороны.
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Благонадежность за взятку . Как духовно и как по ка-цапски
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Да они там все неблагонадежные и подлежат дальнейшей утилизации..
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Це гумус, органичні добрива, для українських земель !!!))
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откуда такая махровая русофобия? Я русская и из России, не могу понять вас. Я же не воюю против украинцев, почему такие помои с обобщениями читать должна?
Зачем народ оскорблять так тупо.
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А я русский , громадянин України, колишній "русскоязичний" , доки якісь захистники не припхались мене не відомо від кого захищати!! Агресія Росіі , вже вкотре нагадала українцям , що то є московські брати , сподіваюсь що навіка позбавила українців ілюзій та рожевих мрій про братні народи !!!)))
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через переводчик написали, я права? Пишите уже на том языке, какой вам родной и не рисуйтесь. Кроме тупой ненависти у вас ничего нет. Проблема то не решается. Лично у меня сердце кровью обливается когда прочитаешь как двадцатилетний парень из Пустомыт погиб.
Нельзя быть наполовину русским или украинцем. И нельзя и неправильно наверное охаивать всех русских.
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Спробуйте самі таке написати через перекладач. На Вас чекає багато несподіванок.
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я уже писала, только украинцы меня в раз раскусили что через переводчик. А сейчас вот мне кажется что вы также делаете. Именно вы, уж больно текст как после перевода с русского выглядит. Говорю так, потому что сталкивалась с этим. Пусть украинец меня поправит...
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это потому шо ты в гугле забанена .а у яндекса приказ не пущать слопатоедов за пределы сколенвстании.вот он и издевается как может
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Я вже 50 років живу в Україні, родом з Сибіру(Кузбас), діди алтайський(прадід тамбовський) та тверський !! Українську нажаль ніколи і ніде не вивчав, але розмовляю вільно і богатьом українцям можу фору надати, але писати важкувато, але перекладачем користуюсь зрідка!! Відносно відношенню до росіян, то є русская приказка--Что посеешь, то и пожнешь!!!А відносно серця , що кров"ю обливається , то уяви, як мені дивитись в очі українці , моїй сусідці , в якої загинув син від рук московських зайд !!!)))
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Даже если украинцы простят россиян,то мы этнические русские прощать "освободителей" не собираемся тамбовские и китайские волки им братья..
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Первый урок русофобии от зеленых человечков. Они пытаются объяснить, что так приходят братья.
Российское оккупационное командование ищет "неблагонадежных лиц" среди боевиков на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 8320
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и что ты тут забыла? Ты не воюешь? Да воюешь. Твои налоги идут на ВПК. Это раз. Ты ничего не сделала,чтоб прекратить агрессию выбранного тобой недомерка. Это два. На митинги ходишь 9 мая? Ходишь. Это три.. Оккупантша.
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а может я больше тебя Украине добра сделала, откуда ты меня знаешь? И 9 мая для меня праздник, так как родственники в вов погибли и это не значит что я сепаратистка и тд...
Если честно я не знаю как из этой ситуации выйти, но я не враг Украине и не одобряю политику кремля. И нельзя всех под одну гребенку...
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себя сначала пойми...потом другими займешься
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И заградотряд из чеченского батальона уже стал прямо на российской границе и ждет он там явно не правосеков а лапотных туристов..
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Только за.Давите их,вчерашних друзей.Ибо предавший один раз-будет предавать бесконечно.А учитывая нынешний украинский "суд",уж лучше вы там с ними как нибудь сами.Ну а мы,в свою очередь,как нибудь исправимся,и уже вами займемся.Руководствуясь вашим же опытом.
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"Среди боевиков" . Так этим боевикам открыты все КПП для свободного перехода и ещё мало.
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а вот еще один нэпэвный .рыволюционэр хренов

Российское оккупационное командование ищет "неблагонадежных лиц" среди боевиков на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 1013
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У вас мозги есть? Эта "разведка" несёт всякую охинею. Но я смотрю многим это нравится. К примеру: рюзьке разведка забрала у вас Крым, а ваша посты со всякой ересью строчит. Продолжайте дальше жрать это дерьмо.
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в воровской кодле нет благонадежных, эта свора вместе держится только пока грабить есть кого и это возможно, а чуть что по кустам разбежится
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