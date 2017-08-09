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 Чийгоз сегодня выступит с последним словом в "суде" оккупантов, - Полозов

чийгоз

В Крыму оккупанты сегодня продолжат "суд" над одним из лидеров крымских татар Ахтемом Чийгозом. Сегодня он выступит с последним словом перед "судом".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера защита взяла слово в прениях по делу Ахтема Чийгоза. В ходе моего выступления, длившегося более 6 часов, мной были подробно указаны все допущенные следствием и судом нарушения в деле, а также проведён подробный анализ доказательств, представленных суду сторонами за более чем год судебного следствия. Обвинение базируется не на фактах, а на предположениях, домыслах и политической заинтересованности. В сухом остатке, обвинение базируется лишь на показаниях трёх засекреченных свидетелей и показаниях Эйваза Умерова, известного своей ненавистью к Меджлису и лично к Ахтему Чийгозу. Показания остальных 215 лиц, допрошенных за год процесса, вещественные доказательства (более 1000 фото и более 350 видеофайлов), письменные доказательства полностью опровергают предъявленное обвинение. Теперь, по итогам года судебного процесса стало очевидно, что вина за события 26 февраля 2014 года, повлекших гибель двух человек, лежит на членах парамилитарного формирования "народное ополчение" и его руководителях - Аксёнове и Шеремете, а также ещё одном участнике "крымской весны" - Константинове, сознательно разжигавших межнациональную рознь по отношению к крымским татарам, с целью получения политических преференций от российской власти. Это дело - кривое зеркало, в котором патриот своей Родины на скамье подсудимых, а изменившие присяге чиновники открыто глумятся над страданием целого народа", - заявил Полозов.

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"В конце выступления я потребовал полного оправдания Ахтема Чийгоза, а также вынесения частного определения с целью привлечения Эйваза Умерова к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Завтра защита продолжит выступление в прениях. Также состоится выступление Ахтема Чийгоза с заключительной речью. После этого суд уйдёт в совещательную комнату на вынесение приговора и обозначит дату оглашения", - добавил адвокат.

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Ахтем Чийгоз был задержан в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на две: отдельно - по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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