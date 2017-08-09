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 Из-за обстрела со стороны террористов в Марьинке возник пожар, - ГСЧС

марьинка

В Донецкой области спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за обстрелов с оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"8 августа в 20:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой в г.. Марьинка Донецкой области. Спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые прибыли к месту вызова, выяснили, что в результате обстрелов с оккупированной территории и попадания взрывоопасного предмета загорелась летняя кухня. Спасатели локализовали пожар в 21:45 и ликвидировали - в 22:00. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Огнем уничтожено здание летней кухни полностью", - рассказали в ведомстве.

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Ну и что. Для кого это сообщение. И первый раз что ли. Действий ноль. Трое погибло девять ранено. И ни че. Ну поехал пуйло в абхазию. Ну повозмущались. И шо. И ничего. Главное полякоу браслет не могут надеть и бережная разбилась. Вот эт да. А все остальное. А, еще ж подготовка к параду. Ну да. И светка лобода уже подготовилась. Блеск. И все это на фоне рассуждений муженко о вторжении рашки. Блин ну и клоуны.
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