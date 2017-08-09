 НАБУ проверяет законность закупки пограничниками бронемашин "Тритон" у завода Порошенко

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на данные Единого судебного реестра.
Сообщается, что Государственная пограничная служба, выполняя работы по координации обустройства украинско-российской границы, прилегающей к зоне АТО и Крыму, в ноябре 2015 подписала два договора з заводом "Ленинская кузня" на 59,5 млн грн.
В декабре 2015 и марте 2016 военная часть 1498 получила от " Ленинской кузни" четыре БКМ "Тритон-0103".
Конечными бенефициарами "Ленинской кузни" являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.
Детектив НАБУ сообщил, что согласно выводам аудита эффективности использования бюджетных средств, закупка этих бронемашин нарушает постановление Кабмина №345 о поставке вооружения, военной и специальной техники в особый период, в чрезвычайный период и на время АТО.
По данным НАБУ, купленная пограничниками техника в 2016 по назначению не использовалась. Отмечается, что техника не могла исполнять функции, на которые рассчитывала ГПС, покупая машины, чтобы использовать их при охране государственной границы.
Доступ к документам был получен 19 июля в рамках расследования растраты средств государственного бюджета, выделенных обустройство украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым - проекта "Стена".
Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".
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Этот " безальтернативный минский" процесс будет длиться вечно...
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Никогда раньше не видел такого изобилия продукции Рошен на прилавках беларуских магазинов как за послоднюю неделю!
Короче: Бизнес, и ничего личного!
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Ганьба тебе по самые помидоры!
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Ну, не "Оффшорной Кузней" называть?
К тому же Петя и кондитер, и кузнец, и на все руки молодец!
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А у кого надо было покупать?
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Звичайно ж закупівлі будуть законні...
Так для кого ж ці перевірки, для "Вашингтонського обкому партії" чи заспокоєння бізнесових оборуток Президента і його "любих" друзів??
Ось дивіться у нас, тобто в Україні, створене по разнарядці із Америки НАБУ, яке може перевірити не тільки економічні оборутки бізнесменів, а особистий бізнес Президента!!!
Тільки не зрозуміло, за що отримують державні співробітники НАБУ такі заробітні плати??? ...напевно за "кришування" бізнесу Президента і його "любих" друзів...
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Более того,Пинхуса можно поздравить,со вторым президентским сроком!
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