 Российское оккупационное командование ищет "неблагонадежных лиц" среди боевиков на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины, опубликованном в Facebook.
"Российское оккупационное командование проводит мероприятия по выявлению "неблагонадежных лиц" среди личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.
Согласно данным разведки, с этой целью проводится сбор информации о военнослужащих, которые находились в плену, имели судимость и родственники которых проживают в Украине за пределами оккупированных территорий.
Отмечается также, что формирование базы данных указанных лиц осуществляется на основании списков, предоставляемых командирами подразделений в штабы соединений и частей.
В дальнейшем за счет указанной категории личного состава в бригадах (полках) планируется формирование сводных передовых подразделений.
"В связи с этим, отдельные командиры используют свое служебное положение и предлагают военнослужащим избежать попадания в "черные списки" за взятку", - отметили в пресс-службе ГУР Минобороны.
930 23
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Патруль ОБСЕ смог проехать по трассе в Дебальцево только после того, как ее разминировали(8)
Арбитр из оккупированного Крыма Вакс, включенный в базу "Миротворца", прекратил сотрудничество с ФФУ. ФОТО(30)
Кабмин рассмотрит постановление об упрощении перевозки имущества через админграницу с Крымом, - Черныш(30)
"Думаю, что обострение в ближайшее время будет", - главарь террористов Захарченко(72)
Пьяный боевик ОРДЛО в прямом эфире избил кремлевского пропагандиста. ВИДЕО 18+(0)
"Федеральным законом запрещено", - задержание пожилого крымского татарина, вышедшего на одиночный пикет в Симферополе, с плакатом "Путин, наши дети - не террористы!". ВИДЕО(20)
В Украине зарегистрированы 1 586 439 переселенцев, - Минсоцполитики(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Зачем народ оскорблять так тупо.
Ответить
Ответить
Нельзя быть наполовину русским или украинцем. И нельзя и неправильно наверное охаивать всех русских.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если честно я не знаю как из этой ситуации выйти, но я не враг Украине и не одобряю политику кремля. И нельзя всех под одну гребенку...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить