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 Экономика
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Все про:Днепропетровщина (1327) дороги (1761) Резниченко (90)

 Резниченко: За три года на Днепропетровщине будет отремонтировано 1000 км коммунальных дорог

В Днепропетровской области за три года отремонтируют и оборудуют по современным стандартам 1000 км коммунальных автодорог.

. Задание кардинального восстановления местных дорог поставил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Десятками лет об этих дорогах вообще никто не заботился. В результате местные жители вынуждены передвигаться либо по разбитым, либо по грунтовым дорогам ужасного вида. Наша задача - построить качественные дороги европейского уровня во всех населенных пунктах области", - заявил Валентин Резниченко.

В прошлом году по этой программе было отремонтировано 156 дорог, в 2017 году будет восстановлено 160 дорог, в следующем году отремонтируют еще 185. По расчетам команды ДнепрОГА, за три года в области будет суммарно отремонтировано 1000 км дорог коммунального значения.

Резниченко: За три года на Днепропетровщине будет отремонтировано 1000 км коммунальных дорог 01

"Для нас нет дорог более или менее важных. Дорога в небольшом селе должна быть такого же качества, как в столице. Поэтому мы ставим жесткие требования всем подрядчикам и заставляем переделывать за собственных средства, если качество выполненных работ будет неудовлетворительным. Все жители области имеют равные права передвигаться по хорошим дорогам", - подчеркнул глава ОГА.

По словам Валентина Резниченко, высокий темп восстановления автодорог коммунального значения в области стал возможным благодаря децентрализации и слаженной работе местной власти. "Децентрализация - это реальный механизм перераспределения полномочий и ресурсов из центра на места. Поэтому я всячески приветствую реализацию инициативы Президента Петра Порошенко по воплощению в жизнь этих принципов", - отметил руководитель ДнепрОГА.

Комментируя состояние дорог государственного значения, Валентин Резниченко напомнил, что ремонт таких дорог финансируется из госбюджета: "Финансирование объективно недостаточное. Но я возлагаю серьезные надежды на Дорожный фонд, который должен заработать уже с 2018 года".

Глава ДнепрОГА подчеркнул, что несмотря на сложности с финансированием, ремонт дорог государственного значения также идет. "Несмотря на объективные трудности, ми сохраняем позитивную динамику, восстанавливая то, что по 20-30 лет никто не ремонтировал. Еще одна наша задача - завершить недострои", - уточнил Валентин Резниченко.

Среди наиболее значительных подобных проектов - завершение Днепровской объездной дороги, начатой в советские времена, а потом заброшенной. В конце июля трассу проинспектировал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Между командой ДнепрОГА и главой Мининфраструктуры достигнута договоренность координировать усилия для завершения второй очереди трассы.

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Глядя на наши дороги, становится ясно,
что в нашей стране асфальт не кладут, а ложат.

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ну почему всегда будУТ, сделаЕМ,отремонтируЕМ!!!!??? что то я ни разу не слышал-СДЕЛАЛИ,ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!!! задрало уже это очковтирательство!
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Ученик шмойсмана.Также красиво лапшу вешает.
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" Резниченко: За три года на Днепропетровщине будет отремонтировано 1000 км коммунальных дорог "

Не будет .
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и судя по нынешнему состоянию дорог все ремонты планируется делать в последний месяц третьего года....
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Сколько зрадофилов в спам ушло, - красота! :D
мимо-из Днепра, где "ничего не делается"
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...всегда слышу от чиновников о том что будет сделано ,и никогда о том что уже )..... а не пардон ...баржа то доплыла !
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коммунальные дороги???
опять школота в эфире.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРезниченко: За три года на Днепропетровщине будет отремонтировано 1000 км коммунальных дорог
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