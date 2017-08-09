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Все про:МИД (4229) Финляндия (276) заробитчане (124) консул (41)

 Консул проверяет информацию о местонахождении 37 украинцев в Финляндии, прибывших для сезонных работ, - МИД

мид

Консул Украины в Финляндии проверяет информацию относительно группы украинцев, которые, по сообщениям местных СМИ, прибыли для сбора ягод, местонахождение их сейчас неизвестно.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную в СМИ информацию о местонахождении 37 украинцев, которые пребывали в стране на сезонных работах", - сказал он.

Ранее в местных СМИ была обнародована информация о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых - украинцы.
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Уж где где, а в Финляндии не пропадут. Это не дикая рашка, а цивилизованная Финляндия.
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Сейчас окажется , что ехали домой через рашку и уже десь сидят в тюряге.
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Кстати, прибыли они скорее всего в начале Июня ,сезон работы там с начала Июня по конец Июля,два месяца, в Августе должны были быть дома.
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В этом году у них аномально холодное лето и дожди постоянно.Пишут,что они поехали лесные ягоды собирать,а ягод то нет.Скорее всего завезли людей организаторы,а заказчик отказался их принимать,потому что собирать нечего
Но там есть эстонцы в группе,значит не пропадут наши.Эстонцы Финляндию хорошо знают.Наверное собрались и поехали сами искать себе работодателя.
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Но как же -не предупредив родных что задержутся?
Наверняка ,они же созваниваются, многие из родных должны были быть в курсе, а тут пропали, значит уже долго не выходят на связь?
что то нехорошее случилось.
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Пишут,что не долго.Местные их подкармливали,сообщили в полицию,что людей бросили.После этого они и уехали непонятно куда.Могла и фирма-организатор испугаться и забрать людей.У них только скандал утих после суда по жалобе тайских сборщиков ягод,которых фирма,принимающая ягоды обманула.Там чуть до обвинения в торговле людьми не дошло.
Не думаю,что там что-то плохое случилось с нашими.
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Надо выяснять,кто туда их завёз,какая фирма,и их трясти
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонсул проверяет информацию о местонахождении 37 украинцев в Финляндии, прибывших для сезонных работ, - МИД
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