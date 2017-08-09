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Все про:КНДР (240) Маккейн (252) ракеты (547) США (13185)

 "Правитель в Пхеньяне сумасшедший, но не готов перейти черту", - Маккейн

маккейн

Несмотря на бравурные заявления, Северная Корея вряд ли действительно намерена вести полномасштабную войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", такое мнение в эфире радио KTAR высказал влиятельный американский сенатор, глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн.

"Правитель в Пхеньяне сумасшедший, но не готов перейти черту", - сказал Маккейн.

Он призвал Китай надавить на КНДР путем применения существенных экономических санкций.

"Они могут уничтожить экономику Северной Кореи на протяжении недели", - отметил сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью", которых мир еще не видел

По его убеждению, в случае отказа Поднебесной делать это, Вашингтон должен наложить на Пекин торговые и другие ограничения, чтобы привлечь к сотрудничеству в северокорейском вопросе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн о заявлении Трампа относительно КНДР: Великие лидеры не угрожают, пока не готовы действовать. Я не уверен, что он готов

Как сообщалось, члены Совета Безопасности ООН приняли в субботу резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР. Совбез уже шесть раз применял санкции, которые так и не смогли остановить стремление Северной Кореи развивать и создавать ядерное оружие.

Инициатором введения новых санкций против КНДР стали США в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

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От США і до "третьої сили" дійшли. І що там Китай- щось відповість на це?
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Китайцам нет смысла нарываться на мировое сообщество. Они заполонили весь мир своими людьми и товарами. Их масса в Европе - много китайских дешевых магазинов. Начнут идти против мира - их по выкидывают из стран, как делают с руцькими. Но руцькие белые - а китайцы узкоглазые и не всех европейцев это устраивает. Пока китайцы молчат- все их терпят.
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Відмовчатися в цьому випадку- отримати санкції.
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Це поки що Кім Чен Ин не готовий перейти черту, поки його ракети не долітають до узбережжя США, а як тільки вони почнуть долітати КНДР почне себе вести зовсім інакше і почне тероризувати США ядерною зброєю. КНДР має бути знищена за мовчазної згоди Китаю. Корея має бути єдиною!
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Маккейн, як і весь американський істеблішмент, виявились неготовими до жорсткої політики Трампа. Одне діло безкінечні розмови Обами та його попередників, а інше діло це активні зусилля Трампа, які реально змінюють світ! Браво Трамп, ти реально змінюєш цю планету!
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это новый текст выступления Петросяна...?\слабенько - тренируйтесь ещё...\
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Два сумасшедших дебила - хуло и кореец. "Два дебила- это сила". Так что Маккейн пожестче с ними - нет им пощады .
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Здається мені що хуйло готове перейти цю межу. Воно іпанутіше корейця. Доброго ранку.
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Доброго ранку. А знаете , я осенью в 2013 тоже иногда писала себе ник 5 копеек. Тогда можно было писать любой ник под каждым комментом.
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Кстати США могло бы начать уголовные процессы против руцьких ученых, которые помагают корейцам создавать бомбы. Ведь их фио американцам известны.
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Тут не вистачає ще однієї мавпи з ядерною гранатою.
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Пока его поддерживает ебанутый правитель в Мацкве, пхеньянский товарищьчь будет быковать...Корень мирового зла растет в Ново-Огарево...Если его усыпить и развалить империю зла, разрешаться очень многие вопросы, если не все: Украина,Сирия,Грузия,Молдова,Азербайджан,ИГИЛ,Афганистан,КНДР,Иран..
Лаптестан несен миру только зло, войны и смерть...Кацапстан должен быть уничтожен!
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да уж, так его поддерживают. что раша не возражала против новых санкций к кндр
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Читайте историю Севкореи...
Начиная от первого Кима, который был капитаном Красной армии и закончил уссурийское военное училище, до роли ссср в корейской войне, от роли кацапстана в становлении ядерной программы пухликостана, до ее роли в ракетной...
Читайте хотябы кацапскую википедию...
После этого в 1956 году КНДР и СССР подписали договор о подготовке специалистов-ядерщиков. В 1959 году КНДР заключила договоры о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии с СССР...в 1986 году СССР поставил в Корею газо-графитный исследовательский реактор мощностью 5 МВт (с некоторой вероятностью - на нём и был наработан весь имеющийся в распоряжении КНДР плутоний)

Ракеты[править | править вики-текст
]Хвасон-5 (аналог советской Р-17)Хвасон-6 (модернизированная Хвасон-5 с увеличенной дальностью)Нодон (два варианта «Нодон-1» и «Нодон-2»)Мусудан (рядом источников считается основанной на конструкции советской БРПЛ Р-27, в основном из-за внешнего сходства)

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Маккейн .., жаль что не президент США... США реально готовы предоставить оружие Украине и только один пидар тормозит все - и этот пидар агент х-лаТрамп..., так же как до этого черный миротворец Абамка... Вот статья которую выложила Гонгадзе...(кто захочет переведет)...

