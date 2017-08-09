 В штабе АТО констатировали обострение на луганском направлении: 4 обстрела с начала суток

С начала суток ситуация в зоне АТО напряженная, на луганском направлении зафиксировано уже 4 обстрела, - передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

По его словам, утром на луганском направлении было зафиксировано 4 обстрела, боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы.

Напомним, за минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных погибли, еще 8 получили ранения, у одного - боевая травма.