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Все про:НАБУ (1890) Госпогранслужба (2956) граница (3121) Порошенко (13543) закупки (99)

 НАБУ проверяет законность закупки пограничниками бронемашин "Тритон" у завода Порошенко

тритон

Суд дал НАБУ доступ с возможностью изъять оригиналы документов Государственной пограничной службы о закупке бронемашин "Тритон-0103" у завода "Ленинская кузня".

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на данные Единого судебного реестра.

Сообщается, что Государственная пограничная служба, выполняя работы по координации обустройства украинско-российской границы, прилегающей к зоне АТО и Крыму, в ноябре 2015 подписала два договора з заводом "Ленинская кузня" на 59,5 млн грн.

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В декабре 2015 и марте 2016 военная часть 1498 получила от " Ленинской кузни" четыре БКМ "Тритон-0103".

Конечными бенефициарами "Ленинской кузни" являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.

Детектив НАБУ сообщил, что согласно выводам аудита эффективности использования бюджетных средств, закупка этих бронемашин нарушает постановление Кабмина №345 о поставке вооружения, военной и специальной техники в особый период, в чрезвычайный период и на время АТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при постройке проекта "Стена"

По данным НАБУ, купленная пограничниками техника в 2016 по назначению не использовалась. Отмечается, что техника не могла исполнять функции, на которые рассчитывала ГПС, покупая машины, чтобы использовать их при охране государственной границы.

Доступ к документам был получен 19 июля в рамках расследования растраты средств государственного бюджета, выделенных обустройство украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым - проекта "Стена".

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Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".

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граждане,не смотрите кацаПсинское ТВ,а с утра не читайте Вашингтон пост и канадское Глоб энд Мэйл.
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мы виртуальные человеки , , и шо такое тв / газеты-жюрналы , не в курсах ,, монитор наше все
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Муж двоюродной сестры моей близкой подруги работает у Ахметки.Так вот она рассказывала,что порох занимается отжимом всех прндприятий Украины,которые имеют отношение к оборонке!Учитывая желание Украины вступить в НАТО,эта отрасль будет ого-го ,как развиваться!
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конечно, и учитывая востребованность, войне не прекращаться, оборонка , конечно, оооочень большие деньги.
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жена моего двоюродного мужа , двуполая , кстати , , скоро будет рожать , , кого пока не знаем , , бо тока готовимся к зачатию , , как бы не опоздать , . бо грозилась / грозился пол сменить , если будет не мальчик / не девочка ,,,
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конфеты сейчас не востребованы, президент наш бизнесмен до мозга костей, раз война нужны бронемашины, чтобы бронемашины нужны были всегда, состояние войны выгодно- получается?
Этот " безальтернативный минский" процесс будет длиться вечно...
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А смачні канахфети парашен, не закуповували на стіну...???
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Это очень серьёзный сигнал-о том,что техника оказалась "никакая".Необходима техническая комиссия экспертов по проверки всей техники.закупленной в "ленинской кузне" (у Порошенко) на предмет заявленного качества и применения.так же проверить обоснованность этих закупок в призме рынка и цен на подобную продукцию.НАБУ должно выйти с предложением в Раду.
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Недавняя встече Порошенко и Лукашенко имела интересное продолжение....
Никогда раньше не видел такого изобилия продукции Рошен на прилавках беларуских магазинов как за послоднюю неделю!
Короче: Бизнес, и ничего личного!
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Война в Украине закончилась 17 июля 2014 года,когда Плешивый сбил Малазийский Боинг.Гиркинд и остальные Хмыри Бородаи и прочее быдло сбежали на РАБссия,остальных грохнули.На сегодняшни день это типа война Азербайджана и Армении в засушенном виде,или Израиля и Палестины.як казав Макарыч,маемо то шо маемо.
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гер сенатор, но быдла, желающего сдохнуть за интересы барина не уменьшается, вот где корень проблемы
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Весь ольгинский, цех дружно набежал и с брехнёй и с заготовленными срушными картинками...
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"Ленинская кузня"... Правда, красивое и жизнеутверждающее название?
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Пэтя,а почему у тебя завод называется "Ленинская кузня"? Ты одной рукой подписываешь закон о декоммунизации, а второй рукой партбилет под подушку прячешь?
Ганьба тебе по самые помидоры!
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Пэтя,а почему у тебя завод называется "Ленинская кузня"?

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Ну, не "Оффшорной Кузней" называть?
К тому же Петя и кондитер, и кузнец, и на все руки молодец!


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"Сыдить тыхо бо Путин нападе" - шо вам не понятно
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Раз сделали,то кто то должен купить.Правильным понтелыком идете товарищи.
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Все на что будут выделены гос. средства, будет куплено на заводах Пеци, а что не будет куплено, на то не будет средств
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Результат перевірки, тобто висновки, вже написані в Адміністрації Президента України... і як Ви думаєте, закупівлі будуть законні, чи ні?
Звичайно ж закупівлі будуть законні...
Так для кого ж ці перевірки, для "Вашингтонського обкому партії" чи заспокоєння бізнесових оборуток Президента і його "любих" друзів??
Ось дивіться у нас, тобто в Україні, створене по разнарядці із Америки НАБУ, яке може перевірити не тільки економічні оборутки бізнесменів, а особистий бізнес Президента!!!
Тільки не зрозуміло, за що отримують державні співробітники НАБУ такі заробітні плати??? ...напевно за "кришування" бізнесу Президента і його "любих" друзів...
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Після дострокових президентських цієї осені Барига поверне все, що накрав. І до 2014-го і після.
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а що же він накрав до 2014? Бізнес у нього був, чи це означає, що накрав сахару на конфети, наприклад?
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Ваня закладываюсь на 1 кг Шотландского самогона,что никаких досрочных выборов не будет!
Более того,Пинхуса можно поздравить,со вторым президентским сроком!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ проверяет законность закупки пограничниками бронемашин "Тритон" у завода Порошенко
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