https://t.co/xdUccQYsTN

The Case for Arming Ukraine
"Правитель в Пхеньяне сумасшедший, но не готов перейти черту", - Маккейн - Цензор.НЕТ 4808
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если поддержка кремлевского бандита усилится то перейдет однозначно.-терять ему лично особо нечего и крыша может поехать.ТРИ ИЗГОЯ ШАНТАЖИРУЮТ ВЕСЬ МИР и оксфордские и кембриджские мальчики не умеют ударить с носка бешенную собаку
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Идиоты разума не понимают. Так что - разговаривать там нескем..
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Из за Кореи может начаться третья мировая война.
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У хула денег на западе немеряно, и детишек он с Алиной нарожал - не пойдет он на риск . Пацаны из подворотни обычно наезжают на слабых . Миру надо жестко вести санкции , и нашему парламенту курортников тоже . Достали уже своими каникулами эти е - декларанты
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Не может. Не будет Америка воевать с Китаем и наоборот...Пока что им - удобнее торговать......
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это все интересно, только(о, чудо)оон единогласно ввели новые санкции против кндр...тролль наверное не в курсе, что китай и раша могли бы заблокировать данное решение
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Сумасшедший на то и сумасшедший, что никаких т.н. черты для него нет. Просто нет.
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а откуда точно известно, что не готов перейти?что сумашедший то понятно
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что от санкций пострадают простые корейцы , что от нанесения привинтивного удара , но удар осветлит голову правителей ,
то есть по вполне лояльной Югославии было можно а по ощетинившейся корее слабо?
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Да всё будет проще - толстомордому разяснят - что с ним лично будет, если что, - он подумает, обхезается - и всего делов... Ну, незахочет же он перестать быть императором...Даже если в Северной Корее...
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цей корейський пельмень розраховує на підтримку Росії та Китая. І ху..ло буде безумовно намагатися розігрувати корейську карту
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Китайцы разумно ведут политику,им выгоден этот корейский идиот. Сталкивая лбами,и поддерживая определенную напряженность в регионе, они "выуживают" для себя выгодные
дивиденды. Не исключено,что корейский северный диктатор,марионетка Китая.
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Маккейн уверен? Кто может с точностью знать, что у сумасшедшего в бошке творится?
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Олег Пономарь
38 мин. ·

Продолжение моей вчерашней статьи про мыльный пузырь РФ.
О "неадекватности" Путина.

Теза и миф о неадекватности Путина муссируется и распространяется "либеральными", "оппозиционными" "аналитиками", "экспертами", политиками, блогерами РФ и тд. (Я всё пишу в кавычках, ибо их оппозиционность - часть политтехнологий Кремля. В той либо иной мере они помогают Кремлю либо являются одной из башен Кремля и выполняют, играют свою четкую роль в своей четкой нише).

Я не покупаю это. Я не верю в неадекватность Путина.
Если бы он был неадекватным, то он пошел бы на Киев и получил бы партизанскую войну в 45-миллионной враждебной стране.
Если бы он был неадекватным, то он закрыл бы РФ железным занавесом по примеру КНДР.
И таких "если" я могу привести десятки, но фишка в том, что каждое такое действие ускоряло бы драматически разгром и распад РФ. Но он этого не делает.

Что он делает?
Он провоцирует. Он тестирует. Он запугивает.
Он подходит в красным линиям Запада. Переступает их и отходит. Следит за реакцией. Ищет слабые места. Ищет слабые звенья. Бьет точечно в эти слабые звенья. Предлагает торг. Блефует с поднятием ставок. Проводит спецоперации. Использует все известные приемы гибридной войны против Запада и Украины. И так далее и так далее.
Он всё еще надеется выпутаться.

И кто-то скажет, что это неадекватно?
Еще в 2015 году в интервью Newsader я говорил:
" Полностью согласен с Байденом, который в одном из своих выступлений сообщил, что Путин - абсолютный прагматик в политике. Такой вывод он сделал, проанализировав свой обширный десятилетний опыт тесного общения с президентом РФ. Это подтверждает мою уверенность в том, что Путин отнюдь не является психически ненормальным. Он будет двигаться в нарушении международных норм ровно до той поры, пока цена вопроса будет приемлемой. Как только он поймет, что издержки слишком высоки, он отступит. Именно поэтому США на протяжении последних полутора лет постепенно поднимали ценовую планку в попытке нащупать границу, за которую Кремль не сможет перешагнуть из-за того, что цена перевесит результат. И эта цена уже начинает перевешивать".

И через два года я не изменил своего мнения. И я не разочаровался в политике, тактике и стратегии Запада. На то время было четыре Пакета санкций от США и три от ЕС, сейчас мы имеем - 9 и 4 соответственно. Сейчас Украина подошла вплотную к получению оружия от НАТО. Сейчас есть Волкер и так далее. То есть, цена агрессии для РФ возрастает и будет возрастать, пока она не уйдет из Украины и стран экс-СССР.

Всё прагматично. И единственно верно.
Никто не верит в неадекватность.
Спасибо.
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Не сумасшедший он,он уе@ок как и его папа и дедушка,а то бы дров давно наломал в приступе!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Правитель в Пхеньяне сумасшедший, но не готов перейти черту", - Маккейн
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