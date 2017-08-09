 Группа сборщиков ягод пропала в Финляндии: 37 граждан Украины и 3 - Эстонии, - Yle

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает Yle.
Заробитчан должны были отправить в местечко Ююка в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено, и их оставили в глухой деревне. Чтобы они не умерли с голоду, местные жители разместили их в домике охотничьего клуба и накормили.
В течение нескольких дней сборщиков ягод кормили прихожане местной евангелическо-лютеранской церкви и владелец местного магазина.
Тем временем секретарь охотничьего клуба обратился в иммиграционное отделение полиции и попросил совета у чиновников. Когда он вместе с полицией приехал к домику клуба, выяснилось, что сборщиков ягод увезли. На дороге были следы микроавтобуса.
Местонахождение группы украинцев и эстонцев сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привез и увез. Никто из "ягодных оптовиков", с которыми связались журналисты Yle, ничего не знает об этой группе сборщиков. Полиция искать их не намерена.
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готовимся к обмену пленными...
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Цензор, что ты курнул с утра?
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