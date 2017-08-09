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Все про:ОБСЕ (2739) Дебальцево (698) Хуг Александр (304)

 Патруль ОБСЕ смог проехать по трассе в Дебальцево только после того, как ее разминировали

обсе

Во вторник утром беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал наличие противотанковых мин на автотрассе М03 Светлодарск-Дебальцево.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

Спустя несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были извлечены, а патруль СММ ОБСЕ смог проехать по этой трассе к Дебальцево.

"Уже во второй раз за последние три недели мы видим, что стороны могут очистить автотрассу М03 от мин и неразорвавшихся боеприпасов, когда они действительно хотят это сделать", - подчеркнул первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Сторонам пора выполнить давно взятые на себя обязательства и открыть автотрассу М03, а также другие дороги Донбасса для гражданских лиц, ежедневно пересекающих линию соприкосновения", - сказал Хуг.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российские наемники блокируют открытие пункта пропуска "Золотое", усложняя гуманитарную ситуацию, - Хуг

"Настало время сторонам проводить разминирование, осуществлять разведение сил и средств и отвод вооружения, а также не продвигаться вперед", - подчеркнул Хуг.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих. Еще восемь ранены, один получил боевую травму
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Настав час вам звідти хутко зникнути, ОБСЕ. Бо користі від вас жодної.
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