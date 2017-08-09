" Резниченко: За три года на Днепропетровщине будет отремонтировано 1000 км коммунальных дорог "

. Задание кардинального восстановления местных дорог поставил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба обладминистрации.
"Десятками лет об этих дорогах вообще никто не заботился. В результате местные жители вынуждены передвигаться либо по разбитым, либо по грунтовым дорогам ужасного вида. Наша задача - построить качественные дороги европейского уровня во всех населенных пунктах области", - заявил Валентин Резниченко.
В прошлом году по этой программе было отремонтировано 156 дорог, в 2017 году будет восстановлено 160 дорог, в следующем году отремонтируют еще 185. По расчетам команды ДнепрОГА, за три года в области будет суммарно отремонтировано 1000 км дорог коммунального значения.
По словам Валентина Резниченко, высокий темп восстановления автодорог коммунального значения в области стал возможным благодаря децентрализации и слаженной работе местной власти. "Децентрализация - это реальный механизм перераспределения полномочий и ресурсов из центра на места. Поэтому я всячески приветствую реализацию инициативы Президента Петра Порошенко по воплощению в жизнь этих принципов", - отметил руководитель ДнепрОГА.
Комментируя состояние дорог государственного значения, Валентин Резниченко напомнил, что ремонт таких дорог финансируется из госбюджета: "Финансирование объективно недостаточное. Но я возлагаю серьезные надежды на Дорожный фонд, который должен заработать уже с 2018 года".
Глава ДнепрОГА подчеркнул, что несмотря на сложности с финансированием, ремонт дорог государственного значения также идет. "Несмотря на объективные трудности, ми сохраняем позитивную динамику, восстанавливая то, что по 20-30 лет никто не ремонтировал. Еще одна наша задача - завершить недострои", - уточнил Валентин Резниченко.
Среди наиболее значительных подобных проектов - завершение Днепровской объездной дороги, начатой в советские времена, а потом заброшенной. В конце июля трассу проинспектировал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Между командой ДнепрОГА и главой Мининфраструктуры достигнута договоренность координировать усилия для завершения второй очереди трассы.
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что в нашей стране асфальт не кладут, а ложат.
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Не будет .
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мимо-из Днепра, где "ничего не делается"
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опять школота в эфире.
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