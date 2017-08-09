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Все про:ДТП (5959) Польша (4003) суд (21383) украинцы (2560)

 Украинца, который пьяным сбил насмерть двух девушек-подростков в Польше, могут посадить на 12 лет

дтп

В городе Еленя Гура (Польша) начался суд по делу 28-летнего гражданина Украины Владислава К., обвиняемого в том, что в новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил двух девушек-подростков, которые шли по тротуару, 14 - и 16-летняя девушки погибли на месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

"По утверждению обвинения, мужчина ехал со скоростью минимум 90 км/ч и въехал в пострадавших, не оставляя им никаких шансов. Обе погибли на глазах своих близких", - говорится в сообщении.

Обвиняемый отсутствовал в зале суда. По словам защитника обвиняемого Вацлава Маевского, он имеет право не участвовать в заседаниях, разве что суд сочтет его присутствие необходимым.

Также адвокат Маевский подчеркнул, что хотя общественное мнение уже огласило приговор по этому делу, он намерен доказать, что это не подсудимый управлял в новогоднюю ночь злосчастным Jeep Cherokee.

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"Я не буду скрывать, что речь идет об определенных заявлениях полицейских, которые прибыли уже после аварии", - заявил защитник.

Он добавил, что также "определенные высказывания свидетелей" представляют водителя в другом свете.

Адвокат подчеркнул, что сам Владислав К. не признает своей вины и не помнит самого события.

"По этой причине он не в состоянии признать вину", - сказал Маевский. Адвокат добавил, что для обвиняемого это была настолько драматичная ситуация, что он не в состоянии вспомнить ход событий.

Обвиняемому грозит до 12 лет заключения.

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Ну так он преступник.Туда ему и дорога.Пьяный за рулем может наказать не только себя, но и окружающих.Думать надо прежде чем садится за руль на подпитку.
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Девушки шли по тротуару. Пьяный их сбил. Посадят его так посадят - об чём речь????
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фамилию давайте, и посмотрим, какой он "украинец" на "чероки". Адвокат у него жид, это очевидно. А то я НИГДЕ не могу найти ФАМИЛИЮ негодяя, а, как говорил Вольтер, "чтобы узнать, кто вами управляет, узнайте, кого вам запрещено критиковать". А в данном случае упоминать национальность.
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дикие поляки, и не менее дикие законы в польше... так жестоко.
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Это пьяное быдло отсидит и выйдет, а девушек не вернуть...Мало
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в Украине не отсидит, если "правильной" национальности. Типичный и далеко не одинокий пример - Калиновский. Убил двух людей, сбежал в Израиль, подождал, пока дело "замяли", вернулся и снова авария.
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Их души на нём , так что отсидит это для него только начало.
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"Если кто-то кое-где у нас порой".
Почему скрыта фамилие? Что за конспирация ? Зачем тогда вообще такие "новости" выдавать ?
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Не повезло ему, что это в Польше случилось. В Украине бы занес в суд конвертик пожирнее и отмазался.
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Не повезло двум девочкам...
Нашим дебилам уже тесно в Украине...
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Не только себе жизнь угробил но и тварина у детей забрала самое ценное! 12 мало!
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да, алкоголь действительно не друг водителя и тем более в дороге
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Хорошо бы он еще бы там нарушил режим, получил бы лет 5-10 добавки. А Еще лучше, что бы его на зоне угрохали.
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Это не украинец, это хохол.
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ага, от токо не надо.
А то чуть что так он не наш и мы его не знаем.
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И правильно. В Украине с такими ещё более жёстко надо обходиться.
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" Украинца, который пьяным сбил насмерть двух девушек-подростков в Польше, могут посадить на 12 лет "

Мало . Я бі єтой пьяной скотине , все 14 нарисовал бі .
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Не могу понять. Почему в Киеве и по Украине каждый день пьяные за рулем убивают больше чем на войне и ничего им нет. Должно быть: сел за руль и провадиш -отобрать права на 70лет и отсидкой 10лет. Почему в Эмиратах все как у людей а тут быдло правит. Троих передавил так 8 лет? да учатся дольше. Нужно прекращать и менять ипучее "украинское законодательство" которое еще и не работает....
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Коррупция - так это называется. По-хорошему, тот кого однажды поймали в пьяном виде за рулём, должен получить установку в машине такого устройства с трубочкой, в которую нужно дыхнуть, и которое заблокирует зажигание, если обнаружится цифра больше 0,3 промилле. Устройство ставится на арендной основе, с помесячной оплатой, за счёт владельца. Юридически, устройство принадлежит МВД, и потому попытка взлома - это покушени на гос. собственность.
Но, очевидно, резко упадут доходы гаишников, которые за взятку отпускают пьянь. Потому сопротивление такой мере будет отчаянным. Тем не менее, сделать это нужно, и чем скорее тем лучше. Потери от ДТП превышают военные.
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какие жестокие законы у этих поляков....у нас бы он был признан больным и отпущен...
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І там наші алкаші відмітлися.... Нехай дають поляки дадуть йому польську "прописку" на 12 років.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинца, который пьяным сбил насмерть двух девушек-подростков в Польше, могут посадить на 12 лет
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