EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Экономика
  278  9
Все про:Данилишин (275) инфляция (775) Кабмин (10440) НБУ (4291) Госстат (91)

 С начала года инфляция в Украине составила 8,2%, - Госстат

инфляция

По данным Госстата, инфляция в Украине с начала года составила 8,2%, показатель находится в пределах прогноза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

По данным Государственной службы статистики Украины цены на потребительском рынке в июле текущего года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года - на 8,2%.

Ценовая ситуация относительно продуктов питания в июле по сравнению с июнем, была разнонаправленной. Так, подорожали мясо и мясопродукты (5,1%), рис, масло, хлеб, макаронные изделия (0,8-2,4%), однако значительно подешевели яйца (-9%) и овощи (-9, 2%). Подешевели также масло (-0,2%), рыба (-0,4%), фрукты (-1,4%), крупы, в частности гречка, и сахар (-0,2 - 4,3%). Снижение цен зафиксировано на одежду и обувь (-4,4%), а также топливо и масла (1,1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение пенсий будет проходить ежегодно с учетом уровня инфляции, а также роста средней зарплаты, - Рева

Показатели Госкомстата прокомментировал Председатель Совета Национального Банка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, правительство Украины вместе с Нацбанком Украины значительное внимание уделяют политике ценовой стабильности.

"Учитывая некоторое оживление экономического роста в 2016-2017 годах, а также значительное замедление инфляционных процессов за последние 2 года, показатель -"июль к июню" и "с июля до декабря" указывает на то, что ситуация находится под контролем правительства, а также в пределах инфляционного таргета, утвержденного Советом Национального банка Украины. Это нормально, учитывая значительное замедление инфляционных ожиданий в Украине. По итогам года, учитывая, что в августе к июлю всегда наблюдается дефляция, мы можем выйти на однозначный показатель. Это еще раз подтверждает, что только слаженная политика правительства и НБУ может приносить ощутимые результаты", - подчеркнул Богдан Данилишин.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Добре, що у вас все добре. А коли вже в нас буде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
мясо подорожало с 80 грн до 120! это на 5%????? феерические пиздаболы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато подешевел сахар на 4.3%. С 15.... до 17 гривен
 показать весь комментарий
Ответить
 
стало выгодно покупать продукты в Польше и Румынии при том что качество европейских продуктов намного лучше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем же выдавать данные за полгода? Не для то ли, чтобы сгладить рост инфляции толко за последний месяц?
Согласно оперативным расчетам Государственной службы статистики Украины, инфляция в июле по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года ускорилась до 15,9% (в июне к июню рост потребительских цен составлял 15,6%). Информация об этом размещена на сайте ведомства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
що за "Госстат" це якесь піар) агенство?!
чи фінансова група?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС начала года инфляция в Украине составила 8,2%, - Госстат
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти