EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  942  40
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (2955) безвизовый режим (1325)

 С начала действия безвизового режима границы с ЕС пересекли более 3,6 млн граждан Украины, - Госпогранслужба

безвиз

В рамках безвизового режима 38% граждан Украины воспользовались авиационным транспортом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

По данным ведомства, в июле прошлого года более 1,29 миллиона граждан Украины пересекли границу со странами Европейского Союза, из них 1,13 миллиона человек направлялись наземным транспортом. За аналогичный период, но уже в 2017 году, в страны ЕС последовало около 1,9 миллиона наших соотечественников. При этом все больше украинцев начали использовать авиационный транспорт, в общем самолетами в европейские страны вылетели 27% граждан Украины.

"Всего с начала действия безвизовых поездок в страны Европы оформлено более 3,6 миллиона наших соотечественников, при этом почти 170 000 граждан Украины (в июле - 91 000 граждан Украины) воспользовались преимуществами упрощенной системы. В рамках безвиза 38% лиц следовали за границу авиационным транспортом. Остальные украинцы пользовались железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС. Наибольшая активность путешествующих наблюдалась на границе с Польшей и Венгрией", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С украинским безвизовым паспортом, за российские гонорары, в ненавистной Европе": Симоненко с коробкой вина засекли в аэропорту Барселоны. ФОТОфакт

Следует отметить, что за весь период действия безвиза в пересечении границы отказано лишь 55 гражданам Украины, преимущественно из-за неспособности подтвердить цель поездки и во исполнение поручений государственных органов.

Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинцы летают по забуграм что Путлер на СТЕРХолёте по Байкалам Амурам Бурятиям...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а представляете, что будет, когда уровень жизни людей у нас будет потихоньку приближаться к польскому?
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда наш уровень приблизиться к польскому надо будет о безвизе с марсом озадачиватся )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Две недели назад пользовался безвизом,скажу это вещь-первый раз пограничники ЕС не задалбывали кучей вопросов и проверок летел как белый человек.Ну а лапотным безвиз только в Северную Корею и Монголию..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по безвизу лишь 200 тысяч, ранее была инфа на цензоре. Остальные миллионы по визам
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас в Львівській області і по 10 разів за місяць в Польшу мотаються . Ті , що на кордоні живуть - кожен день .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это 30000 тыс.туда сюда каждый день.Так к концу года все украинцы вместе с Крымом и Донбассом пересекут границу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Багато "човників" за продуктами та іншим їздить . Але цифра дійсно велика .
 показать весь комментарий
Ответить
 
"С 28 марта, когда вступил в силу безвизовый режим между Грузией и ЕС, выехали 55 тыс. грузинских граждан. При этом 3 тыс. человек не вернулись на родину в законные сроки. ЕС неоднократно предупреждал грузинское руководство, что такие тенденции могут стать причиной приостановления безвизового режима."

А украинцы все возвращаются?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцы люди -- и например Венгрия и Польша -- сегодня предложили на законодалельном уровне -- трудоустройство украинцам по новым правилам -- на ровне с своими гражданами --- зарплата за 8 и часовой день с соцпакетом и отпуском от 1000 евро . Чем плохо ?? На субботу -воскресенье домой едут на выходные люди в Украину . Ватным это не понять . А скопив денег -- открывают свой бизнес -- строят и покупают квартиры и свои дома и т д .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чего же здесь непонятного. Поднимаем экономику Польши и Венгрии, за счёт Украины. Пусть Украинцы своих граждан выращивают. В садике жопки вытирают, в школе учат стихи и математику, профессиям обучают, а Венгры и Поляки готовых взрослых людей будут эксплуатировать. И все довольны. Здорово!
 показать весь комментарий
Ответить
 
