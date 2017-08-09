 Госспецсвязи предлагает ввести обязательную регистрацию абонентов мобильной связи из-за "кибернетических угроз", - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье ЛIГАБiзнесIнформ.
"Законопроект появился на сайте Госспецсвязи 19 июля. Помимо этого, Госспецсвязи в этом же документе предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов. Напомним, что система контроля серого импорта мобильных телефонов по IMEI начала функционировать в Украине в 2009 году. А в 2014 году депутат из фракции Удар Ярослав Гинка внес в закон поправки, согласно которым Укрчастотнадзор лишился такой функции. Регистрировать IMEI стало необязательно. Что касается проектов, направленных на "паспортизацию" абонентов, то подобные попытки Госспецсвязи уже предпринимала. Последняя была в 2015 году", - говорится в материале.
Как пишет в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".
"В записке есть и фразы, логика в которых прослеживается с трудом. Вот яркий пример: "Кроме того, требует внимания ситуация с использованием разнообразного конечного оборудования (айфоны, айпады, коммуникаторы, смартфоны, мобильные телефоны и так далее) на фоне растущего спектра предоставления услуг на базе телекоммуникаций, так как неконтролируемое количество конечного оборудования в обороте содействует распространению "мобильного мошенничества" и других кибернетических преступлений", - говорится в статье.
По задумке Госспецсвязи, у других ведомств с момента принятия закона будет только три месяца на адаптацию своих нормативных актов. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи вчера на очередном заседании одобрила законопроект Госспецсвязи, но со значительными замечаниями. В частности, регулятор предлагает увеличить переходный период и растянуть его на полгода. За это время абоненты, которые сейчас получают услуги обезличенно, должны будут предоставить свои личные данные операторам. НКРСИ со своей стороны готовится к нововведениям. Она разработала порядок регистрации абонентов без заключения договора в письменной форме, то есть prepaid-абонентов. Подать личные данные можно будет и в электронной форме. Вторую часть законопроекта (по регистрации IMEI-кодов) НКРСИ посчитала очень сырой. И надеется на то, что администрация связи ее доработает.
О том, что предложенный законопроект далек от совершенства, говорят и представители мобильных операторов.
"Закон написан непрофессионально. Мы с ним не согласны!" - написал президент компании Киевстар Петр Чернышов.
Vodafone Ukraine дает более развернутый комментарий. "Мы поддерживаем предложенные изменения и готовы реализовать электронную регистрацию абонентов при условии, что будут соблюдены интересы наших клиентов. Самый главный риск - это то, что часть абонентов, которые не успеют зарегистрироваться, могут остаться, согласно законопроекту, без услуг связи", - рассказывает пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская.
По ее словам, в истории телекоммуникаций уже есть подобные прецеденты. Так, несколько лет назад около 10% мобильных абонентов Казахстана остались без услуг связи вследствие введения обязательной регистрации. Подобная ситуация - правда, в меньшем масштабе - была и в Польше.
Поэтому, как говорит Павловская, учитывая размер абонентской базы компании (20,9 млн сим-карт), реалистичный срок полной регистрации всех абонентов с учетом размера базы - два года. "Через год мы сможем регистрировать всех новых абонентов", - резюмирует она.
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Скандал с питанием украинских военных: появились шокирующие результаты экспертизыУкраинских военных кормят тушенкой, в которой единственный продукт животного происхождения - потроха.Об этом сообщает ТСН со ссылкой на активистов.Депутаты, волонтеры и военнослужащие 128-й горно-пехотной бригады инициировали проверку двух видов консервов. "По результатам предварительных исследований образцы по органолептическим, физико-химическим и радиологическим показателям не отвечают требованиям действующих стандартов. В настоящее время продолжается работа по проведению микробиологических исследований", - отметили эксперты."Если ее взять и попробовать подогреть, то там останется кучка - не мяса, а какой-то жир", - утверждает военнослужащий Николай Ходунко.Активисты направили запрос в Генпрокуратуру и Минобороны в связи с результатами экспертизы.https://antikor.com.ua/articles/184057-skandal_s_pitaniem_ukrainskih_voennyh_pojavilisj_shokirujushchie_rezuljtaty_ekspertizy
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Барыга понимает, что его не выберут и посадят.
Потому готовит диктатуру...
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Украиной управляют хитрожопые вороватые инородцы.
А мы молчим...
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МТС/Водафон, Киевстар и их детища-псевдооператоры - собственность кацапов и, естественно, они напрямую сотрудничают с ФСБ, сливая туда всю информацию. А ФСБ любит, когда все номера именные - так намного легче следить за пользователями.
У нас власть конкретно работает на оккупантов только для видимости напялив на себя вышиванки и разыгрывая из себя патриотов.
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В Германии с сталкивался с регистрацией. Неудобно жуть. Но после введения бесплатного роуминга в ЕС - покупка симки в Германии бессмысленна.
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или запретят передавать симки ?
что за хрень ?
у шокодупы моск расплавился ?
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