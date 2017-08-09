 Порошенко подписал указ о шефстве органов местной власти над воинскими частями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Указом уточняется перечень воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и органов местной государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих шефство над ними. Принятие данного Указа Президента Украины будет способствовать решению социально-бытовых проблем, удовлетворению культурных и духовных потребностей военнослужащих, повышению престижа военной службы, налаживанию эффективного гражданско-военного сотрудничества", - рассказали в АП.
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http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/238715-euronews-polsha-uchit-molodyozh-otrazhat-gibridnye-ata/
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Спасение утопающих ,дело рук самих...
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Вы не теряйте нить разговора, невозможно же повторять по сотне раз одно и тоже.
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Главнокомадующий сказал ,теперь вы все будете нас кормить и одевать за свой счет. МАладец."
Естественно + налоги. Что то сказал не так?? или вам хочется просто поговорить от нечего делать
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Бред, еще раз -мы не только ТЕПЕРЬ, мы ВСЕГДА кормим и одеваем свою армию, как волонтерством , и как налогоплательщики.
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Вспомнилась как волонтеры собирали на машины , чтоб вывозить раненых..., а этот, в это время торговал бронемашинами , типа нет денег- не будет машин,и мы хотим чтобы он отвоевал оккупированные территории?
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Соевые обнаглели вконец.
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