пересекли границу... то есть одни и те же по 10 раз в месяц мотаются туда сюда из приграничных зон, из Закрапатья в Венгрию за машинами, в Польшу на заработки, из Черновцов в Румынию с сигаретами, итд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот там выше- Саша Крест. Он- смотрит на вопрос иначе. Вы- разные, в плане ракурса, с которого рассматриваете. Приблизительно вот настолько разные:
Два татарина на Диком Западе.
Видят объявление: за каждый скальп индейца -100$. Ну татары сразу по коням и в путь. Cкачут по прерии весь день - тихо, ни души. И уже под вечер встречают одного индейца. застрелили, скальп сняли и на ночлег. Утром один выходит из палатки, и видит : вокруг тыща индейцев, рожи свирепые, томагавки подняты, тетивы луков натянуты...
Он кидается обратно в палатку
- Ильдар, вставай! Ильдар, Мы богаты!!!
-------------------------------------------------------------
То есть- он смотрит как оптимист.. а ты- пока не проснулся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может это Саша Крещатик не всё понял спросонья?
А вообще, это не оптимизм а одна из крайних форм непосредственности, граничащая с неадекватностью и кретинизмом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В випадку з татарами та індіанцями , це не оптиміст, а ідіот!!!! В українців є підстави для оптимізму???)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плохо, когда нет желания видеть что-то позитивное. Тогда основания для оптимизма и не появятся. Движение вперед чаще всего складывается из шагов, а не прыжков. Вот Вы лично, судя по постоянно присутствующих в ваших комментариях смайликах, - человек веселый и настроенный на позитив, оптимизм. Или я заблуждаюсь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всего с начала действия безвизовых поездок в страны Европы оформлено более 3,6 миллиона наших соотечественников, при этом почти 170 000 граждан Украины (в июле - 91 000 граждан Украины) воспользовались преимуществами упрощенной системы.

Т.е. безвизом воспользовались 4,72%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мои родственники сегодня будут уже в Киеве, так что возвращаются......чтобы подготовить почву для легальной работы или учебы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... в постоянном процессе (отьезд/приезд)) зафиксировать можно только динамику , и то осторожно )учитывая возможное попадание в кластер )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот только не надо портить статистику "життя по - новому"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцы люди -- и например Венгрия и Польша -- сегодня предложили на законодательном уровне -- трудоустройство украинцам по новым правилам -- на ровне с своими гражданами --- зарплата за 8 и часовой день с соцпакетом и отпуском от 1000 евро . Чем плохо ?? На субботу -воскресенье домой едут на выходные люди в Украину . Ватным это не понять . А скопив денег -- открывают свой бизнес -- строят и покупают квартиры и свои дома и т д .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так поляки не дураки, полчищами прутся в Германию. Конечно им есть смысл работать за скажем так 2500€ чем у себя за 800-1000.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зацените оппозиционность лаптеногой оппозиции:
Ходорковский предсказал тяжелые времена в случае победы Навального...

http://www.rbc.ru/politics/08/08/2017/5989a9719a794782c41cb823?from=main
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы дорогой плохо соображаете --- 4 млрд в год украинские ЗАРАБОТЧАНЕ вкладывают в Украину ИНВЕСТИЦИЙ в год . Закончился РАБСКИЙ труд на московских тварей и протраханые матрасы в вагончиках НАДЫМА . Европа это не засраная Расея и моложежь Украины не обманешь где лучше . Сама теперь имеет возможность сесть в авто и через несколько часов быть в ЕС .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно есть смысл работать и украинцам в ЕС -- у моего друга Военного пенсионера сначала уехала в Голландию по программе от университета нашего уездного сельского -- жила в семье , потом хозяин семьи поручился в банке за нее и банк оплатил ей кредит на учебу в Университете Европы -- а сегодня она работает в Гамбурге в ведущи специалистом в юр фирме и очень много денег присылает в Украину -- а тут деньги уже вложили и в строительство дома и бизнес родителей . Разве это плохо . И сказки Кремля о горшках с говном в Европе для украинцев развалились как в сказке . Люди сами видят Европу без проблем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Основная масса всё равно работает на низкооплачиваемой работе. Затыкают дыры так сказать. У нас на фирме поляки получают как все, но работают в неудобное время 11.00- 20.00 весь день испорчен. Или в ночную смену.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала действия безвизового режима границы с ЕС пересекли более 3,6 млн граждан Украины, - Госпогранслужба
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти