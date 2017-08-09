 "Правитель в Пхеньяне сумасшедший, но не готов перейти черту", - Маккейн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", такое мнение в эфире радио KTAR высказал влиятельный американский сенатор, глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн.
"Правитель в Пхеньяне сумасшедший, но не готов перейти черту", - сказал Маккейн.
Он призвал Китай надавить на КНДР путем применения существенных экономических санкций.
"Они могут уничтожить экономику Северной Кореи на протяжении недели", - отметил сенатор.
По его убеждению, в случае отказа Поднебесной делать это, Вашингтон должен наложить на Пекин торговые и другие ограничения, чтобы привлечь к сотрудничеству в северокорейском вопросе.
Как сообщалось, члены Совета Безопасности ООН приняли в субботу резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР. Совбез уже шесть раз применял санкции, которые так и не смогли остановить стремление Северной Кореи развивать и создавать ядерное оружие.
Инициатором введения новых санкций против КНДР стали США в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.
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Лаптестан несен миру только зло, войны и смерть...Кацапстан должен быть уничтожен!
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Начиная от первого Кима, который был капитаном Красной армии и закончил уссурийское военное училище, до роли ссср в корейской войне, от роли кацапстана в становлении ядерной программы пухликостана, до ее роли в ракетной...
Читайте хотябы кацапскую википедию...
После этого в 1956 году КНДР и СССР подписали договор о подготовке специалистов-ядерщиков. В 1959 году КНДР заключила договоры о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии с СССР...в 1986 году СССР поставил в Корею газо-графитный исследовательский реактор мощностью 5 МВт (с некоторой вероятностью - на нём и был наработан весь имеющийся в распоряжении КНДР плутоний)
Ракеты[править | править вики-текст
]Хвасон-5 (аналог советской Р-17)Хвасон-6 (модернизированная Хвасон-5 с увеличенной дальностью)Нодон (два варианта «Нодон-1» и «Нодон-2»)Мусудан (рядом источников считается основанной на конструкции советской БРПЛ Р-27, в основном из-за внешнего сходства)
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https://t.co/xdUccQYsTN
The Case for Arming Ukraine
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то есть по вполне лояльной Югославии было можно а по ощетинившейся корее слабо?
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дивиденды. Не исключено,что корейский северный диктатор,марионетка Китая.
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38 мин. ·
Продолжение моей вчерашней статьи про мыльный пузырь РФ.
О "неадекватности" Путина.
Теза и миф о неадекватности Путина муссируется и распространяется "либеральными", "оппозиционными" "аналитиками", "экспертами", политиками, блогерами РФ и тд. (Я всё пишу в кавычках, ибо их оппозиционность - часть политтехнологий Кремля. В той либо иной мере они помогают Кремлю либо являются одной из башен Кремля и выполняют, играют свою четкую роль в своей четкой нише).
Я не покупаю это. Я не верю в неадекватность Путина.
Если бы он был неадекватным, то он пошел бы на Киев и получил бы партизанскую войну в 45-миллионной враждебной стране.
Если бы он был неадекватным, то он закрыл бы РФ железным занавесом по примеру КНДР.
И таких "если" я могу привести десятки, но фишка в том, что каждое такое действие ускоряло бы драматически разгром и распад РФ. Но он этого не делает.
Что он делает?
Он провоцирует. Он тестирует. Он запугивает.
Он подходит в красным линиям Запада. Переступает их и отходит. Следит за реакцией. Ищет слабые места. Ищет слабые звенья. Бьет точечно в эти слабые звенья. Предлагает торг. Блефует с поднятием ставок. Проводит спецоперации. Использует все известные приемы гибридной войны против Запада и Украины. И так далее и так далее.
Он всё еще надеется выпутаться.
И кто-то скажет, что это неадекватно?
Еще в 2015 году в интервью Newsader я говорил:
" Полностью согласен с Байденом, который в одном из своих выступлений сообщил, что Путин - абсолютный прагматик в политике. Такой вывод он сделал, проанализировав свой обширный десятилетний опыт тесного общения с президентом РФ. Это подтверждает мою уверенность в том, что Путин отнюдь не является психически ненормальным. Он будет двигаться в нарушении международных норм ровно до той поры, пока цена вопроса будет приемлемой. Как только он поймет, что издержки слишком высоки, он отступит. Именно поэтому США на протяжении последних полутора лет постепенно поднимали ценовую планку в попытке нащупать границу, за которую Кремль не сможет перешагнуть из-за того, что цена перевесит результат. И эта цена уже начинает перевешивать".
И через два года я не изменил своего мнения. И я не разочаровался в политике, тактике и стратегии Запада. На то время было четыре Пакета санкций от США и три от ЕС, сейчас мы имеем - 9 и 4 соответственно. Сейчас Украина подошла вплотную к получению оружия от НАТО. Сейчас есть Волкер и так далее. То есть, цена агрессии для РФ возрастает и будет возрастать, пока она не уйдет из Украины и стран экс-СССР.
Всё прагматично. И единственно верно.
Никто не верит в неадекватность.
Спасибо.
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