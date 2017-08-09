" Украинца, который пьяным сбил насмерть двух девушек-подростков в Польше, могут посадить на 12 лет "

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".
"По утверждению обвинения, мужчина ехал со скоростью минимум 90 км/ч и въехал в пострадавших, не оставляя им никаких шансов. Обе погибли на глазах своих близких", - говорится в сообщении.
Обвиняемый отсутствовал в зале суда. По словам защитника обвиняемого Вацлава Маевского, он имеет право не участвовать в заседаниях, разве что суд сочтет его присутствие необходимым.
Также адвокат Маевский подчеркнул, что хотя общественное мнение уже огласило приговор по этому делу, он намерен доказать, что это не подсудимый управлял в новогоднюю ночь злосчастным Jeep Cherokee.
"Я не буду скрывать, что речь идет об определенных заявлениях полицейских, которые прибыли уже после аварии", - заявил защитник.
Он добавил, что также "определенные высказывания свидетелей" представляют водителя в другом свете.
Адвокат подчеркнул, что сам Владислав К. не признает своей вины и не помнит самого события.
"По этой причине он не в состоянии признать вину", - сказал Маевский. Адвокат добавил, что для обвиняемого это была настолько драматичная ситуация, что он не в состоянии вспомнить ход событий.
Обвиняемому грозит до 12 лет заключения.
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12 лет!!!
За шо?
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Почему скрыта фамилие? Что за конспирация ? Зачем тогда вообще такие "новости" выдавать ?
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Нашим дебилам уже тесно в Украине...
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А то чуть что так он не наш и мы его не знаем.
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Мало . Я бі єтой пьяной скотине , все 14 нарисовал бі .
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Но, очевидно, резко упадут доходы гаишников, которые за взятку отпускают пьянь. Потому сопротивление такой мере будет отчаянным. Тем не менее, сделать это нужно, и чем скорее тем лучше. Потери от ДТП превышают военные.
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