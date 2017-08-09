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 Политика Украины
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Все про:армия (8035) военная база (190) Порошенко (13543)

 Порошенко подписал указ о шефстве органов местной власти над воинскими частями

порошенко указ подпись подписание

Президент Петр Порошенко подписал Указ "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 11 февраля 2016 № 44 по актуализации Перечня воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, над которыми осуществляется шефство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Указом уточняется перечень воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и органов местной государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих шефство над ними. Принятие данного Указа Президента Украины будет способствовать решению социально-бытовых проблем, удовлетворению культурных и духовных потребностей военнослужащих, повышению престижа военной службы, налаживанию эффективного гражданско-военного сотрудничества", - рассказали в АП.

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Что планируется списать\распилить\освоить?Ну не верю я что это всё просто так.
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не шефство какое то непонятное вводить, а воспитывать как в России юннармию и кадетов. Есть в Украине погоны? Честь воинская и история твоего гос-ва у тебя на плечах. А не шефство и побратимство.
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Совок в полном расцвете! Какое нахер шефство????
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шоколадный будет обворовывать через бюджет армию, а местные власти должны компенсировать это воровство... это и есть шефство
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О , нормальная схемка . Должно получиться .
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...будет способствовать решению социально-бытовых проблем, удовлетворению культурных и духовных потребностей военнослужащих, повышению престижа военной службы, налаживанию эффективного гражданско-военного сотрудничества", - рассказали в АП... . Теперь если что, то всегда есть виноватые
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А если у этих громад тупо нет денег для этого? Просто интересно, если это децентрализация и все отдается на места (все ли?), то почему я не слышу о сокращении аппаратов, которые курировали все это в Киеве?
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Главнокомадующий сказал ,теперь вы все будете нас кормить и одевать за свой счет. МАладец.
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Так теперь это уже официально,раньше было как бы добровольно.
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Налоги на армию мы платили официально, помогали от себя -добровольно, и сейчас помогаем.
Спасение утопающих ,дело рук самих...
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о том же что и вы , о налогах на армию , что и раньше,кормили и одевали армию по сути люди.
Вы не теряйте нить разговора, невозможно же повторять по сотне раз одно и тоже.
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Какая нить? я высказал свое мнение " Nevertrust

Главнокомадующий сказал ,теперь вы все будете нас кормить и одевать за свой счет. МАладец."
Естественно + налоги. Что то сказал не так?? или вам хочется просто поговорить от нечего делать
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мне поговорить от нечего делать? А вы говорите от- есть чего делать?

Бред, еще раз -мы не только ТЕПЕРЬ, мы ВСЕГДА кормим и одеваем свою армию, как волонтерством , и как налогоплательщики.
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.......и катать на самУлете этого самого главного шоколадокомандующего!
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Это типа солдаты будут картоху копать,а за это им по осени овощей шефы подкинут?
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Ага и строить дачи керманычам , за кусок хлеба или пачку сигарет, в лучшем случае , а может и бесплатно.
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За тушонку без мяса,ноухау от Барыги,теперь соя не только в конферах,но и в тушенке вместо мяса.
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Ноу хау от пороха, это торговать со свое страной оружием, я до сих пор в шоке.
Вспомнилась как волонтеры собирали на машины , чтоб вывозить раненых..., а этот, в это время торговал бронемашинами , типа нет денег- не будет машин,и мы хотим чтобы он отвоевал оккупированные территории?
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Нужно на госслужбу на руководящие посты ставить только людей прошедших АТО, своей жизнью рисковавших защищая Родину. Обязательно должен быть принят соответствующий закон. Иначе толку в державе не будет.
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Так корочки участника АТО почти у всей Петиной шоблы имеются,и у сынка минометчика.
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Хоть какой то процент подонков,открытых врагов Украины отсеется.
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Будуть зобов,язувати міста, селища, містечка відправляти захисникам канахфети вкусниє від парашен...
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Все что касается военнослужащих это дело всей страны. А что он имеет ввиду под шефством? Похоже на децентрализацию.
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Это пипец. Что значит шефство ? Государство умывает руки ? Кормить ,одевать, ремотнировать технику за счёт местного бюджета ?..... а если бюджет еле дышит , или вообще дырявый , то воинской части которая вблизи хана ?
Соевые обнаглели вконец.
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Они отжимают оборонку страны, поразбирали тендеры на обмундирование и продукты, им нужен покупатель- народ, боюсь чтобы не вошли в раж от жадности, и не "заработались" , что не покупать ,не воевать будет не кому.
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помешались от обилия бабла, которое течет само в руки , вот вам откуда в стране, где идет война, растущее колличество миллиардеров у власти.
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Гы...Гы...это как?? Теперь бюджет на армию будет разворовываться еще в Киеве а местные органы должны будут кормить одевать и вооружать армию...
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Ето типа местные князьки будут иметь свои маленькие армии и их прикармливать? А потом в случае войны увидим такое же как в окупированном крыму когда почти все наши войска оказались не нашими?
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ахуеть... у нас и так школы ,садики ,медецина,на своем хребте ), таперь еще и мусорят кормить , зачем я плачу этим уебкам налоги ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал указ о шефстве органов местной власти над воинскими частями
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