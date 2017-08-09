 Патруль ОБСЕ смог проехать по трассе в Дебальцево только после того, как ее разминировали

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении ОБСЕ.
Спустя несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были извлечены, а патруль СММ ОБСЕ смог проехать по этой трассе к Дебальцево.
"Уже во второй раз за последние три недели мы видим, что стороны могут очистить автотрассу М03 от мин и неразорвавшихся боеприпасов, когда они действительно хотят это сделать", - подчеркнул первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
"Сторонам пора выполнить давно взятые на себя обязательства и открыть автотрассу М03, а также другие дороги Донбасса для гражданских лиц, ежедневно пересекающих линию соприкосновения", - сказал Хуг.
"Настало время сторонам проводить разминирование, осуществлять разведение сил и средств и отвод вооружения, а также не продвигаться вперед", - подчеркнул Хуг.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих. Еще восемь ранены, один получил боевую травму
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