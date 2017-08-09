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Все про:НАБУ (1889) Госпогранслужба (2954) граница (3116) Порошенко (13542) закупки (99)

 НАБУ разрешили изъять у пограничников документы о закупке у завода Порошенко бронемашин на 59,5 млн грн для проекта "Стена"

стена

Суд дал НАБУ доступ с возможностью изъять оригиналы документов Государственной пограничной службы о закупке бронемашин "Тритон-0103" у завода "Ленинская кузня".

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на данные Единого судебного реестра.

Сообщается, что Государственная пограничная служба, выполняя работы по координации обустройства украинско-российской границы, прилегающей к зоне АТО и Крыму, в ноябре 2015 подписала два договора з заводом "Ленинская кузня" на 59,5 млн грн.

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В декабре 2015 и марте 2016 военная часть 1498 получила от " Ленинской кузни" четыре БКМ "Тритон-0103".

Конечными бенефициарами "Ленинской кузни" являются президент Петр Порошенко и нардепа от БПП Игорь Кононенко.

Детектив НАБУ сообщил, что согласно выводам аудита эффективности использования бюджетных средств, закупка этих бронемашин нарушает постановление кабмина №345 о поставке вооружения, военной и специальной техники в особый период, в чрезвычайный период и на время АТО.

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По данным НАБУ, купленная пограничниками техника в 2016 по назначению не использовалась. Отмечается, что техника не могла исполнять функции, на которые рассчитывала ГПС, покупая машины, чтобы использовать их при охране государственной границы.

Доступ к документам был получен 19 июля в рамках расследования растраты средств государственного бюджета, выделенных обустройство украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым - проекта " Стена".

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Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".

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- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника... (c)
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НАБУ уже под порошенка роет .Классная организация . Если б ещё расстреливали вешали ублюдков чиновников им бы цены не было .
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При чём здесь Порошенко или Кононенко, если проверяется Государственная пограничная служба?
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А кричали " кролик украл деньги со стены". А это - Кононенко.
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Кузня работает, клепает капитал для офшоров. Название не смущает что Ленинская.
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Справедливости ради, она уже переименована. Но на время заключения контрактов была еще ленинской.
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Он чего рухнул в обморок назаренко,подставил гаранта,а скорей всего симулировал,что бы был повод по тихому уйти по договорняку,не вынося сор из избы
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И тут ЧЛЕНИНСКАЯ КУЙЗНЯ оказалась с центре аферы !Владельца ее - на парашу !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ разрешили изъять у пограничников документы о закупке у завода Порошенко бронемашин на 59,5 млн грн для проекта "Стена"
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