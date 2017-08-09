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Все про:Финляндия (274) Эстония (521) заробитчане (122)

 Группа сборщиков ягод пропала в Финляндии: 37 граждан Украины и 3 - Эстонии, - Yle

заробитчане

В Финляндии пропала группа сборщиков ягод, в которой были 37 граждан Украины и три – Эстонии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает Yle.

Заробитчан должны были отправить в местечко Ююка в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено, и их оставили в глухой деревне. Чтобы они не умерли с голоду, местные жители разместили их в домике охотничьего клуба и накормили.

В течение нескольких дней сборщиков ягод кормили прихожане местной евангелическо-лютеранской церкви и владелец местного магазина.

Тем временем секретарь охотничьего клуба обратился в иммиграционное отделение полиции и попросил совета у чиновников. Когда он вместе с полицией приехал к домику клуба, выяснилось, что сборщиков ягод увезли. На дороге были следы микроавтобуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Вроцлава Дуткевич об украинских мигрантах: "Это благословенное явление. Нам нужны рабочие руки"

Местонахождение группы украинцев и эстонцев сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привез и увез. Никто из "ягодных оптовиков", с которыми связались журналисты Yle, ничего не знает об этой группе сборщиков. Полиция искать их не намерена.

Напомним, Венгрия разрешила украинцам трудоустраиваться с биометрическими паспортами вместо трудовой визы

Венгрия разрешила украинцам работать без трудовой визы. В Министерстве экономики этой страны заявили, что достаточно иметь лишь биометрический паспорт. В течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после того должны получить разрешение на проживание.
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- Осторожность - мать мудрости, - сказал Швейк, Нынче время такое, приходится быть осторожным.(с)
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заселяют таёжные леса потихоньку, а там гляди и примут и коммуникации подтянут
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рацейские гебисты у финнов как у себя дома...
готовимся к обмену пленными...
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ТСН нема вже з чого "сенсації" робити? Знайдуться.
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Там за ними могли приехать кацапы,если это было на самгй границе,это самый худший вариант развития событий
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Сбежали от тарифов Гройсмана-теперь комуналка дешёвая будет
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в Германию поехали, сирийскими беженцами работать.
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Интересно подана инфа. Пропали- в Финляндии... потом- о трудоустройстве- в Венгрии. А какая взаимосвязь??? Шо, коварные финны их переправили в Венгрию? Кстати, говорят, что у них языки- схожи. Не в плане органов тела.
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Венгрия разрешила и Польша разрешила и вроде Чехия. Вот сейчас украинцы и начнут учить иностранные языки. а могли бы все страны разрешить украинцам работать . А то в полиции миграции толпы вьетнамцев правдами и неправдами рабочие визы получают , а потом шпрехают по английски и французски как на родном. А НАШ ГРОСЯ С ПЕРЕВОДЧИЕОМ ЕЗДИТ. И остальные министры с депутатами - позорище.
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При чем тут Венгрия, и микроавтобус на 37 человек?
Цензор, что ты курнул с утра?
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Так группу сборщиков формировали в раше . В рашу и отвезли . У украинцев БЕЗВИЗ - а руцьким надо визы делать. А руцьким барыгам захотелось заработать за счёт наемного труда.
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Чекайте продовження історії в новинах "спутника" і "рашки тудей" про шпіонів з ягодами і вєтнамках...
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Наверное медведя встретили: "Мужички, вы кто?"-"Ту-ту-туристы"- "Нет, это я турист, а вы-завтрак туриста!"
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А мид мог бы и побеспокоиться для приличия. Или у них отпуск?
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И поднять документы кто ехал в Финляндию через границу. ВОТ ТУТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С РАШЕЙ И ПРИГОДИЛСЯ БЫ - можно было бы установить эту группу - везли наверно автобусом
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да и манера подачи новостей стала в стиле подробностей, начали за Финляндию закончили Венгрией. Ну и накуя это надо?
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А чем вам не нравиться новость про Венгрию? У вас нет безвиза?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа сборщиков ягод пропала в Финляндии: 37 граждан Украины и 3 - Эстонии, - Yle
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