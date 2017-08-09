 Белорусско-российские учения "Запад-2017" представляют большую угрозу для стран НАТО, чем для Украины, - посол Кизим

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Главкому" прокомментировал белорусско-российские военные учения "Запад-2017", которые запланированы на сентябрь, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь проблема скорее в россиянах. Белорусы ведут себя более искренне и открыто. Александр Григорьевич (Лукашенко) очень много рассказывал Петру Алексеевичу (Порошенко) о том, что никакой угрозы для Украины нет. Я лично белорусам верю, россиянам не верю. Потому что любые учения на границах Украины с участием российского контингента - это вопрос безопасности для Украины", - отметил Кизим.
Дипломат добавил, что следует заметить то, что эти белорусско-российские военные учения только частично будут проходить на территории Беларуси, около 3000 российских военнослужащих примут участие в этих учениях, остальные - белорусы.
"Учения будут проходить на шести полигонах, находящихся фактически в центре Беларуси, не на границе с Украиной. На мой взгляд, эти учения составляют большую угрозой не для Украины, а для наших друзей из стран Североатлантического Альянса", - считает посол.
О том, сколько российских войск находится в Беларуси уже сейчас и какие роды войск и где они дислоцированы, украинский дипломат ответил: "Этой информации нет, она не является публичной. Мы лишь знаем о том, что в учениях должны принять участие 12 700 военнослужащих".
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залупенфюрер коли почав війну з Україною, теж очень много рассказывал про те як він всєй душой підтримує суверенітет і територіальну цілісність України
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а запад и не будет давать никакой помощи - будет сделана ставка на дипломатическое урегулирование
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от северного потока надо самим отказаться - от оккупанта нельзя бабло получать
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А вот не хотят страны НАТО потенциальному агрессору отказать
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Заметка 1994 года, Херсон.
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