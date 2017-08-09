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 Белорусско-российские учения "Запад-2017" представляют большую угрозу для стран НАТО, чем для Украины, - посол Кизим

кизим

Белорусско-российские военные учения "Запад-2017" запланированы на сентябрь. В учениях "Запад-2017" должны принять участие 12700 военнослужащих.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Главкому" прокомментировал белорусско-российские военные учения "Запад-2017", которые запланированы на сентябрь, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь проблема скорее в россиянах. Белорусы ведут себя более искренне и открыто. Александр Григорьевич (Лукашенко) очень много рассказывал Петру Алексеевичу (Порошенко) о том, что никакой угрозы для Украины нет. Я лично белорусам верю, россиянам не верю. Потому что любые учения на границах Украины с участием российского контингента - это вопрос безопасности для Украины", - отметил Кизим.

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Дипломат добавил, что следует заметить то, что эти белорусско-российские военные учения только частично будут проходить на территории Беларуси, около 3000 российских военнослужащих примут участие в этих учениях, остальные - белорусы.

"Учения будут проходить на шести полигонах, находящихся фактически в центре Беларуси, не на границе с Украиной. На мой взгляд, эти учения составляют большую угрозой не для Украины, а для наших друзей из стран Североатлантического Альянса", - считает посол.

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О том, сколько российских войск находится в Беларуси уже сейчас и какие роды войск и где они дислоцированы, украинский дипломат ответил: "Этой информации нет, она не является публичной. Мы лишь знаем о том, что в учениях должны принять участие 12 700 военнослужащих".
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Билорусь-єто тот же )(уйлостан, никаких иллюзий здесь...
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Та нам уже пох,научились пистить кацапов,....а вот бацька дал им прямой коридор в страны НАТО,Польшу и Прибалтийские......и шо тогда? Как быть с Северным Потоком-2?
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от северного потока надо самим отказаться - от оккупанта нельзя бабло получать..
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действительно- Що! Пардон, понесло не туда. В смысле не возмущаться что кто-то там чего строит в обход нас.
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Александр Григорьевич (Лукашенко) очень много рассказывал Петру Алексеевичу (Порошенко) о том, что никакой угрозы для Украины нет.Источник: https://censor.net.ua/n450978

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залупенфюрер коли почав війну з Україною, теж очень много рассказывал про те як він всєй душой підтримує суверенітет і територіальну цілісність України
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От кого защищаться, от сомалийских пиратов?
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Ідіотські заяви порошенківського посла. росія веде війну з Україною, тому в першу чергу війська будуть застосовані проти України! Розміщенням великого армійського угрупування терористів в Білорусі путін загрожує нашому сполученню з Заходом, бо він може перейти український кордон і перерізати всі залізничні та автомобільні дороги біля західного кордону створивши зону бойових дій від кордону з Білоруссю аж до Карпат а може навіть аж до Придністров'я! Якщо путін одночасно посуне на Україну з Білорусі та з моря і захопить узбережжя від Одеси до Херсону, то Україна опиниться в ізоляції і не зможе отримувати військову допомогу з Заходу, а це унеможливить ефективний спротив російським терористичним військам. Відповіддю на розміщення російських терористичних військ в Білорусі має бути повне закриття кордону з РФ та Білоруссю, припинення поставок білоруських товарів в Україну, збільшення чисельності ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів і формування на Західній Україні ударної групи військ для наступу на Білорусь для блокування російсько-терористичних військ в місцях їх базування. Досить загравати з Лукашенком, в Білорусі потрібно підтримати патріотів які виступають за арешт Лукашенка та протидію путіну.
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"не зможе отримувати військову допомогу з Заходу"
а запад и не будет давать никакой помощи - будет сделана ставка на дипломатическое урегулирование
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кацапы нападают только на маленькие внеблоковые страны, или на страны, у которых нет армии.. Думаю, что НАТО не надо бояться
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UA Елена Снежная 878965b5
от северного потока надо самим отказаться - от оккупанта нельзя бабло получать
=======
А вот не хотят страны НАТО потенциальному агрессору отказать
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Учения будут проходить на шести полигонах, находящихся фактически в центре Беларуси, не на границе с Украиной. - и вот дальше о чем 3,14стаболит любитель лизнуть у куйла- О том, сколько российских войск находится в Беларуси уже сейчас и какие роды войск и где они дислоцированы, украинский дипломат ответил: "Этой информации нет, она не является публичной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБелорусско-российские учения "Запад-2017" представляют большую угрозу для стран НАТО, чем для Украины, - посол Кизим
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