 Из-за обстрела со стороны террористов в Марьинке возник пожар, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"8 августа в 20:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой в г.. Марьинка Донецкой области. Спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые прибыли к месту вызова, выяснили, что в результате обстрелов с оккупированной территории и попадания взрывоопасного предмета загорелась летняя кухня. Спасатели локализовали пожар в 21:45 и ликвидировали - в 22:00. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Огнем уничтожено здание летней кухни полностью", - рассказали в ведомстве.
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