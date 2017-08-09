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Все про:мобильная связь (280) паспорт (635)

 Госспецсвязи предлагает ввести обязательную регистрацию абонентов мобильной связи из-за "кибернетических угроз", - СМИ

Ведомство в своем законопроекте предлагает сохранить за клиентами сотовых операторов право заключать договор в письменной или любой другой форме. Но собирается при этом обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье ЛIГАБiзнесIнформ.

"Законопроект появился на сайте Госспецсвязи 19 июля. Помимо этого, Госспецсвязи в этом же документе предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов. Напомним, что система контроля серого импорта мобильных телефонов по IMEI начала функционировать в Украине в 2009 году. А в 2014 году депутат из фракции Удар Ярослав Гинка внес в закон поправки, согласно которым Укрчастотнадзор лишился такой функции. Регистрировать IMEI стало необязательно. Что касается проектов, направленных на "паспортизацию" абонентов, то подобные попытки Госспецсвязи уже предпринимала. Последняя была в 2015 году", - говорится в материале.

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Как пишет в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".

"В записке есть и фразы, логика в которых прослеживается с трудом. Вот яркий пример: "Кроме того, требует внимания ситуация с использованием разнообразного конечного оборудования (айфоны, айпады, коммуникаторы, смартфоны, мобильные телефоны и так далее) на фоне растущего спектра предоставления услуг на базе телекоммуникаций, так как неконтролируемое количество конечного оборудования в обороте содействует распространению "мобильного мошенничества" и других кибернетических преступлений", - говорится в статье.

По задумке Госспецсвязи, у других ведомств с момента принятия закона будет только три месяца на адаптацию своих нормативных актов. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи вчера на очередном заседании одобрила законопроект Госспецсвязи, но со значительными замечаниями. В частности, регулятор предлагает увеличить переходный период и растянуть его на полгода. За это время абоненты, которые сейчас получают услуги обезличенно, должны будут предоставить свои личные данные операторам. НКРСИ со своей стороны готовится к нововведениям. Она разработала порядок регистрации абонентов без заключения договора в письменной форме, то есть prepaid-абонентов. Подать личные данные можно будет и в электронной форме. Вторую часть законопроекта (по регистрации IMEI-кодов) НКРСИ посчитала очень сырой. И надеется на то, что администрация связи ее доработает.

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О том, что предложенный законопроект далек от совершенства, говорят и представители мобильных операторов.

"Закон написан непрофессионально. Мы с ним не согласны!" - написал президент компании Киевстар Петр Чернышов.

Vodafone Ukraine дает более развернутый комментарий. "Мы поддерживаем предложенные изменения и готовы реализовать электронную регистрацию абонентов при условии, что будут соблюдены интересы наших клиентов. Самый главный риск - это то, что часть абонентов, которые не успеют зарегистрироваться, могут остаться, согласно законопроекту, без услуг связи", - рассказывает пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская.

По ее словам, в истории телекоммуникаций уже есть подобные прецеденты. Так, несколько лет назад около 10% мобильных абонентов Казахстана остались без услуг связи вследствие введения обязательной регистрации. Подобная ситуация - правда, в меньшем масштабе - была и в Польше.

Поэтому, как говорит Павловская, учитывая размер абонентской базы компании (20,9 млн сим-карт), реалистичный срок полной регистрации всех абонентов с учетом размера базы - два года. "Через год мы сможем регистрировать всех новых абонентов", - резюмирует она.
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да все к этому идет, потому что других методов остаться у корыта у них нет!!
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...Скандал с питанием украинских военных: появились шокирующие результаты экспертизыГосспецсвязи предлагает ввести обязательную регистрацию абонентов мобильной связи из-за "кибернетических угроз", - СМИ - Цензор.НЕТ 3381
Скандал с питанием украинских военных: появились шокирующие результаты экспертизыУкраинских военных кормят тушенкой, в которой единственный продукт животного происхождения - потроха.Об этом сообщает ТСН со ссылкой на активистов.Депутаты, волонтеры и военнослужащие 128-й горно-пехотной бригады инициировали проверку двух видов консервов. "По результатам предварительных исследований образцы по органолептическим, физико-химическим и радиологическим показателям не отвечают требованиям действующих стандартов. В настоящее время продолжается работа по проведению микробиологических исследований", - отметили эксперты."Если ее взять и попробовать подогреть, то там останется кучка - не мяса, а какой-то жир", - утверждает военнослужащий Николай Ходунко.Активисты направили запрос в Генпрокуратуру и Минобороны в связи с результатами экспертизы.https://antikor.com.ua/articles/184057-skandal_s_pitaniem_ukrainskih_voennyh_pojavilisj_shokirujushchie_rezuljtaty_ekspertizy
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Эт точна. Если банку что на фотке разогреть, то аппетит сразу пропадёт.
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перевязывать подарочной ленточкой и отправлять новой почтой на адрес гаранта. новой почте деньги за посылки брать с получателя. Будет с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Ага, а еще всех посчитать и одеть в полосатые робы.
Барыга понимает, что его не выберут и посадят.
Потому готовит диктатуру...
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Самое стрёмное в этих "инициативах" то, что их введут и мы как всегда проглотим...
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Капля за каплей,в 2012 году Овощ и не планировал поездки в Ростов.
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Нам нечто обрезанное вводят уже третий год.
Украиной управляют хитрожопые вороватые инородцы.
А мы молчим...
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ЧУЕТ МОЁ СЕРДЦЕ, ,ШО ВАЛЬЦМАН ХОЧЕТ В РОСТОВ.....ЕСЛИ УСПЕЕТ.....
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Все по лекалу.Страны разные законы унифицируются.В ходе "хипеша", вызванного разными причинами, принимаются законы, как подкопирку.Контролировать.вам сукам, надо каждого из нас.От вашего " конченного" терроризма ,организованного вами, гибнет сотня, а от ДТП тысячи, от плохой воды и продуктов миллионы, от лекарств десятки миллионов. Нашли пугало, терроризм.
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Корявые пальчики нашей "элиты" все сильнее сжимают нас за горло.
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Слизывают как с кальки у Рошастана ментальные ватники у власти, лагерь для народа ихняя мечта и красть до бесконечности такой биомусор чиновников подлежит утилизации.
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А у нас хоть один мобильный оператор не работает на ФСБ?

