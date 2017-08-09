 С начала действия безвизового режима границы с ЕС пересекли более 3,6 млн граждан Украины, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
По данным ведомства, в июле прошлого года более 1,29 миллиона граждан Украины пересекли границу со странами Европейского Союза, из них 1,13 миллиона человек направлялись наземным транспортом. За аналогичный период, но уже в 2017 году, в страны ЕС последовало около 1,9 миллиона наших соотечественников. При этом все больше украинцев начали использовать авиационный транспорт, в общем самолетами в европейские страны вылетели 27% граждан Украины.
"Всего с начала действия безвизовых поездок в страны Европы оформлено более 3,6 миллиона наших соотечественников, при этом почти 170 000 граждан Украины (в июле - 91 000 граждан Украины) воспользовались преимуществами упрощенной системы. В рамках безвиза 38% лиц следовали за границу авиационным транспортом. Остальные украинцы пользовались железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС. Наибольшая активность путешествующих наблюдалась на границе с Польшей и Венгрией", - сказано в сообщении.
Следует отметить, что за весь период действия безвиза в пересечении границы отказано лишь 55 гражданам Украины, преимущественно из-за неспособности подтвердить цель поездки и во исполнение поручений государственных органов.
Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
942 40
Материалы по теме: Безвизовый режим с ЕС
Полиграфкомбинат "Украина" закупит дополнительное оборудование за 1,7 млн евро для изготовления биометрических паспортов(12)
3 тыс. граждан Грузии, въехавших в Европу по безвизу, не вернулись назад, - МВД(112)
С начала действия безвиза только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС, - Слободян(8)
Зарплаты украинцев в Польше выросли после безвиза, - мониторинг(69)
Менять ли водительское удостоверение старого образца на новое для поездок в Европу(0)
Юнкер: Я доволен прогрессом, достигнутым Украиной и ЕС(36)
Более 100 тысяч граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с ЕС, - Порошенко(55)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А украинцы все возвращаются?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Два татарина на Диком Западе.
Видят объявление: за каждый скальп индейца -100$. Ну татары сразу по коням и в путь. Cкачут по прерии весь день - тихо, ни души. И уже под вечер встречают одного индейца. застрелили, скальп сняли и на ночлег. Утром один выходит из палатки, и видит : вокруг тыща индейцев, рожи свирепые, томагавки подняты, тетивы луков натянуты...
Он кидается обратно в палатку
- Ильдар, вставай! Ильдар, Мы богаты!!!
-------------------------------------------------------------
То есть- он смотрит как оптимист.. а ты- пока не проснулся.
Ответить
А вообще, это не оптимизм а одна из крайних форм непосредственности, граничащая с неадекватностью и кретинизмом...
Ответить
Ответить
Ответить
Т.е. безвизом воспользовались 4,72%.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ходорковский предсказал тяжелые времена в случае победы Навального...
http://www.rbc.ru/politics/08/08/2017/5989a9719a794782c41cb823?from=main
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить