 С начала года инфляция в Украине составила 8,2%, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
По данным Государственной службы статистики Украины цены на потребительском рынке в июле текущего года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года - на 8,2%.
Ценовая ситуация относительно продуктов питания в июле по сравнению с июнем, была разнонаправленной. Так, подорожали мясо и мясопродукты (5,1%), рис, масло, хлеб, макаронные изделия (0,8-2,4%), однако значительно подешевели яйца (-9%) и овощи (-9, 2%). Подешевели также масло (-0,2%), рыба (-0,4%), фрукты (-1,4%), крупы, в частности гречка, и сахар (-0,2 - 4,3%). Снижение цен зафиксировано на одежду и обувь (-4,4%), а также топливо и масла (1,1%).
Показатели Госкомстата прокомментировал Председатель Совета Национального Банка Украины Богдан Данилишин.
По его словам, правительство Украины вместе с Нацбанком Украины значительное внимание уделяют политике ценовой стабильности.
"Учитывая некоторое оживление экономического роста в 2016-2017 годах, а также значительное замедление инфляционных процессов за последние 2 года, показатель -"июль к июню" и "с июля до декабря" указывает на то, что ситуация находится под контролем правительства, а также в пределах инфляционного таргета, утвержденного Советом Национального банка Украины. Это нормально, учитывая значительное замедление инфляционных ожиданий в Украине. По итогам года, учитывая, что в августе к июлю всегда наблюдается дефляция, мы можем выйти на однозначный показатель. Это еще раз подтверждает, что только слаженная политика правительства и НБУ может приносить ощутимые результаты", - подчеркнул Богдан Данилишин.
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Согласно оперативным расчетам Государственной службы статистики Украины, инфляция в июле по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года ускорилась до 15,9% (в июне к июню рост потребительских цен составлял 15,6%). Информация об этом размещена на сайте ведомства.
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чи фінансова група?
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