МТС/Водафон, Киевстар и их детища-псевдооператоры - собственность кацапов и, естественно, они напрямую сотрудничают с ФСБ, сливая туда всю информацию. А ФСБ любит, когда все номера именные - так намного легче следить за пользователями.

У нас власть конкретно работает на оккупантов только для видимости напялив на себя вышиванки и разыгрывая из себя патриотов.
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Копия хуйла все не успокоится))))Ничего все равно такое поведение я царь ,все остальные никто заканчивается одним.
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А может им ху...ку под сраку, а не регистрацию!
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а исчо пользователей компов, телевизоров и кофеварок порегистрировать
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Будущее,которое нам впихивают - тотальный контроль.
Госспецсвязи предлагает ввести обязательную регистрацию абонентов мобильной связи из-за "кибернетических угроз", - СМИ - Цензор.НЕТ 9783
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Таку "новину" Цензорик підкинув саме під час парламентських канікул. Бо голосувати за проект закону зараз нікому, а соціологам вальцмана треба вивчити реакцію плебсу на закручування гайок. Вивчайте, 3,14дараси ШАКАЛадні. Ми вас теж вивчатимемо, у морзі, після свинцевої "подяки" від вдячних виборців
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скоро наши 3,14дарасы и "пакет Яровой" скопируют полностью и будут у нас проталкивать.
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Предлагаю симки не по паспортам продавать....а по специальным биометрическим картам , которые будут стоить 3000 грн. с очередью за ними в 3 - 4 месяца , плюс 25 справок от управдома до проктолога и это не всё....Когда всё это обойдешь , всё отстоишь и всё заплатишь - тебе выдают симку и обязывают в течении недели сделать тату номера сим карты на запястье....В случае любого неповиновения властям - номер блокируется без объяснения , возобновление платное - 7000 грн .
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Хорош уже зраду разгонять! В Италии например ты покупаешь карту для телефона только по документу и договору!И это было ВСЕГДА ,как только появились мобилки! Никто почему то не орет зрада!Кстати, многим кого похищали, спасло это жизнь!
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да ты что!! а в Италии мусора опозицию в тюрьмы таскают? а какие суды в Италии не расскажешь? а что будет оператору в Италии если они персональные данные сольет в сеть?!!
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А если уши начнуть резать в Италии в дань моде,тоже ухо себе отрежешь европеец?
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Дак и жить вали в италию если тебя плющит шоб всякие недоноски в твоих данных ковырялись а шоколадники переговоры с передвижением отслеживали..
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полезным для кого? Они делают всё полезное для себя
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Глупый закон. Цепочка VPN - и никакой связи между симкой и хакером никто не найдет. Только усложнит жизнь законопослушным туристам.
В Германии с сталкивался с регистрацией. Неудобно жуть. Но после введения бесплатного роуминга в ЕС - покупка симки в Германии бессмысленна.
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быдло голосовавшее в один тур радуется очередному покращенню от барыги
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власть специально провоцирует народ на выступления против власти? в чем логика принятия подобной хрени-законов?
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хм, а симкарту одну в зубы ?
или запретят передавать симки ?
что за хрень ?
у шокодупы моск расплавился ?
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А как злочынну владу за подобный закон буями крыли)) Готов поспорить, что этот молча схавают, как ни в чем не бывало.
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Эти не те законы, которые нужны Украине в первую очередь. Лучше бы с коррупцией боролись, шавки оффшорные!
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Они говорят Европа, а подразумевают эрефия. Все законы синхронизируются не с цивилизоваными странами Запада, а с диктаторскими законами Кацапстана. Следующим будет запрет на использование средств шифрования каналов и запрет на анонимные прокси. Эта власть имеет теже корни, что и кремлядская по-этому, они не способны думать иначе, чем "запрещать" и "не пущать". Это всё теже верные детишки своих комунистических отцов.
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Когда собаке делать нечего - она яйца лижет
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииГосспецсвязи предлагает ввести обязательную регистрацию абонентов мобильной связи из-за "кибернетических угроз", - СМИ
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