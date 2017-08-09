 Консул проверяет информацию о местонахождении 37 украинцев в Финляндии, прибывших для сезонных работ, - МИД

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную в СМИ информацию о местонахождении 37 украинцев, которые пребывали в стране на сезонных работах", - сказал он.
Ранее в местных СМИ была обнародована информация о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых - украинцы.
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Но там есть эстонцы в группе,значит не пропадут наши.Эстонцы Финляндию хорошо знают.Наверное собрались и поехали сами искать себе работодателя.
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Наверняка ,они же созваниваются, многие из родных должны были быть в курсе, а тут пропали, значит уже долго не выходят на связь?
что то нехорошее случилось.
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Не думаю,что там что-то плохое случилось с нашими.
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