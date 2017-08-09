 НАБУ разрешили изъять у пограничников документы о закупке у завода Порошенко бронемашин на 59,5 млн грн для проекта "Стена"

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на данные Единого судебного реестра.
Сообщается, что Государственная пограничная служба, выполняя работы по координации обустройства украинско-российской границы, прилегающей к зоне АТО и Крыму, в ноябре 2015 подписала два договора з заводом "Ленинская кузня" на 59,5 млн грн.
В декабре 2015 и марте 2016 военная часть 1498 получила от " Ленинской кузни" четыре БКМ "Тритон-0103".
Конечными бенефициарами "Ленинской кузни" являются президент Петр Порошенко и нардепа от БПП Игорь Кононенко.
Детектив НАБУ сообщил, что согласно выводам аудита эффективности использования бюджетных средств, закупка этих бронемашин нарушает постановление кабмина №345 о поставке вооружения, военной и специальной техники в особый период, в чрезвычайный период и на время АТО.
По данным НАБУ, купленная пограничниками техника в 2016 по назначению не использовалась. Отмечается, что техника не могла исполнять функции, на которые рассчитывала ГПС, покупая машины, чтобы использовать их при охране государственной границы.
Доступ к документам был получен 19 июля в рамках расследования растраты средств государственного бюджета, выделенных обустройство украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым - проекта " Стена".
Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".
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в Китае жопа творится
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